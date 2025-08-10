Università HSE

Il Consiglio di esperti BRICS Russia, con sede presso l’Università HSE (Higher School of Economics) e operante in collaborazione con l’HSE Institute of Education, ha pubblicato un rapporto analitico intitolato “La trasformazione dell’istruzione generale nei paesi BRICS”

Mosca. Lo studio esplora il modo in cui le nazioni BRICS stanno affrontando sfide comuni, tra cui l’accesso equo alla scuola, l’integrazione digitale, il sostegno all’inclusione, la diversità linguistica e il dialogo interculturale. L’istruzione è riconosciuta come un fattore chiave per lo sviluppo sostenibile, l’equità sociale e il progresso tecnologico.

Nel contesto della trasformazione globale, l’istruzione è sempre più vista come uno strumento per plasmare il futuro. È quindi fondamentale capire come i sistemi educativi nazionali vengono modellati in paesi con background storici e culturali diversi, ma con dimensioni e aspirazioni comparabili.

Ciò è particolarmente rilevante per il gruppo BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa – la cui influenza sull’agenda globale dell’istruzione continua a crescere.

Il rapporto, preparato congiuntamente dal Consiglio di esperti BRICS Russia e dall’HSE Institute of Education, rivela come i paesi BRICS stiano adottando approcci diversi alle sfide comuni, dall’equiparazione dell’accesso all’istruzione scolastica e all’integrazione delle tecnologie digitali, alla lotta contro la carenza di docenti e la promozione dell’inclusione, della diversità linguistica e del dialogo interculturale. Affronta inoltre il tema della sostenibilità delle infrastrutture educative e dell’evoluzione del ruolo delle Scuole nel promuovere la coesione sociale.

Particolare attenzione è rivolta al modo in cui ogni paese definisce le proprie priorità strategiche senza limitarsi a replicare modelli esterni.

Ad esempio, l’India cerca un equilibrio tra le moderne esigenze del mercato del lavoro e le tradizioni della conoscenza vedica.

La politica dell’istruzione del Sudafrica mira a superare l’eredità della segregazione; nel frattempo, il Brasile si concentra sull’abbracciare la diversità come valore fondamentale.

La Cina e la Russia si concentrano sul miglioramento della qualità e dell’accessibilità dell’istruzione nelle aree remote.

Il rapporto sottolinea che i sistemi educativi BRICS stanno avanzando non nonostante le loro differenze, ma grazie ad esse. La diversità non è vista come un ostacolo, ma come un motore di crescita, una base per lo sviluppo di modelli di istruzione flessibili, resilienti ed equi.

Questa esperienza può offrire spunti preziosi non solo ai membri dei BRICS, ma anche a una vasta gamma di paesi che cercano di ripensare i loro approcci alla Scuola alla luce delle realtà sociali, culturali e istituzionali.

I sistemi educativi BRICS rappresentano collettivamente circa un terzo del panorama educativo globale. Il materiale delle slide è descrittivo piuttosto che comparativo, concentrandosi su due dimensioni chiave: 1. Il contesto socio-economico e demografico di ciascun paese; 2. La struttura dei loro sistemi educativi nazionali.

I dati presentati evidenziano sia la diversità all’interno dei sistemi educativi BRICS sia le basi comuni che consentono la condivisione di esperienze e lo scambio di idee. Questo, a sua volta, aiuta ad affrontare le sfide reciproche che questi paesi devono affrontare nella riforma dell’istruzione scolastica.

“Il rapporto esplora le caratteristiche uniche dei sistemi educativi BRICS”, ha osservato Victoria Panova, Vice Rettore dell’HSE, Capo del Consiglio di Esperti BRICS per la Russia.

“Studi completi e approfonditi come questo – ha sottolineato Victoria Panova – ci aiutano a trovare soluzioni a questioni urgenti, a promuovere lo scambio di conoscenze e a sviluppare partenariati nel campo dell’istruzione. È in questa sfera che la diversità dei paesi BRICS diventa un importante vantaggio competitivo. I BRICS hanno il potenziale per consolidare idee pionieristiche, approcci politici ed esperienze educative provenienti da paesi che insieme rappresentano la maggioranza globale”.

“La diversità è una caratteristica distintiva dei paesi BRICS”, ha affermato Vandana Saxena, professoressa presso l’Università di Delhi (India). “Ciò si riflette – ha aggiunto – nelle politiche nazionali in materia di istruzione e negli sforzi sistemici per ampliare le opportunità per tutti i cittadini. Le principali sfide per i sistemi educativi – e allo stesso tempo le fonti di potenziale – includono la diversità territoriale, la distribuzione ineguale della popolazione, le disparità tra zone rurali e urbane e le tradizioni culturali. Eppure, come dimostra questo studio, i governi e i sistemi educativi di ogni paese BRICS riconoscono il potere trasformativo dell’istruzione e stanno lavorando attivamente per migliorare la qualità, impegnandosi in modo critico con la necessità di sostenere la diversità linguistica, etnica e religiosa e le loro intersezioni con genere, classe e disabilità”.

Abele Carruezzo