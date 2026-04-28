7ª EDIZIONE – “INCONTRI IN BLU. UOMINI, DONNE E STORIE DI MARE”

Galata Museo del Mare – Genova

Lunedì 4 maggio ore 18.30 – Auditorium

Merijn Tinga protagonista del nuovo appuntamento di Incontri in Blu

Ingresso libero fino a esaurimento posti, iscrizione consigliata su Eventbrite

Genova– Prosegue la settima edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla cultura del mare, alla sua narrazione e ai suoi protagonisti. Ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo e co-curata da Eleonora Errico, la rassegna è realizzata in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura e si svolge nella suggestiva cornice del Galata Museo del Mare di Genova.

Anche per il 2026, il calendario propone un ciclo di incontri aperti al pubblico e a ingresso gratuito, tutti in programma alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Galata. Un palcoscenico dove si raccontano uomini e donne fuori dall’ordinario, accomunati da un legame profondo con il mare: sportivi, esploratori, innovatori e protagonisti dell’impegno ambientale.

Dopo l’apertura con Davide Carrera, la rassegna prosegue lunedì 4 maggio con Merijn Tinga, windsurfer, artista e attivista ambientalista olandese, noto a livello internazionale come Plastic Soup Surfer. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili. È consigliata la prenotazione su Eventbrite: www.eventbrite.it/e/biglietti-merijn-tinga-ospite-degli-incontri-in-blu-2026-1987309301618

L’evento, accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, riconosce 2 crediti formativi. Anche agli studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio che prenderanno parte all’incontro, grazie all’accordo con l’Istituto, saranno riconosciuti crediti formativi. All’incontro prenderanno parte inoltre un gruppo di ragazzi del progetto “Le Voci del Mare” promosso dal Comune di Genova sull’avvicinamento al mare che consegneranno a Merijn Tinga un messaggio da portare al Papa.

Inserito nel 2023 tra i cinquanta atleti più interessanti al mondo da TheFifty, Tinga è una figura unica nel panorama internazionale: unisce impresa sportiva, ricerca e impegno civile nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La sua consapevolezza nasce a vent’anni, durante un viaggio in Marocco raggiunto in bicicletta da Leida con una tavola da kitesurf sulle spalle, quando si rende conto dell’impatto devastante dei rifiuti plastici sugli oceani.

Da allora, la sua attività non si è mai fermata. Nel 2014 percorre con il kite le coste dei Paesi Bassi e del Belgio per sensibilizzare l’opinione pubblica, dando inizio a una lunga serie di imprese simboliche. La sua azione si è concentrata in particolare sull’introduzione del sistema di deposito cauzionale per bottiglie di plastica e lattine di piccole dimensioni: una battaglia concreta che ha contribuito all’adozione della normativa nei Paesi Bassi nel 2021 e nel 2023, poi seguiti da altri 17 Paesi europei. Tra le sue iniziative più significative, la traversata in kite del Mare del Nord e la discesa del Reno in SUP a sostegno di una petizione che ha raccolto 55 mila firme.

L’ultima impresa, partita da Oslo nel 2023, lo vede impegnato in un lungo viaggio attraverso l’Europa con mezzi realizzati in materiale riciclato: windsurf e SUP con cui ha già raggiunto Londra e Parigi, proseguendo poi lungo le vie fluviali fino a Nizza. Da qui è partito per un tratto finale di oltre 700 chilometri in windsurf che lo porterà a Roma, dove sarà ricevuto anche dal Papa.

L’incontro genovese rappresenta una tappa significativa di questo percorso: un’occasione per ascoltare dal vivo una testimonianza che intreccia sport, sostenibilità e cittadinanza attiva, mostrando come l’impegno individuale possa generare cambiamenti concreti su scala internazionale.

Giovedì 4 giugno sarà protagonista Vittorio Malingri, navigatore, marinaio e progettista, primo italiano a partecipare al Vendée Globe e figura di riferimento della vela d’altura. Un incontro che ripercorre una vita dedicata all’oceano, tra sfide, innovazione e cultura del mare. Dopo la pausa estiva, la rassegna riprenderà sabato 3 ottobre con una serata speciale “da Azzurra a Luna Rossa” insieme a Riccardo Bonadeo, già protagonista della prima sfida italiana all’America’s Cup e attuale presidente della One Ocean Foundation, e Giulio Bertelli, vicepresidente di Luna Rossa. Un dialogo tra passato e futuro della grande vela, con uno sguardo attento anche ai temi della sostenibilità e della salvaguardia del mare. A chiudere il ciclo di incontri, venerdì 30 ottobre, sarà Caterina Banti, velista e doppia medaglia d’oro olimpica, protagonista di uno straordinario percorso sportivo e oggi impegnata nella promozione dell’inclusione femminile nello sport.

La rassegna sarà trasmessa su Telenord, canale 11 del digitale terrestre regionale, e sarà visibile anche sui portali galatamuseodelmare.it e telenord.it.

Un ringraziamento particolare ai sostenitori della settima edizione della rassegna: Gruppo Grendi; Marmoinox – Ombralus; Psa Italy; Giuseppe Pierucci (azienda del Gruppo Finsea); Tarros Group. Hotel Astoria (sponsor tecnico).

La settima edizione della rassegna “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” vanta il patrocinio di: Accademia della Marina Mercantile, Assarmatori, Collegio Nazionale Capitani, Confindustria Nautica, Confitarma, Federlogistica, Federagenti, FIV-Federazione Italiana della Vela, Fondazione Centro Velico Caprera, Fondazione Tender to Nave Italia, Guardia Costiera, Istituto Nautico San Giorgio, Mare Vivo Fondazione ETS, One Ocean Foundation, Rai Liguria, Regione Liguria, Yacht Club Italiano.

Nelle passate edizioni sono saliti sul palco del Galata Museo del Mare, intervistati da Fabio Pozzo, 36 protagonisti tra sport, shipping e nautica, tra cui Chris Bertish, Daniele Cassioli, Laura Dekker, Leonardo Ferragamo, Giancarlo Pedote, Simone Perotti, Ambrogio Beccaria, Paolo Bassignani, Alessia Zecchini, Max Sirena, Hugo Vau, Santiago Lange, Cecilia Eckelmann Battistello, Michael Bates (Michael di Sealand), Norberto Ferretti, Luca Bassani Antivari, Mauro Morandi, Jean Le Cam, Sir Robin Knox-Johnston, Massimo Perotti, Francesca e Rachele Fogar, Costanza Musso, Chiara Obino, Rodi Basso, Grant Dalton, Matteo de Nora, Marco Trombetti, Isabella Andrieu, Alberto Galassi, Giovanni Soldini, Checco Bruni, Rosalba Giugni, Francesca Clapcich, Giovanna Vitelli, Umberto Pelizzari e Mariella Amoretti.