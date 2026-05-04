“AIL & ARIA – Il Coraggio di Vincere”: Ogni fibra è una vita che resiste nel tempo

Genova– È stato presentato oggi, presso la sede della Regione Liguria, “AIL & ARIA – Il Coraggio di Vincere”, un’iniziativa che unisce vela, memoria e inclusione sociale. Patrocinato da Regione Liguria e inserito nel programma del 40° anniversario della Guardia di Finanza – Sezione Vela Fiamme Gialle, partner storico di ARIA nei progetti di inclusione, il percorso vede protagonisti AIL Genova Savona Imperia OdV (Associazione Italiana contro le Leucemie) e ARIA, plurivittoriosa imbarcazione da regata della Classe 8 Metri S.I., varata nel 1935 dai Cantieri Costaguta di Genova Voltri, da 28 anni di proprietà dell’armatrice Serena Galvani che la custodisce e ne valorizza la storia.



UN PROGETTO DI MARE E RINASCITA

AIL Genova Savona Imperia e ARIA offriranno esperienze in mare a pazienti trapiantati di midollo osseo affetti da patologie emato-oncologiche, accompagnati dai loro caregiver. La navigazione diventerà strumento concreto di condivisione, forza e ritorno alla vita. Da queste attività nascerà un docufilm che, intrecciando la storia di ARIA – ritrovata, restaurata e restituita al mare – con le esperienze dei pazienti, racconterà percorsi paralleli di rinascita, diffondendo un messaggio universale di speranza, fiducia e coraggio.

Il progetto prende forma da un’idea di Serena Galvani, produttrice, finanziatrice e co-sceneggiatrice del film insieme a Emanuele Flangini, che ne cura anche la regia, con produzione esecutiva di BelsMovie. Nasce nel 2025, in occasione delle Vele d’Epoca di Imperia, dall’incontro tra Serena Galvani, una paziente e il team di AIL Genova. Un dialogo profondo, avvenuto a bordo di ARIA, che ha dato origine a un abbraccio corale e alla volontà di trasformare una storia individuale in un progetto capace di offrire forza, coraggio e speranza a tanti.



IL VIAGGIO VERSO NAPOLI E L’AMERICA’S CUP

Le riprese – già iniziate a Genova Sturla, presso “Casa AIL”, il 18 aprile scorso – si svolgeranno tra il 2026 e il 2027 e troveranno uno dei loro momenti centrali nella navigazione di ARIA da Imperia a Napoli in occasione della 38ª America’s Cup. Un’impresa simbolica di grande intensità: oltre 600 miglia di navigazione che ricondurranno ARIA nella sua città di origine, Genova, per giungere poi a Porto Santo Stefano, in Toscana – luogo del suo restauro, avvenuto tra il 1998 e il 1999, – fino a Gaeta, dove la barca ha vissuto per diversi anni presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza, e infine a Napoli, città a cui la barca è profondamente legata per il suo passato al RYCCS (Reale Yacht Club Canottieri Savoia) sia nel dopoguerra, sia dopo il suo restauro.

Una navigazione essenziale e coerente con la sua storia: guidata solo dal vento e da una bussola originale del 1935, con un equipaggio ridotto a due persone. Questa traversata rappresenterà anche un modo per portare l’identità della Liguria nel contesto internazionale dell’America’Cup dove ARIA, espressione di una tradizione ligure d’eccellenza nella Classe 8 Metri S.I., ha già lasciato il segno con la vittoria, nel 2001, in tempo reale, nella propria “Division”, all’America’s Cup Jubilee di Cowes con a riva il guidone del Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

TESTIMONIAL E PARTECIPAZIONI

Tra i testimonial del progetto Cristina Daniele, figlia del compianto Pino Daniele, da sempre vicina ad ARIA e ai valori che rappresenta, e il genovese Enzo Paci, tra i protagonisti della serie TV Blanca, profondamente legato alle attività di AIL Genova Savona Imperia OdV, che hanno voluto donare il proprio contributo. Coinvolti inoltre, attori e professionisti del mondo dello spettacolo, tra cui Gianfranco Gallo, visto nella serie cult Gomorra e sul piccolo schermo diretto da Marco Bellocchio in Portobello, Paolo Massaria, recentemente impegnato in una produzione cinematografica con Giancarlo Giannini e l’attrice emergente e doppiatrice Irene Lay che hanno scelto di aderire al progetto offrendo il proprio contributo con autentica partecipazione.



AIL GENOVA SAVONA IMPERIA

AIL Genova Savona Imperia OdV, fondata a Genova nel 1974, opera sul territorio da oltre 50 anni a supporto dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma, migliorandone la qualità di vita e sostenendo la ricerca. Tra i servizi offerti dalla sezione di Genova: il Trapianto Ospedalizzato Domiciliare (T.O.D.), l’ospitalità presso “Casa AIL”, il finanziamento di borse di studio per medici e ricercatori dell’Ematologia oltrechè numerose iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi. Di particolare rilievo è, inoltre, il recente sviluppo del nuovo centro trapianti presso il Policlinico San Martino di Genova, realizzato grazie a un impegno economico dell’associazione per oltre 2 milioni di Euro.



ARIA, UNA STORIA LUNGA OLTRE 90 ANNI

ARIA, progettata nel 1934 dai Cantieri Costaguta di Genova Voltri e varata il 2 gennaio 1935, appartiene alla Classe 8 Metri S.I. (Stazza Internazionale). Lunga 14,16 metri e larga 2,60 metri, rappresenta uno dei più significativi e autentici esempi di imbarcazione storica da regata, conservata nel pieno rispetto della sua identità originaria.

Oltre alle innumerevoli vittorie in regata in Italia e all’estero (Francia e Inghilterra), di cui l’ultima alle Vele d’Epoca di Imperia lo scorso anno, sia in reale che in compensato, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un premio del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ed è stata selezionata dalla Maison Bulgari per il volume “Forma”. Il suo percorso ha contribuito, con il sostegno dell’allora Ministro -oggi Sindaco di Imperia Claudio Scajola -al riconoscimento delle imbarcazioni storiche come beni culturali.

Oltre a titolati timonieri (Dani De Grassi, Roberto Ferrarese, Cino Ricci, Mauro Pelaschier e Pietro D’Alì), ARIA ha ospitato a bordo personalità di rilievo del mondo della cultura e dello spettacolo tra cui Vittorio Sgarbi, Patrizio Roversi e Susy Blady e il chitarrista rock Maurizio Solieri.

A testimonianza del suo valore storico, “ARIA” è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

ARIA batte il Guidone Heritage dello Y.C.I. (Yacht Club Italiano) di Genova, oltre ad essere stata accolta di recente nella famiglia dello Y.C.IM (Yacht Club Imperia).



L’ARMATRICE DI ARIA SERENA GALVANI

Serena Galvani, ideatrice e sostenitrice del progetto “AIL & ARIA – Il Coraggio di Vincere”, è Laureata in Lettere Moderne, specializzata in Archivistica e Diplomatica, ha svolto attività di ricerca storica per l’Università di Bologna e per Società private del settore e conseguito una seconda laurea in Storia della Medicina presso l’Università degli Studi di Siena.

Fondatrice dell’Associazione Italiana Classe 8 Metri S.I., promotrice di iniziative culturali e sportive, nel 1998 ha fondato A.R.I.E. (Associazione per il Recupero delle Imbarcazioni d’Epoca), contribuendo al recupero e alla valorizzazione di importanti imbarcazioni storiche, tra cui, col Comando Generale della Guardia di Finanza, la baleniera “Leone di Caprera”, oggi esposta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Da sempre, con ARIA, si occupa di inclusione unitamente alla Sezione Vela delle Fiamme Gialle.

Autrice dei libri “8.I.17” (1999) e “Tu ed Io” (2005).

Foto: Maccione