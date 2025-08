I leader dello shipping oggi devono disimparare ad adattarsi

(Foto archivio Il Nautilus)

Molti Centri di Alta Formazione di marittimi e di manager dello shipping sono convinti che la ‘mappa’ delle competenze è cambiata e continua a cambiare al punto che diventa una realtà quotidiana da sviluppare.

La sfida più grande che i dirigenti senior devono affrontare oggi non è la volatilità, ma di trattarla come temporanea!

Punti critici geopolitici, regolamentazione del carbonio, digitalizzazione, intelligenza artificiale, instabilità economica; questo non è un orizzonte burrascoso e passeggero!

Si stanno verificando in un ambiente marittimo come ‘fenomeni permanenti’ ed è per questo che la leadership dello shipping globale deve evolvesi.

E’ importante per riflettere che i Centri di Alta Formazione sono chiamati a formare e plasmare la prossima generazione di leadership dello shipping e di marittimi digitali.

I modelli strategici tradizionali basati su una pianificazione a lungo termine e ipotesi stabili sono ora, francamente, passività. La rigidità strategica è pericolosa.

I leader devono imparare a cambiare, rivalutare e muoversi velocemente. Ma questo non significa diventare reattivi. Significa sviluppare una nuova alfabetizzazione: una che si basi sul pensiero sistemico, sulla pianificazione degli scenari e sull’intelligenza emotiva per guidare le persone attraverso l’ambiguità.

Questo non è un problema che riguarderà il futuro prossimo. Se non ora, quando?

Il settore marittimo sta già pagando il prezzo di un divario strategico, di sforamenti dei costi, di talenti persi e di opportunità mancate. Vediamo aziende in difficoltà non per mancanza di capitali, ma per mancanza di capacità: strategiche, organizzative e umane.

Si stanno utilizzando ancora – per la pinaificazione strategica di un’azienda dello shipping o di una compagnia di navigazione e di logistica – una metodologia che si basa troppo su strumenti statici e modelli datati. Molti leader dello shipping – anche bravi – non sono mai stati addestrati a pensare e guidare strategicamente nell’ambiente iper-fluido di oggi. Peggio ancora, spesso non hanno la fiducia necessaria per mettere in discussione le strutture e i presupposti che hanno ereditato.

Occorre una nuova mentalità e non una over-capacità!

Decarbonizzazione, aggiornare i motori o investire sulle nuove tecnologie dei carburanti green sono scenari a cui un leader dello shipping moderno deve affrontare; cambiare le piccole navi tanker per passare alle VLCC, sono tutte opzioni strategiche che comportano un rischio del ‘talento’ dei leader a prendere decisioni audaci e informate con dati incompleti.e che nei Centri di Formazione non se ne parla!

Il settore marittimo sta lottando anche per attrarre e trattenere i futuri leader. Se non si riuscirà a investire nelle persone, presto avremo forza lavoro che dovrà risolvere i problemi di domani utilizzando gli strumenti di ieri.

Il domani è ora: e lo shipping globale ha bisogno di leader e marittimi che siano alfabetizzati digitalmente, emotivamente intelligenti e capaci di pensare in modo interfunzionale. Leader collaborativi, orientati allo scopo e aperti all’apprendimento permanente, non solo di nome, ma anche nella pratica.

I migliori leader non sono i più esperti. Sono i più adattabili. Hanno il coraggio di disimparare, l’umiltà di ascoltare e la lungimiranza di vedere la complessità non come caos ma come opportunità.

Abele Carruezzo