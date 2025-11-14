ITALIA E WFP OSPITANO LA SECONDA CONFERENZA GLOBALE SUGLI HUBS UMANITARI PRESSO LA BASE UNHRD DI BRINDISI

SECONDA CONFERENZA GLOBALE SUGLI HUBS UMANITARI

venerdì 28 novembre 2025

Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi, Italia

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e l’agenzia ONU World Food Programme (WFP), in collaborazione con la Dubai Humanitarian in qualità di Segretariato della Conferenza, organizzano la Seconda Conferenza dei Paesi Ospitanti gli Hubs Umanitari Mondiali presso la base di UNHRD (United Nations Humanitarian Response Depot) di Brindisi. L’evento celebra i 25 anni di attività della base UNHRD gestita dal WFP a Brindisi, e mette in evidenza il ruolo pionieristico di UNHRD nella logistica umanitaria e nella preparazione alle emergenze.

Conflitti, shock climatici e carenze di finanziamenti mettono a dura prova i sistemi di risposta globale: gli Hubs umanitari sono oggi più che mai fondamentali per fornire assistenza rapida. La conferenza riunisce 11 Paesi al fine di rafforzare la collaborazione multilaterale e consolidare la Rete Globale di Sicurezza, un sistema che garantisce che gli aiuti salvavita raggiungano rapidamente ed efficacemente chi ne ha bisogno, da Gaza ad Haiti, dall’Afghanistan al Burkina Faso.

La sessione di apertura inizierà alle ore 09:30 presso la base UNHRD di Brindisi.

Tra i vari partecipanti ci saranno rappresentanti del governo italiano, del WFP, delle delegazioni dei paesi ospitanti (Australia, Camerun, Cina, Ghana, Italia, Giordania, Kenya, Malesia, Panama, Spagna ed Emirati Arabi Uniti), di varie organizzazioni umanitarie e di organismi nazionali e internazionali.