Lega Navale Italiana protagonista di “Roma, città di mare”: 350 studenti al Porto Turistico di Ostia per scoprire l’importanza marittima della Capitale

Sport nautici, educazione ambientale e innovazione con il “Ventalogo del Mare” e il progetto “Malupa 5.0”

Roma – Roma è una città sul mare, ma non sempre ne riconosce pienamente il valore sociale, sportivo e ambientale. Da questa riflessione nasce l’evento “Roma, città di mare”, che ha visto protagonista la Lega Navale Italiana insieme a Federazione Italiana Vela, Confindustria Nautica e Assonautica, in una giornata interamente dedicata alla promozione della cultura marittima e degli sport nautici presso il Porto Turistico di Roma a Ostia.

Al centro dell’iniziativa, 350 studenti di ogni ordine e grado provenienti dagli istituti del litorale romano, coinvolti in attività educative e laboratori dedicati alla tutela dell’ambiente marino, alla pratica sportiva e alla sicurezza in mare, grazie anche al contributo di Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Scuola Italiana Cani Salvamento.

Di fronte alla spiaggia centrale del porto è stato allestito un vero e proprio villaggio dello sport nautico, con mezzi, istruttori e personale di Lega Navale Italiana, Federazione Italiana Vela, Federazione Italiana Canoa Kayak e Federazione Italiana Surfing Sci Nautico Wakeboard. Qui bambini e ragazzi hanno potuto vivere esperienze pratiche, avvicinandosi alle diverse discipline e provando a terra imbarcazioni a vela, canoe e stand up paddle.

Tra le novità più apprezzate, l’innovativa barca “Malupa 5.0”, una deriva di nuova generazione realizzata dal Centro Nautico Adriatico con materiali riciclabili e a basso impatto ambientale. Il progetto si distingue per cinque valori fondamentali condivisi con la Lega Navale Italiana, partner istituzionale di “Malupa 5.0”: accessibilità, flessibilità, sostenibilità, sicurezza e inclusività. Grazie a soluzioni tecniche avanzate – come la poppa aperta, la coperta priva di ostacoli e le guide integrate – l’imbarcazione consente anche a persone con disabilità o mobilità ridotta di salire a bordo in autonomia, rendendo il mare davvero accessibile a tutti.

Presso la Biblioteca Elsa Morante all’interno del Porto, si è svolto il convegno “Nautica: tempo libero, sport e opportunità professionali”, promosso da Confindustria Nautica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro dell’incontro, il patentino D1 come strumento per avvicinare i giovani over 16 alla navigazione consapevole e alle regole di sicurezza, oltre alle prospettive di formazione e carriera nel settore. Tra gli interventi, quello del contrammiraglio in riserva Vincenzo De Luca, responsabile formazione della Lega Navale Italiana, che ha illustrato le opportunità legate alla formazione nautica offerte dalla LNI, con particolare attenzione ai più giovani.

L’educazione ambientale è stata centrale nella giornata con la presentazione agli studenti del “Ventalogo del Mare”, realizzato da Lega Navale Italiana insieme a Marevivo: un vademecum con venti semplici regole per prevenire l’inquinamento e vivere il mare in modo responsabile, sicuro e inclusivo.

A guidare studenti e insegnanti tra le attività del villaggio, la simpatica mascotte della Lega Navale Italiana, “Tobia”, una pulcinella di mare che ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente. L’evento è stato inoltre arricchito dalla presenza del Centro Mobile Interattivo della Marina Militare, un pullman multimediale con contenuti video e approfondimenti dedicati alle attività e ai mezzi della forza armata.

Una giornata partecipata che ha trasformato il Porto Turistico di Roma in un laboratorio marino a cielo aperto, con un obiettivo chiaro: rafforzare il legame tra Roma e il suo mare e far conoscere le attività istituzionali della Lega Navale Italiana e degli altri partner dell’iniziativa, partendo dalle nuove generazioni.