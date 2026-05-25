Cinquant’anni dopo, la 5ª Macchinisti B torna al “Carnaro” per celebrare mezzo secolo di amicizia e vita di mare

(Foto courtesy C.Carone)

Questa mattina, 26 maggio 2026, l’Istituto Tecnico Nautico ‘Carnaro’ di Brindisi ha accolto ex studenti, docenti, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e il Comandante della Capitaneria di Porto Brindisi, Cap Vasc. Luigi Amitrano, in un incontro ricco di emozione e ricordi.

Un momento speciale per rivivere un’epoca che ha segnato profondamente la vita di chi, cinquant’anni fa, iniziava il proprio viaggio nel mondo marittimo.

Presenti anche alcune classi dell’articolazione del Nautico che hanno ascoltato testimonianze e storie di bordo: un ponte tra passato e presente che continua a ispirare le nuove generazioni.

Un evento che conferma quanto la tradizione marittima resti un punto di riferimento per la città di Brindisi e per chi ha scelto il mare come compagno di vita.

Cristian Carone, (5a Macchinisti 2026)