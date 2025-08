-186 gg alle Olimpiadi: lavori fanno emergere scoperta archeologica a Verona

Una fornace vetraria nell’Arena

Roma– Durante i lavori di preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, è emersa una scoperta straordinaria: una fornace vetraria di epoca tardo-antica è stata rinvenuta nell’arcovolo 65 dell’Arena di Verona.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito degli scavi per la realizzazione di un nuovo ascensore, pensato per garantire un accesso più agevole – anche alle persone con disabilità – alle gradinate superiori dell’anfiteatro.

La fornace serviva a fondere e riutilizzare il vetro, suggerendo che l’Arena fosse stata trasformata, in un certo periodo, in un’officina artigianale.

Una scoperta accolta con entusiasmo dal mondo scientifico, che ha permesso nuovi approfondimenti da parte degli archeologi sui reperti rinvenuti.

Si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’eredità che lasceranno i Giochi: oltre allo sport, opere finalmente sbloccate, benefici economici e nuove opportunità per i territori. E, in alcuni casi, anche scoperte straordinarie come questa.