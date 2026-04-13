23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, a Barcellona: in centinaia da tutta Italia partono con “Una nave di libri” per partecipare alla “Festa di San Giorgio, i libri e le rose”

Dal 21 al 25 aprile un viaggio culturale unico tra libri, autori e incontri, street art, poesie e canzoni per la pace

È ormai tutto pronto per la partenza della XIV edizione di “Una nave di libri per Barcellona”, il viaggio letterario che porterà centinaia di lettori, autori e appassionati da Civitavecchia a Barcellona a bordo della Cruise Roma di Grimaldi Lines. Un’esperienza unica che culminerà il 23 aprile nella Giornata Mondiale del Libro, quando la città catalana si trasforma per la celebre Festa di San Giorgio, tra libri e rose: una tradizione affascinante in cui gli uomini regalano rose e ricevono in cambio libri, mentre le strade si riempiono di storie, incontri e cultura, con scrittori, poeti e musicisti provenienti da tutto il mondo.

Questo speciale viaggio letterario – promosso da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, Grimaldi Lines Tour Operator, Casa degli Italiani di Barcellona e Rai Libri, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona e dell’ANP – non si limita alla partecipazione alla festa del 23 aprile, ma propone un ricco palinsesto di incontri e attività culturali già a bordo e durante il soggiorno in città. Tra presentazioni, spettacoli e momenti di condivisione con autori e artisti, trovano spazio anche esperienze originali come la passeggiata gastronomica e letteraria a Barcellona.

Il programma degli eventi a bordo si aprirà con una riflessione sulla situazione globale che vede il proliferare delle guerre con poesie per la pace con l’attore Gino Manfredi, la street art per la libertà con il maestro Alessandro Ciambrone e canzoni per la pace con la cantante Valentina De Rosa.

Il calendario degli incontri prevede inoltre la partecipazione di: Gabriella Genisi, autrice della serie dedicata al vicequestore Lolita Lobosco, che presenterà anche il giallo per ragazzi Silvia Spider e il mistero in alto mare (Il Battello a Vapore), scritto con Antonio Laudati e ambientato proprio sulla Nave di libri, e La Specchia del diavolo (Rizzoli); Michela Marzano con il romanzo Qualcosa che brilla (Rizzoli); Gaetano Savatteri con Il contastorie di Vigàta: Andrea Camilleri in parole e immagini (Rizzoli); Beppe Convertini con Il Paese delle tradizioni (Rai Libri); Bruno Luverà, autore con Vincenzo Mollica di Amo le triglie di scoglio – Andrea Camilleri si racconta (Rai Libri); Vittorio Russo con Miryam. Il segreto della madre (Baldini + Castoldi); Bernardina Rago con Il Gattopardo a guardia del Muro – Storia di un giallo letterario nella Germania socialista (Feltrinelli). Dalla Sardegna si imbarcheranno la giovane scrittrice Angelica Grivèl Serra che presenterà il romanzo L’anello debole (Harper Collins) e Gianluca Medas con Emilio Lussu. Il cavaliere Indomito (Edizioni Abbà), che terrà anche un contest dedicato all’arte del racconto.

Come tradizione, spazio anche a piccole case editrici e gruppi letterari con una rappresentanza di autori provenienti dalla Basilicata coordinati dal Salotto Donata Doni di Lagonegro guidato da Agnese Belardi.

Accanto agli incontri letterari, il programma si arricchisce di contaminazioni tra linguaggi: Vittorio Castellani (Chef Kumalé) proporrà suggestioni legate al suo libro Miscele di spezie da tutto il mondo (Il leone verde); il giornalista Bruno Gambacorta, insieme ad Alessandro Castro, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di Barcellona attraverso racconti, immagini e una passeggiata gastronomica e letteraria; la cantante Valentina De Rosa guiderà un originale percorso tra canzone e poesia; Giampiero Ventura curerà una degustazione di vini naturali dell’azienda “Le Quattro Volte”, mentre l’attore Gino Manfredi interpreterà brani dedicati al vino. È previsto inoltre un collegamento speciale con il cantautore Brunori Sas che ha dedicato una sua canzone ai partecipanti alla Nave di libri per Barcellona.

A bordo sarà inoltre allestita una libreria a cura del Culture Club Cafè di Mola di Bari.

In programma anche il concorso “Scatta una foto a Barcellona”.

Maggiori info su: https://leggeretutti.eu/dal-21-al-25-aprile-2026-la-xiv-edizione-di-una-nave-di-libri-per-barcellona/

Infoline diretta:

info@leggeretutti.it – Tel. +39 06 44254205

UNA NAVE DI LIBRI PER BARCELLONA – 21-25 APRILE 2026

Cruise Barcellona

Sala Smaila’s (denominata Sala Cervantes) e Sala Conference (denominata Sala Shakespeare)

PROGRAMMA CULTURALE E ATTIVITÀ LETTERARIE

(non include i dettagli logistici, inseriti nel programma di viaggio di Grimaldi Lines)

Sala Cervantes – Ponte 10

Mercoledì 22 aprile 2026

Ore 10.00 Apertura della Libreria della Nave gestita da Culture Club Cafè di Mola di Bari

Ore 10.15 Presentazione degli scrittori e dello staff artistico

Ore 10.30 “Abbiamo bisogno di pace. Il mondo è impazzito, si allargano gli scenari di guerra…”. Intervento e saluto di Massimo De Pau, presidente ANP Sardegna. Sono stati invitati ad intervenire gli studenti degli Istituti Dettori-De André di Tempio Pausania e Segni di Ozieri. Poesie per la pace di Neruda, Garcia Lorca, D’Annunzio, Montale con l’attore Gino Manfredi; la street art per la libertà con il maestro Alessandro Ciambrone; canzoni per la pace di Lennon, De André, Dylan, Battiato con la cantante Valentina De Rosa

Ore 11.00 Lo smarrimento della generazione Z. Michela Marzano presenta il libro Qualcosa che brilla (Rizzoli), con Sergio Auricchio

Ore 11.30 La Sicilia di Camilleri. Intervengono Gaetano Savatteri con il libro Il cantastorie di Vigata (Rizzoli) e Bruno Luverà con il libro Amo le triglie di scoglio (Rai Libri) scritto insieme a Vincenzo Mollica. Presenta Bruno Gambacorta

Ore 12.15 Un libro ispirato alla Nave di libri. Gabriella Genisi e Antonio Laudati presentano il giallo per ragazzi Silvia Spider e il mistero in alto mare (II Battello a Vapore), con Patrizia D’Attanasio

Ore 13.00 Pranzo

Sala Cervantes – Ponte 10

Ore 15.30 Una tazzulella ‘e cafè. Alessandro Castro presenta il libro Il Gusto del Caffè… (Agra), con Sergio Auricchio

Ore 16.00 Sulla Nave arriva il giallo. Bernardina Rago presenta il libro Il Gattopardo a guardia del Muro – Storia di un giallo letterario nella Germania socialista (Feltrinelli), con Patrizia D’Attanasio

Ore 16.30 In viaggio tra i piccoli borghi insieme a Beppe Convertini con il libro Il paese delle tradizioni (Rai Libri), con Bruno Gambacorta

Ore 17.00 Avidità e tradimento sono la rovina di una famiglia sullo sfondo di una Sardegna aspra e selvaggia. Angelica Grivel Serra presenta il romanzo L’anello debole (Harper Collins), con Brunella Bassetti

Ore 17.30 Il giornalista Bruno Gambacorta, ideatore e conduttore di Eat Parade, insieme ad Alessandro Castro, anticipa l’arrivo a Barcellona con racconti e immagini della città catalana, nota anche per i sapori e i profumi che saranno poi apprezzati durante la Passeggiata gastronomica e letteraria che sarà guidata dallo stesso Alessandro Castro

Sala Shakespeare – Ponte 7

Ore 18.00 “Come si racconta una storia”, contest con il regista, attore, narratore Gianluca Medas

Sala Cervantes – Ponte 10

Ore 18.00 Brunori Sas in un video saluta i passeggeri di “Una nave di libri per Barcellona” e racconta la sua passione per l’agricoltura che l’ha portato a diventare produttore di vino, concludendo con una sua canzone. A seguire, Giampiero Ventura presenta l’azienda Le Quattro Volte con degustazione di 4 vini intervallata da brani dedicati al vino con l’attore Gino Manfredi.

Al termine della degustazione, Gin Tonic offerto da Velier – distribuzione di Vini e Distillati, con il nuovo Gin Hendrick’s Silent Pool e l’Acqua Tonica Feever Three

Ore 19.30 Cena

Ore 21.00 Arrivo a Barcellona

Proseguimento del programma secondo prenotazione

Giovedì 23 aprile 2026

Giornata Mondiale del Libro e Festa di Sant Jordi

Ore 16.00 Passeggiata nella Barcellona gastronomica e letteraria con piccoli assaggi di specialità catalane. Ticket di 15 euro, prenotazioni presso la Libreria della Nave

Venerdì 24 aprile 2026

Proseguimento del programma secondo prenotazione

Ore 21.30 Imbarco

Ore 22.00 Cena

Sala Cervantes – Ponte 10

Ore 22.30 Premiazione del concorso fotografico “Scatta una foto a Barcellona”

Ore 23.00 Parole e musica con Valentina De Rosa

Sabato 25 aprile 2026

Sala Cervantes – Ponte 10

Festa della Liberazione

Ore 10.00 Una storia di “Resistenza” Gianluca Medas presenta il libro Emilio Lussu. Il cavaliere indomito (Edizioni Abbà), con Brunella Bassetti

Ore 10.30 Il ritorno di Chicca Lopez. Gabriella Genisi presenta il libro La Specchia del diavolo (Rizzoli), con Bruno Gambacorta

Ore 11.00 Vittorio Russo presenta il libro Miryam. Il segreto della madre (Baldini + Castoldi), con Bruno Gambacorta

Ore 11.30 Le Capitanerie di Porto – Guardia Costiera svolgono un ruolo importante nel campo della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ambiente marino. Per la prima volta questo importante Corpo della Marina Militare sarà presente sulla Nave di libri per illustrare sua attività. Sarà anche l’occasione per presentare la collana di libri “Storie di mare”

Ore 12.30 Vittorio Castellani alias Chef Kumalé porta sulla nave le suggestioni della cucina etnica con il libro Miscele di spezie da tutto il mondo (Il leone verde), presenta Bruno Gambacorta

Saluto agli amici che sbarcano a Porto Torres

Ore 13.00 Pranzo

Sala Cervantes – Ponte 10

Ore 15.30 In Basilicata da anni è attivo il Salotto letterario Donata Doni di Lagonegro (Potenza), impegnato nella promozione della lettura e in attività culturali. Una folta rappresentanza di questa realtà è presente sulla Nave di libri con Agnese Belardi Vite segnate (Brigante), Emilio D’Andrea Quando una donna – Voci, silenzi e tormenti d’amore (Photo Travel Editions), Giuseppe Surico Eroma Vol. 3 (Il Cuscino di Stelle), Maria Rosaria Verrone I meravigliosi giardini di Alice (L’ArgoLibro), Celeste Pansardi Il giardino segreto delle erbe – Piccoli affreschi di cucina lucana e molto altro…” (Dibuono Edizioni), Letture di Clara Cantisani

Ore 17.00 Piccoli editori raccontano con Renato Costa (Edizioni Beroe), Giampiero Fontana (Edizioni del Roveto), Mara Zia (Associazione Diastema)

A seguire Letture per giovani adulti tra elfi e amori. Olga degli elfi. La spia (Nuove Edizioni della Laguna). Una biografia romanzata di Orietta Bosch (Nuove Edizioni della Laguna) e Una ragazza fuori stagione (Costa Edizioni) di Margherita Bonfilio

Ore 18.00 I testi di alcune canzoni sono vere poesie. Alcune strofe saranno lette sfidando i partecipanti a indovinare i brani da cui sono estratte, che saranno poi “svelati” e interpretati dalla cantante Valentina De Rosa

Ore 19.30 Cena

Sala Shakespeare – Ponte 7