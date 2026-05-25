Ist, Tecncio Nautico Statale ‘Carnaro ‘ Brindisi, 25 maggio 2026

Intervento di saluto del Prof. Abele Carruezzo, docente di Teoria della Nave alla sezione Macchinisti dell’ITNS Carnaro di Brindisi, www.ilnautilus.it

Signore, Signori, Autorità,

Ringrazio la Preside Prof.ssa Lucia Portilano, per l’invito che mi ha riservato in questo giorno particolare, d’incontro con degli studenti del Carnaro – 5a macchinisti – com si diceva allora, mentre oggi si parla per lo più di ‘conduttori’.

Ricordo che l’IMO chiama gli Ufficiali di macchina che operano nelle moderne engine-room di una nave ‘ingegneri’ per affermare la forte responsabilità che hanno.

Ebbene una nave deve molto agli Ufficiali di Macchina per le loro competenze: per generare, distribuire e stoccare l’energia necessaria per realizzare il processo del trasporto marittimo, dislocando su mare e per mare merci e/o persone da un punto di origine a un punto di destino.

Il Nautico Carnaro di Brindisi, con il suo Collegio Navale – il Tommaseo – manifesta l’identità di una Città di mare e portuale capace di ‘riconoscere’ e guardare una realtà che appartiene al mare.

Brindisi è il mare! E’ la nostra storia che considera il mare risorsa e garanzia di uno sviluppo che parte da ieri, continua oggi per un domani certo!

Ed oggi, questa presenza di studenti di prima – professionisti di oggi – significa confermare la co-responsabilità a mantenere la sua identità – l’oriri, la nascita e vita – di una città marittima/marinara di scene che riguardano le navi, Comandanti, Direttori di Macchina, i piloti, i lavoratori portuali, traffico marittimo, operatori dei servizi portuali e turistici legati al porto.

Il trasporto marittimo è stato, è attualmente e sarà anche in futuro uno dei driver dello sviluppo della nostra economia.

I prossimi decenni saranno segnati da una rivoluzione tecnologica di portata incalcolabile, caratterizzata da progressi in settori quali l’Intelligenza Artificiale, il calcolo quantistico, la manifattura avanzata, i minerali critici e le infrastrutture digitali.

Anche quando parliamo di “intelligenza artificiale”- termine onnipresente nei social e in tutto il mondo del marketing – siamo convinti che questo sia il termine giusto; ma non è così!

Termine molto diffuso anche nei campi dell’istruzione e di apprendimento, senza una chiara definizione concettuale, creando molte volte più confusione che chiarezza di conoscenze.

Lo ricordiamo tutti che la parola intelligenza deriva dal latino intelligentia, intelligentire, che significa “comprendere” o “percepire”. Questo termine combina inter (“tra”) e legere (“scegliere” o “leggere”), suggerendo che l’intelligenza consiste fondamentalmente nel discernere tra le cose, stabilire connessioni e interpretare il significato.

Tra “sapere che” e “sapere come”. Questa è la domanda che molti docenti si pongono. Sebbene le macchine e le nuove tecnologie siano in grado di elaborare regole e schemi espliciti, mancano però della comprensione intuitiva e situazionale che caratterizza la competenza umana. Questa limitazione rimane evidente nei sistemi di “intelligenza artificiale” contemporanei.

“Come insegniamo con l’intelligenza artificiale?”; potremmo chiederci “Come insegniamo agli studenti a interagire criticamente con i sistemi di riconoscimento statistico di modelli?”.

Il mare, ecosistema complesso e ambiente educativo dalle molteplici potenzialità, abbraccio di bellezza, memoria e tradizioni che ne sugellano il profondo e inscindibile legame con la terra.

Riconoscerne l’importanza culturale e ambientale, promuovere consapevolezza e sostenibilità, sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” rendendo gli studenti tutor attivi della sua conservazione in vista di un futuro più sostenibile, equo e consapevole.

Una tendenza globale indiscutibile è la crescente quota di digitalizzazione e la conseguente automazione dei processi navali. Questo influisce in modo specifico sulla professione marittima, che sembra iniziare a stratificarsi.

Da un lato, appaiono specialisti estremamente qualificati, ma sono troppo “costosi”, perché l’azienda possa permettersi di tenerli a bordo. Specialisti di alto profilo che sono sicuramente necessari. Saranno le persone che staranno dietro gli schermi nei centri operativi delle aziende e controlleranno contemporaneamente i processi tecnologici di diverse navi.

D’altra parte, il lavoro a bordo è stato automatizzato a tal punto che l’elevata competenza professionale che le persone della mia generazione possiedono ancora non è più così necessaria.

C’è stato un tempo in cui sostenevamo che la tecnologia fosse sbagliata, ma oggi sembra che solo noi esseri umani abbiamo torto, mentre la tecnologia sta diventando sempre più infallibile.

Stiamo andando – di fatto – verso una ‘navigazione digitale’ (La navigazione marittima digitale – il nautilus) usata in processi marittimi, una evoluzione tecnologica che ha già trasformato le relazioni operative di una nave e le relative connessioni con le rispettive compagnie di navigazione e dell’intero equipaggio.

La tecnologia usata che riesce ad integrare i sistemi digitali avanzati tra cui: – Sensori digitali in tempo reale: – Algoritmi di controllo smart: – Simulazioni digitali e digital twin; – Sistemi di assistenza alla navigazione; – Piattaforme di comunicazione avanzate.

Questi sistemi digitali consentono di prevedere scenari meteomarini, ottimizzare le rotte, gestire in modo proattivo i rischi e garantendo sicurezza, efficienza e comfort durante la traversata.

In tema di sicurezza in mare, alcune piattaforme possono prevenire incidenti o collisioni; mentre quando si parla di ottimizzare le rotte ci riferiamo principalmente al risparmio dei tempi di viaggio e del carburante; esistono poi sistemi digitali in grado di rilevare guasti in tempo reale e di migliorare la gestione dei servizi e risorse di bordo.

Il termine ‘sicurezza’ è diventato onnipresente nel linguaggio contemporaneo; sia nei circoli accademici e sia in quelli politici, abbonda la confusione sulla definizione del termine; mentre sappiamo che in economia marittima il termine significa cose o condizioni diverse per persone diverse in circostanze diverse.

Abele Carruezzo