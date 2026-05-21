Global Sumud Flotilla – dignità della persona, diritto internazionale e responsabilità educativa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime profonda preoccupazione in merito alle immagini e alle notizie diffuse nelle ultime ore relative al trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettati dalle autorità israeliane durante una missione umanitaria diretta verso Gaza.

Le reazioni espresse da autorevoli rappresentanti istituzionali italiani ed europei, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito quanto avvenuto un “trattamento incivile”, richiamano con forza l’attenzione su un principio fondamentale delle società democratiche: il rispetto della dignità della persona costituisce un valore universale e non può essere subordinato alle contingenze politiche, ai contesti di conflitto o alle esigenze di natura strategica.

Pur nella consapevolezza della complessità del quadro geopolitico internazionale e delle delicate problematiche connesse alla sicurezza dell’area mediorientale, il Coordinamento ritiene che il rispetto dei diritti fondamentali debba rappresentare un riferimento imprescindibile in qualsiasi circostanza. Il diritto internazionale umanitario e i principi sanciti dalle convenzioni internazionali impongono che ogni individuo sottoposto a fermo o a restrizioni della libertà personale sia trattato nel pieno rispetto della propria integrità fisica, morale e della propria dignità.

Al di là delle implicazioni strettamente politiche, il CNDDU richiama l’attenzione su un ulteriore elemento di carattere culturale ed educativo. Le immagini e le modalità con cui eventi di tale portata vengono rappresentati e diffusi attraverso i mezzi di comunicazione e i social media incidono profondamente sulla costruzione dell’immaginario collettivo, in particolare delle giovani generazioni.

In un contesto storico caratterizzato da una crescente esposizione mediatica ai conflitti e alla sofferenza umana, emerge con forza la necessità di sviluppare strumenti educativi capaci di promuovere senso critico, responsabilità civica e consapevolezza etica. La scuola è chiamata oggi non soltanto a trasmettere conoscenze, ma anche a formare cittadini in grado di interpretare la complessità degli eventi contemporanei alla luce dei principi costituzionali e dei valori universali dei diritti umani.

Per tali ragioni il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica che le istituzioni scolastiche promuovano momenti di approfondimento interdisciplinare sui temi del diritto internazionale umanitario, della cittadinanza globale, dell’educazione alla pace e dell’etica della comunicazione pubblica, affinché le nuove generazioni possano sviluppare una cultura fondata sul rispetto della persona e sul rifiuto di ogni forma di disumanizzazione.

La tutela della dignità umana rappresenta il fondamento essenziale di ogni società democratica e costituisce una responsabilità educativa che coinvolge istituzioni, scuola e comunità civile.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU