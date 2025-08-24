Giornata Mondiale del Mare 2025: IMO, abbracciare le nostre responsabilità e possibilità oceaniche

(Foto courtesy IMO)

L’IMO annuncia il tema della Giornata Mondiale del Mare 2025, che si celebretrà il prossimo 25 settembre: “Il nostro oceano, il nostro obbligo, la nostra opportunità”, un invito all’azione per la conservazione degli oceani

Londra. Come riporta l’Organizzazione Mrittima Internazionale (IMO), il tema della Giornata marittima mondiale 2025 è “Il nostro oceano, il nostro obbligo, la nostra opportunità”. Questo importante, evento avrà luogo il 25 settembre 2025.

In un recente videomessaggio, il Segretario Generale dell’IMO Arsenio Dominguez ha sottolineato l’importanza della conservazione degli oceani e ha introdotto il tema di quest’anno. Si è impegnato con gli studenti per evidenziare quanto sia fondamentale proteggere i nostri oceani.

Il tema di quest’anno sottolinea il ruolo essenziale dell’oceano nel commercio globale: oltre l’80% delle merci viene trasportato attraverso rotte marittime. L’oceano non solo fornisce mezzi di sussistenza e sostentamento a milioni di persone, ma funge anche da habitat per diverse forme di vita marina e svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del cambiamento climatico.

L’industria marittima è in prima linea negli sforzi per salvaguardare gli ambienti marini e gestire efficacemente le risorse oceaniche. L’IMO si dedica da tempo alla creazione di un quadro normativo globale volto a promuovere mari più puliti attraverso varie iniziative di assistenza tecnica nei suoi 176 Stati membri.

Questa iniziativa è in linea con gli sforzi globali come l’Accordo delle Nazioni Unite sulla diversità biologica marina oltre la giurisdizione nazionale (Accordo BBNJ) e i negoziati in corso per affrontare l’inquinamento da plastica.

Inoltre, ha posto le basi per le discussioni espletate in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani che si è svolta nel giugno scorso.

Il tema incoraggia la collaborazione tra tutte le parti interessate coinvolte nelle attività marittime, sottolineando al contempo le pratiche sostenibili che garantiscono un utilizzo sicuro delle risorse oceaniche.

La celebrazione ufficiale della ‘giornata’ si terrà presso la sede dell’IMO il 25 settembre, dove i punti di riferimento di tutto il mondo saranno illuminati con luce blu per promuovere la consapevolezza sul tema di quest’anno. Gli Stati membri e le organizzazioni sono invitati a partecipare illuminando anche i propri punti di riferimento.

Un evento parallelo è previsto negli Emirati Arabi Uniti dal 29 settembre al 1° ottobre, fornendo ulteriori opportunità di impegno su questi temi vitali.

Per decenni, l’IMO ha implementato normative obbligatorie volte a mitigare l’impatto ambientale del trasporto marittimo. I trattati chiave includono la MARPOL, istituita nel 1973, che affronta, tra le altre preoccupazioni, l’inquinamento da fuoriuscite di petrolio e materiali pericolosi. Ulteriori accordi si concentrano sullo smaltimento dei rifiuti in mare e sulla gestione dei sistemi di acque di zavorra che impediscono la diffusione di specie invasive.

Questi standard internazionali sono sostenuti da programmi di supporto tecnico volti ad aiutare gli Stati membri ad affrontare sfide come i rifiuti di plastica marina e le emissioni di gas serra delle navi, contribuendo direttamente al raggiungimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile

Abele Carruezzo