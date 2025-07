SDC: basta guerra, basta violenza su donne e bambini innocenti

Noi di SDC siamo un’impresa di logistica e spedizioni ma prima ancora uomini e donne con un cuore e un’etica che ci spinge ad un appello: basta guerra, basta violenza su donne e bambini innocenti

Venezia -Fare impresa vuol dire essere profondamente connessi col mondo. Da cinquant’anni ci occupiamo di logistica e spedizioni, in tutti continenti. Siamo nati e cresciti in un porto, Venezia, luogo per eccellenza degli scambi tra Paesi e Culture. Il Fontego dei Tedeschi, quello dei Turchi, gli esploratori Marco Polo, e ai nostri tempi il paleontologo e archeologo Giancarlo Ligabue ci raccontano che il mondo è relazione, scoperta, scambio, commerci.

Che il benessere e la ricchezza dei popoli prosperano se c’è la pace e il dialogo. Per questo, come SDC, per una volta non parliamo di noi come azienda, ma di noi come persone che sentono il bisogno di dire basta a queste guerre, basta all’uccisione di donne uomini e bambini innocenti, basta all’idea che la violenza e le armi siano il modo per risolvere divergenze e controversie: in Ucraina come a Gaza, ma anche in Sud Sudan e negli altri luoghi del mondo dove tante persone soffrono. In questi giorni abbiamo visto, con sgomento immagini di bambini sull’orlo della morte per fame, davanti alle quali non è possibile tacere.

Basta anche all’idea di alzare barriere fisiche ed economiche, come quelle dei dazi, anziché ponti e opportunità di collaborazione. Lo scontro non è mai la migliore delle opportunità, la storia ce lo insegna. Ci direte, belle parole; ma in concreto cosa possiamo fare? Noi di SDC abbiamo pensato, innanzitutto di dirvi come la pensiamo, perché alla fine, se a voce si aggiunge voce, potremo far pesare il nostro pensiero.

E poi abbiamo improntato il nostro lavoro, al rispetto degli altri, siano essi clienti, fornitori o nostri collaboratori, perché una società migliore si costruisce partendo da sé stessi, dai gesti e dalle scelte quotidiane.

Lo facciamo perché crediamo che la violenza, il cinismo e l’indifferenza che vediamo oggi così espliciti attorno a noi, non siano inevitabili e che tutti assieme possiamo fare qualcosa per un mondo migliore. Come John Lennon, diciamo anche noi “Give peace a chance”

Stefano Coccon, Marco Corda, Francesco Dorigo con tutte le donne e gli uomini di SDC