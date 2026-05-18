Federazione del Mare celebra l’International Day for Women in Maritime 2026

Roma – Federazione del Mare si unisce alle celebrazioni dell’International Day for Women in Maritime 2026, che quest’anno è dedicato al tema “Dalla politica alla pratica: promuovere Gender Equality per l’eccellenza marittima”, ci ricorda una verità fondamentale: un’industria marittima più forte e resiliente si costruisce quando opportunità, leadership e sviluppo professionale sono ugualmente accessibili a tutti.

Le donne continuano da anni a dare contributi preziosi per la crescita e lo sviluppo di ogni comparto della blue economy. Ma, nonostante il loro intenso e costante contributo, la presenza delle donne nei comparti marittimo-portuali rimane sproporzionatamente e incomprensibilmente bassa.

“L’economia del mare sta perdendo occasioni, opportunità e potenziale – afferma Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare – non basta manifestare a parole riconoscimenti, apprezzamenti e supporti: dobbiamo far sì che ai principi seguano le azioni concrete e misurabili daparte di ogni stakeholder marittimo attraverso pari opportunità, sviluppo professionale, formazione e promozione di una forza lavoro più diversificata e inclusiva facendo progredire il talento e l’esperienza delle donne”

“Insieme a Wista Italy, e grazie al forte impulso della sua presidente Costanza Musso, Federazione del Mare è fortemente impegnata affinché la rappresentanza e la leadership delle donne in tutta la l’economia del mare si rafforzi e a tal fine – aggiunge Mattioli – stiamo lavorando insieme per l’Osservatorio sulla presenza femminile dal titolo “Donne per la Blue Economy”, con l’obiettivo di approfondire il ruolo e il contributo delle donne nel settore marittimo italiano e, più in generale, di favorire una lettura strutturata e condivisa delle dinamiche che caratterizzano l’economia del mare”.

“Infine – conclude il Presidente Mattioli – desidero ringraziare personalmente e a nome della Federazione del Mare, le donne che quotidianamente lavorano nell’ambito della Federazione e delle organizzazioni aderenti, ricoprendo anche incarichi apicali e in particolare: Annamaria La Civita, Direttrice Assonave, Marina Stella, Direttrice Confindustria Nautica, Francesca Biondo, Direttrice Federpesca, Silvia Migliorini, Direttrice Federchimica-Assogasliquidi, Paola Vidotto, Direttrice Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Marina Barbanti, Direttrice Unem, Laurence Martin, Segretaria Generale FdM, nonché Flavia Melillo, di ANIA, coordinatrice del Gruppo Geopolitica della Fdm”.