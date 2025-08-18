Il Regno Unito vieta l’esportazione di carte storiche e cronometri per proteggere il patrimonio culturale della Marina

(Un esempio della collezione di carte nautiche patrimonio del Regno Unito; foto courtesy by Arts Council England)

Londra. Il Regno Unito sta prendendo provvedimenti per preservare la sua ricca storia marittima impedendo a una collezione di carte nautiche, tra cui alcune disegnate dal famoso navigatore ed esploratore britannico Capitano James Cook, di lasciare il paese.

Il Governo del Regno Unito ha posto un divieto di esportazione, interrompendo temporaneamente la vendita della collezione di carte nautiche risalenti alla fine del XVIII e XIX secolo.

Le carte e una collezione di altri manufatti sono attualmente di proprietà dell’Archivio Storico di Imray Laurie Norie & Wilson Ltd e sono in vendita, per un valore di 6 milioni di sterline (8 milioni di dollari).

Il Governo, nel fermare l’esportazione di tali opere, spera di dare il tempo a un museo o a un’istituzione del Regno Unito di acquisire la collezione.

Questo garantirebbe che la straordinaria collezione che fa parte della storica ascesa della Gran Bretagna a superpotenza marittima continui ad essere preservata nel paese. L’obiettivo è garantire che rimangano un’importante fonte di conoscenza del sapere marittimo.

La collezione comprende oltre 200 carte nautiche per l’uso esclusivo della Navigazione, rari atlanti marittimi nelle loro rilegature originali “blueback” e manufatti unici, tra cui una lastra di rame per una carta originale dell’esploratore Cook.

Al capitano Cook è attribuito il merito di aver disegnato alcune delle carte che sono state stampate utilizzando incisioni su lastra di rame e che hanno guidato la sua navigazione nei suoi tre importanti viaggi di esplorazione verso il Pacifico e l’Oceano Antartico.

Attualmente sotto la custodia di Imray, le carte nautiche formano il più grande archivio sopravvissuto che documenta il lavoro delle prime classifiche commerciali. Oltre alle carte nautiche, comprende anche una sedia che si ritiene sia stata utilizzata da Lord Nelson, il comandante navale britannico che divenne un eroe nazionale per le sue vittorie navali contro i francesi durante le guerre napoleoniche.

“Questa straordinaria collezione ci aiuta a comprendere meglio la trasformazione della Gran Bretagna in una potenza marittima globale”, ha dichiarato Sir Chris Bryant, Ministro delle Arti. “Spero che un museo o un’istituzione possa farsi avanti per aiutare a garantire questa collezione per le generazioni future, in modo che i ricercatori e il pubblico possano conoscere questo capitolo cruciale della storia britannica”.

Imray ha una storia che risale al 1904, essendo stata fondata quando tre case editrici di classifiche si sono fuse. Ognuna delle società fondatrici aveva una lunga storia che risale alla metà del 1700, quando le navi mercantili riempivano i docklands di Londra. I primi cartografi, costruttori di strumenti nautici ed editori di portolani lavorarono a fianco dei capitani e dell’equipaggio delle navi per produrre carte che sarebbero state fornite ai marinai di tutto il mondo.

La vendita temporanea delle carte nautiche arriva solo un mese dopo che il Governo del Regno Unito ha anche imposto un divieto di esportazione su un altro tesoro della navigazione marittima che è anche un pezzo chiave della storia della nazione.

Il mese scorso, il Governo ha fermato la vendita di un cronometro di bordo riguardante Charles Darwin. Alla spedizione è attribuito il merito di aver avuto un ruolo nello sviluppo della teoria evoluzionistica di Darwin, avendolo fornito osservazioni e raccolte che hanno portato alle sue idee rivoluzionarie sull’evoluzione per selezione naturale. Il cronometro ha un valore di £ 200.000 ($ 268.810).

Il Governo del Regno Unito ha imposto i due divieti di esportazione sulla base della raccomandazione del Comitato di Revisione per l’Esportazione di opere d’arte e oggetti di interesse culturale. Il suo ruolo è quello di consigliare se un oggetto culturale destinato all’esportazione è un tesoro nazionale.



Abele Carruezzo

(Cronometro da tasca che ha viaggiato nel secondo viaggio dell’HMS Beagle dal 1831 al 1836; courtesy Arts Council England)