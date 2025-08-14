Al via il II corso su SICUREZZA SUBACQUEA

Un corso che ha in programma fondamentali di Diritto, Geopolitica Economia e Sviluppo Tecnologico oltre all’intelligence marittima e tecno-geopolitica

Roma. Il corso avrà inizio il prossimo 3 Ottobre 2025, con lezioni in programma fino al 30 Gennaio 2026, anche in Streaming, sotto la supervisione didattica del Promotore e Direttore Avv. Giuseppe Graziano.

Dopo il successo della Ia Edizione, conclusasi venerdì 11 Luglio, l’Avv. Giuseppe Graziano presenta il programma della seconda edizione del Corso ‘SICUREZZA SUBACQUEA’; corso che inizierà a Roma il venerdì 3 Ottobre prossimo, e sino a tutto il venerdì 30 Gennaio 2026.

Procedendo l’iter parlamentare del disegno di legge sulla sicurezza delle attività subacquee, il corso ha l’obiettivo di trattare, con con una didattica performante e multidisciplinare, i profili regolatori, la dimensione geopolitica, l’ambito economico e sviluppo tecnologico ed operativo del Dominio Underwater, sotto l’orizzonte della sicurezza nazionale, con particolare focus sulle infrastrutture critiche sottomarine ed in particolare sui cavi sottomarini.

Dopo le riflessioni del Direttore del Corso, Avv. Giuseppe Graziano, sul tema del ‘Dominio Underwater’, e sull’analisi attuale nell’ambito nazionale, Ue e Nato, le lezioni in programma riguarderanno temi che tratteranno la Globally Digitalized World (tecno-geopolitica), la ‘Geopolitica dei mari e dei fondali marini’, il mondo sottomarino e le minacce da affrontare.

Saranno trattati gli strumenti giuridici internazionali ed europei sulla govenance dei cavi sottomarini; verrà presentato e studiato il ‘Piano del Mare 2023.2025; la tecnologia marina nel quadro del Trattato ONU sull’Alto Mare; guerra ibrida e sabotaggi nel sottomare; il lavoro sul mare e nel Mare con le linee guida IMO; il ‘Piano dei Porti di Interesse Economico regionale’ e altro.

Il Corso si terrà a Roma c/o la nota Aula Didattica del Centro di Formazione MEDICHINI di Piazzale Clodio, e sempre in collaborazione con l’Istituto Gino GERMANI di Scienze Sociali e Studi Strategici: è possibile seguirlo per via Streaming, anche con supporto di video e di trascrizione dei testi.

Con piacere la Redazione de IL Nautilus da evidenza e diffusione del corso presso i nostri lettori, abbonati, inserzionisti, informando loro che saranno agevolati con particolari condizioni (di sconto) sul costo dell’intero corso.

Per ulteriori informazioni contattare il Direttore del Corso Avv. Giuseppe Graziano – E.MAIL: avv.graziano@gmail.com – MOBILE: 331 9201861.

Il direttore de Il Nautilus, Salvatore Carruezzo

Si tratta – viene spiegato dai promotori – di «sensibilizzare i partecipanti e sviluppare le nuove competenze», visto quanto è importate la protezione di queste infrastrutture che sono «cruciali per la sicurezza nazionale».

È da aggiungere che il corso approfondirà la geopolitica e geoeconomia del mondo sottomarino, e questo guardando in modo particolare alle «minacce alla sicurezza e alla resilienza dei cavi sottomarini, ad opera di attori ostili statali e non-statali». Sotto i riflettori la geopolitica dei fondali marini nel mondo attraverso l’analisi di vari aspetti:

-la geografia dei fondali, le aree marine e la contesa sottomarina

-le strategie delle grandi potenze e le strategie delle potenze emergenti (in particolare, il Mediterraneo e il ruolo dell’Italia)

-la competizione geopolitica in ambito tecnologico e digitale (la “tecno-geopolitica”)

-le tecnologie critiche a livello sottomarino

-le attività di intelligence rispetto alle minacce alle infrastrutture sottomarine e le contromisure di sicurezza (“maritime intelligence”).

Il corso si articola in 12 lezioni frontali in agenda a Roma il venerdì mattina dalle 9,30 alle 13. È a numero chiuso e a pagamento. Ogni informazione su www.medichini.it. Per farsi avanti occorre compilare un modulo disponibile sul sito web del Centro di Formazione Medichini o scrivendo a formazione@medichini.it accompagnato da curriculum e foto del candidato.