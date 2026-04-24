Capo Spartivento, si chiude la due giorni di avvio della nuova Area Marina Protetta: “Modello strategico per il futuro delle aree marine in Italia”

Domus de Maria (SU) – Si è conclusa oggi, presso il Chia Laguna, la due giorni istituzionale che ha segnato l’avvio operativo dell’Area Marina Protetta di Capo Spartivento, uno dei passaggi più rilevanti per il sistema delle aree marine protette in Sardegna e a livello nazionale.

Al centro della seconda giornata, il confronto tra istituzioni, enti tecnici, operatori e comunità locali sulle prospettive di sviluppo economico e sulla gestione sostenibile delle risorse, con l’obiettivo di tradurre la tutela ambientale in valore concreto per il territorio.

A chiudere i lavori è stato Francesco Tomas, Direttore Generale per la tutela della biodiversità e del mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:

«La Sardegna è oggi un punto di riferimento nazionale per il sistema delle aree protette, capace di esprimere modelli avanzati e replicabili.

In questo contesto, il Piano Nazionale di Ripristino – entrato proprio in questi giorni nella fase di consultazione pubblica con una prima bozza aperta al contributo di istituzioni e stakeholder – rappresenta un passaggio strategico per tradurre gli obiettivi europei in azioni concrete e coordinate sul territorio.

L’auspicio è che, attraverso questo percorso condiviso, si possano rafforzare gli interventi di tutela e ripristino. Ma è altrettanto fondamentale che a queste ambizioni si accompagnino risorse adeguate: senza un sostegno finanziario concreto, il rischio è che le strategie restino sulla carta.»

Nel corso della giornata, la tavola rotonda moderata da Alessio Satta, assieme alla sindaca di Domus de Maria e presidente dell’AMP Capo Spartivento, Maria Concetta Spada, ha visto il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e del sistema economico. Nel corso della seconda giornata si è svolto il confronto tra istituzioni, mondo della ricerca, operatori e stakeholder locali, offrendo una visione articolata delle prospettive di gestione e sviluppo. Giulia Visconti, esperta di gestione delle risorse ambientali marine e direttrice dell’AMP Capo Milazzo, ha portato il quadro delle esperienze nazionali, evidenziando il ruolo crescente delle Aree Marine Protette come strumenti di governance e sviluppo territoriale.

Giuseppe Dodaro (Fondazione Sviluppo Sostenibile) ha sottolineato la crescente consapevolezza del settore privato rispetto al valore della tutela ambientale, evidenziando come investire nella natura significhi anche generare benefici economici concreti: «Oggi è sempre più chiaro che non si può prescindere dal ripristino e dalla tutela degli ecosistemi per affrontare in modo efficace le sfide ambientali ed economiche. Investire un euro in Nature-based Solutions può generare un ritorno tra i 4 e i 30 euro: anche in Italia conviene investire nella natura».

Marta Battaglia (Legambiente Sardegna) ha definito le Aree Marine Protette «infrastrutture moderne di protezione», sottolineandone il ruolo fondamentale non solo nella tutela, ma anche nell’educazione ambientale e nella sensibilizzazione delle comunità.

Sul fronte operativo, Davide Severino (Capitaneria di porto di Cagliari) ha ribadito il ruolo della Guardia Costiera come alleato strategico nella gestione e nel controllo delle attività all’interno delle aree tutelate.

Leonardo Tunesi (Ispra) ha sottolineato: «Siamo nella fase in cui gli impegni europei devono diventare azioni concrete: proteggere il 30% degli ambienti, di cui il 10% in modo rigoroso. L’Italia sta contribuendo a questo obiettivo, anche aumentando le aree a tutela più elevata.

Allo stesso tempo è fondamentale ridurre le pressioni sui territori: il restauro degli ecosistemi passa spesso da azioni semplici ma decisive, come limitare gli impatti antropici — ad esempio gli ancoraggi non regolamentati — per permettere agli habitat, come la Posidonia, di rigenerarsi.»

A chiudere il confronto, anche le testimonianze dirette degli operatori locali, tra cui il pescatore Federico Ledda e l’operatore turistico Emanuele Maddaloni, che hanno ripercorso la genesi dell’Area Marina Protetta e il percorso condiviso con il territorio, esprimendo soddisfazione per una prospettiva che apre nuove opportunità di sviluppo sostenibile.

Dal dibattito è emersa con chiarezza la necessità di rafforzare il legame tra tutela e sviluppo, costruendo modelli di gestione integrata capaci di coinvolgere attivamente le comunità locali, valorizzare le attività economiche sostenibili e garantire una governance efficace delle risorse marine.

Capo Spartivento, un sistema in rete: il contributo di istituzioni, ricerca e comunit

La giornata inaugurale aveva tracciato il quadro strategico e operativo dell’Area Marina Protetta, attraverso gli interventi dei principali attori istituzionali e tecnici. La presidentessa della Amp Capo Spartivento e sindaca Maria Concetta Spada ha richiamato il valore di un percorso costruito nel tempo e condiviso con il territorio, sottolineando le nuove opportunità per imprese, turismo e qualità della vita. Il Sottosegretario Claudio Barbaro ha evidenziato il ruolo della Sardegna come avamposto della tutela della biodiversità in Italia e la necessità di rafforzare il sistema delle Aree Marine Protette sotto il profilo della governance e delle risorse.

L’Assessora Rosanna Laconi ha posto l’accento sulla trasformazione della tutela in leva di sviluppo economico, mentre Francesco Tomas (MASE) ha definito la Sardegna un unicum nazionale, sottolineando l’importanza di trasferire modelli virtuosi e rafforzare l’autonomia gestionale delle aree protette. Sul piano operativo, Giovanni Stella ha ribadito il ruolo della Guardia Costiera nella vigilanza e nel rispetto delle regole, mentre Luigi Ricci (ISPRA) ha evidenziato il valore della partecipazione attiva degli stakeholder come elemento chiave per l’efficacia della gestione.

La nuova direttrice della AMP Capo Spartivento Stefania Pinna ha sottolineato come l’AMP rappresenti un presidio concreto per la tutela della biodiversità e un motore di sviluppo sostenibile, mentre Luca Santini (Federparchi) ha ribadito il ruolo delle aree protette come strumenti capaci di generare crescita oltre la conservazione. Infine, Antonio Ragonesi (ANCI) ha richiamato la necessità di aggiornare la governance del sistema, puntando su partecipazione, educazione ambientale e coinvolgimento delle comunità locali in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Sono intervenuti infine gli esperti di habitat e le specie simbolo della nuova area marina protetta – settima in Sardegna e ultima nata in Italia: dalle praterie di Posidonia ai cetacei, fino agli ecosistemi costieri e alle rotte migratorie dell’avifauna. Sono intervenuti Maria Lombardi (MASE), Leonardo Tunesi (ISPRA), Francesca Frau (MEDSEA), Sergio Nissardi, Carla Zucca (Anthus) e Maurizio Costa (Criteria)