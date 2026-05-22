Il Galata Museo del Mare accoglie la ricostruzione documentata dell’Ange Gardien

Dal 29 al 31 maggio la rievocazione della barca del capitano Claude Terrisse sarà visitabile dal pubblico

Genova – Da venerdì 29 a domenica 31 maggio il Galata Museo del Mare accoglie l’Ange Gardien, ricostruzione documentata dell’imbarcazione del capitano Claude Terrisse, protagonista della navigazione mediterranea del XVII secolo.

L’imbarcazione attraccherà davanti al Galata e sarà eccezionalmente visitabile dal pubblico, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino un progetto che unisce ricerca storica, archeologia navale e navigazione tradizionale. Le visite a bordo, riservate ai possessori del biglietto del Museo, si svolgeranno venerdì dalle 14.00 alle 16.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 12.30.

Realizzata nel 2021, l’Ange Gardien nasce da un lungo lavoro di studio dedicato alla figura di Claude Terrisse, capitano francese attivo nel Mediterraneo durante il regno di Luigi XIII. Navigatore e combattente tra Siria, Libano, Malta, Napoli, Genova, Corsica, Sicilia, Sardegna, Baleari, Provenza e Catalogna, Terrisse incarnò i valori di coraggio, fedeltà e impegno che segnarono l’epoca delle grandi navigazioni mediterranee.

Il progetto, ideato da Michel Rezè, nasce con l’obiettivo di riportare in vita le rotte e la memoria storica del corsaro Terrisse: un lungo lavoro di ricerca storica condotto negli archivi europei, culminato con la pubblicazione della biografia del capitano e con la ricostruzione navigante dell’Ange Garden.

Dopo le navigazioni lungo le coste della Provenza, della Catalogna e delle Baleari, la rotta approda a Genova, città centrale nella vicenda del capitano. Qui Terrisse condusse azioni contro i traffici della Repubblica di Genova, allora alleata dell’Impero spagnolo, fino al suo arresto e alla prigionia presso la Torre Grimaldina, episodio che provocò un importante incidente diplomatico con la Francia di Luigi XIII.

Tra gli eventi collaterali, venerdì 29 alle ore 17.00 nella Sala della Galea si svolgerà la presentazione del libro Corsaire en Méditerranée di Michel Rezè, un racconto coinvolgente ma allo stesso tempo rigoroso che ripercorre la figura del capitano. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il programma si arricchirà infine con la presenza del gruppo storico Compagnia d’Armi Flos Duellatorum, specializzato da oltre 40 anni nello studio della rievocazione storica. Alcuni rappresentanti della Compagnia, in tenuta da soldati genovesi dell’inizio del seicento, interagiranno con i visitatori presso la sala dell’Armeria sabato 30 maggio dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.