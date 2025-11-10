Mariella Amoretti, armatrice e imprenditrice del mare, chiude la sesta edizione di Incontri in Blu

“Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” – 6ª edizione

Galata Museo del Mare – Genova

Giovedì 13 novembre 2025, ore 18.30 – Auditorium

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Genova– Sarà Mariella Amoretti, CEO di Amoretti Armatori, Cavaliere del Lavoro e prima vicepresidente donna di Confitarma, la protagonista dell’ultimo appuntamento della sesta edizione di Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare, la rassegna ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo, promossa in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura, grazie al sostegno di numerosi partner.

L’incontro si terrà giovedì 13 novembre 2025 alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare. Sarà un’occasione per ripercorrere la straordinaria vicenda imprenditoriale della famiglia Amoretti. Dalla piccola impresa di autotrasporti del padre Dante, Odoardo intraprende un’attività che si dipana attraverso l’avvio di una serie di stazioni di servizio fino a sfociare nel trasporto fluviale sul Po, per poi arrivare al mare. Amoretti Armatori oggi è una delle più importanti compagnie armatoriali italiane riconosciuta a livello internazionale, con undici navi cisterna, una sede centrale a Parma e uffici operativi ad Augusta e Rotterdam. Al timone dell’azienda ci sono oggi Mariella e la sorella Rina, rispettivamente amministratore delegato e presidente, affiancate da una nuova generazione tutta al femminile: le figlie di Mariella, Costanza e Marialaura, attive nel consiglio di amministrazione con ruoli strategici nella gestione della flotta e nella finanza.

All’appuntamento saranno presenti il presidente del Mu.MA Marco Ansaldo, il direttore del Mu.MA Pierangelo Campodonico, il presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare Maurizio Daccà, un rappresentante di Genova Cultura, il Capo di Gabinetto della Regione Liguria Massimiliano Nannini, il presidente dello Yacht Club Italiano Carlo Cameli, il presidente dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile Eugenio Massolo, il presidente di Federlogistica Davide Falteri, il presidente e l’amministratore delegato di Cambiaso & Risso Marco Risso e Mauro Iguera, il preside dell’Istituto Nautico San Giorgio Paolo Fasce, oltre ad imprenditori del settore armatoriale e marittimo italiano. Tra gli invitati il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la Sindaca di Genova Silvia Salis, esponenti di Assarmatori, Assagenti e Confindustria Nautica. In sala saranno presenti inoltre una delegazione di studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio e dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile.

Un ringraziamento particolare va ai sostenitori che hanno reso possibile questa sesta edizione: Cambiaso & Risso Group in qualità di main sponsor, I Saloni Nautici, Giuseppe Pierucci azienda del Gruppo Finsea, Tarros Group, Psa Italy, Gruppo Grendi, Marmoinox – Ombralus e Hotel Astoria come sponsor tecnico.

La rassegna si avvale del patrocinio di Assarmatori, Collegio Nazionale Capitani, Comune di Genova, Confitarma, Confindustria Nautica, Federlogistica, Federagenti, FIV – Federazione Italiana della Vela, Fondazione Centro Velico Caprera, Fondazione Tender to Nave Italia, Guardia Costiera, Mare Vivo Fondazione ETS, One Ocean Foundation, Rai Liguria, Regione Liguria e Yacht Club Italiano.

Con questo appuntamento si conclude una sesta edizione ricca di storie straordinarie e visioni coraggiose, e si dà appuntamento al pubblico alla prossima edizione, per continuare a raccontare il mare come memoria, lavoro, passione e futuro.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili. È consigliata la prenotazione su Eventbrite cercando “Mariella Amoretti – ospite di Incontri in Blu 2025”.

La rassegna è trasmessa su Telenord (canale 11 del digitale terrestre) e disponibile in streaming su galatamuseodelmare.it e telenord.it.