Tra fede e lavoro, il valore della pesca

In occasione della Giornata Mondiale della Pesca, la Stella Maris di Salerno, in collaborazione con il Propeller Club di Salerno promuove il prossimo 21 novembre un momento di incontro (Chiesa S.Anna al Porto, ore 19.00) dedicato alla preghiera e al dialogo tra la comunità portuale e i rappresentanti del settore ittico, realtà di grande rilievo per l’economia e la cultura del territorio.

L’iniziativa prevede la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo Ausiliare mons. Alfonso Raimo, a seguire, un confronto sulle sfide e le prospettive future della pesca. Obiettivo dell’evento è valorizzare il ruolo di un’attività centrale nell’alimentazione mondiale, riconoscere l’impegno di chi lavora in mare e promuovere una visione sostenibile per il futuro del comparto.

Partecipano

Mons. Alfonso Raimo

Vescovo Vicario dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

Antonia Autuori

Presidente Stella Maris Salerno

Mons. Claudio Raimondo

Cappellano Stella Maris Salerno

Maurizio De Cesare

Presidente Propeller Club Salerno