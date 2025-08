Le donne arabe promuovono l’uguaglianza di genere nel settore marittimo

(Foto ocurtesy IMO)

Alessandria d’Egitto. L’Arab Women in Maritime Association (AWIMA) ha messo a punto una strategia regionale quinquennale e un piano d’azione per aumentare la partecipazione delle donne all’industria marittima.

La strategia è il risultato di un workshop regionale di una settimana ad Alessandria d’Egitto (27-31 luglio), co-organizzato dall’Autorità egiziana per la Sicurezza Marittima e dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), con il sostegno della World Maritime University (WMU). La questione sarà ulteriormente esaminata dalle Autorità competenti.

Oltre 30 funzionarie marittime provenienti da tutta la regione araba si sono unite, in rappresentanza dei Ministeri dei Trasporti, delle Autorità Marittime e degli Istituti di Formazione, segnando un obiettivo importante nell’integrazione della leadership femminile nel settore marittimo della regione.

Aprendo l’evento, Louise Proctor, Vice Direttore della Divisione Cooperazione Tecnica e Attuazione (TCID) dell’IMO, ha delineato gli obiettivi strategici dell’IMO: “Teniamo a mente la nostra visione globale: un settore marittimo sicuro, rispettoso dell’ambiente e inclusivo, in cui donne e uomini possano contribuire in modo equo e guidare con fiducia”.

Il Contrammiraglio Hussien Mostafa Elgezery, presidente dell’Autorità egiziana per la Sicurezza Marittima, ha aggiunto: “Crediamo fermamente che la partecipazione delle donne in tutti i campi, dalle operazioni marittime alla gestione e all’amministrazione, porterà a risultati positivi e a uno sviluppo sostenibile che si rifletterà in tutti i settori dell’industria marittima”.

Il workshop ha evidenziato le sfide specifiche affrontate dalle donne nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), tra cui lo sviluppo limitato delle politiche, le pratiche di reclutamento non inclusive, la mancanza di dati disaggregati per genere e le restrizioni culturali come i pregiudizi inconsci e gli stereotipi di genere radicati.

I partecipanti hanno esaminato i modi per affrontare le barriere, allineando gli sforzi regionali con gli obiettivi globali dell’IMO e il suo programma Women in Maritime. Le possibili soluzioni includevano l’aumento della visibilità delle donne in ruoli di leadership, il sostegno alle riforme politiche (come le politiche di assunzione inclusive) e l’utilizzo della cooperazione tecnica dell’IMO per lo sviluppo delle capacità e delle partnership con gli Istituti di Formazione. Tali misure sono state integrate nella strategia regionale e nel piano d’azione.

L’evento ha incluso una visita alla nave scuola egiziana AIDA IV.

Il workshop si è concluso con l’Assemblea Generale Annuale di AWIMA, in cui sono stati eletti un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio Direttivo. Il gruppo ha anche iniziato lo sviluppo di un nuovo statuto AWIMA e di uno statuto interno, per fornire una struttura di governance trasparente per l’associazione.

I membri hanno concordato di nominare rappresentanti sia per il Consiglio regionale che per le loro Sezioni nazionali, per guidare l’attuazione della strategia regionale e del piano d’azione.

AWIMA è una delle otto Women in Maritime Associations (WIMA) istituite dall’IMO in Africa, negli Stati Arabi, in Asia, nei Caraibi, in America Latina e nel Pacifico. Queste reti professionali, che coprono 152 paesi e territori dipendenti e quasi 500 partecipanti, lavorano per migliorare l’equilibrio di genere nel settore marittimo.

Abele Carruezzo