“La Tutela delle Infrastrutture sottomarine nel quadro regolatorio della funzione marittima nazionale ed europea: presupposti, finalità e profili di coordinamento”

Lezione interessante sulle infrastrutture sottomarine, tenuta dal Contrammiraglio (CP) Com.te Edoardo Balestra, Capo del V’ Reparto del Comando Generale Guardia Costiera lo scorso Venerdì, 15 maggio, in seno al III Corso di “Sicurezza subacquea – Diritto Underwater (L. 26.01.2026, n. 9), Blue Economy, Sviluppo Tecnologico e nuove competenze professionali”

Roma. Una lezione importante in programma è stata tenuta dal C.A. Com.te Edoardo Balestra, sottolineando l’attenzione – in questo particolare scenario geopolitico – alle reti energetiche con il loro declinare verso le fonti energetiche rinnovabili; comparto che sta avendo un aumento significativo della domanda di cavi capaci di trasferire elettricità dai siti di generazione agli utenti finali.

La lezione è stata presentata dal Direttore del Corso Avv. Giuseppe Graziano, sottolineando che la “Tutela delle Infrastrutture sottomarine” è un capitolo che l’Europa e la stessa Italia formulano parte di un piano strategico di “Security” per salvaguardare le reti di una comunicazione digitale e non solo.

Infatti, quando si parla di ‘infrastrutture subacquee’, ci riferiamo a cavi di comunicazione, energetici e terminali costieri.

Gli sviluppi energetici impattano sulla società sempre più e sono influenzati da alcuni dei sistemi più significativi al mondo – energia, trasporti, industria, alimentazione, edifici. Allo stesso tempo, il ritmo accelerato dell’innovazione tecnologica e della convergenza porta nuove sfide e opportunità.

Nella nuova geografia industriale porti, energia, cavi sottomarini, AI e Data Center convergono nello stesso ecosistema. Infatti, negli ultimi decenni la globalizzazione ha ulteriormente rafforzato il ruolo strategico dei porti. Oggi essi operano all’interno di grandi reti logistiche mondiali e sono strettamente collegati a interporti, reti ferroviarie e piattaforme distributive.

La stessa Intelligenza artificiale (AI) sta trasformando radicalmente il settore marittimo, influenzando profondamente la logistica, la difesa e la sostenibilità ambientale.

Inoltre, l’intelligenza artificiale sta moltiplicando il fabbisogno mondiale di capacità computazionale e di energia, accelerando i processi; i porti del futuro – smart port – non saranno nodi di trasferimento merci, ma di dati.

I porti diventano fulcro del sistema del futuro digitale perché hanno accesso energetico, connessioni infrastrutturali, sicurezza strategica, vicinanza ai cavi digitali internazionali, disponibilità logistica e, in molti casi, persino condizioni favorevoli per il raffreddamento delle infrastrutture tecnologiche.

“Ancora, in Italia – evidenzia il Com.te Balestra – molti porti pianificano infrastrutture – banchine e piazzali – mentre l’Europa, gli Usa e paesi asiatici inseguono l’innovazione dimostrando che il nuovo ‘valore’ della catena del business va verso l’energia, dati, automazione e soprattutto controllo delle reti. Oggi, l’accesso alla comunicazione non è più un servizio accessorio, ma un ‘diritto’ primario costituito in molti Ordinamenti nazionali e sovranazionali”.

Ricordo l’EU AI Act (Regolamento UE 2024/1689): il primo quadro normativo al mondo sull’intelligenza artificiale. Il suo obiettivo è garantire che i sistemi AI usati in Europa siano sicuri, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali, attraverso un approccio graduato basato sul livello di rischio dei singoli sistemi. Come l’Action Plan UE per rafforzare la sicurezza e la resilienza dei cavi sottomarini (Comunicazione di Helsinki 21.02.2025).

La lezione del C.A. Com.te Edoardo Balestra puntualizza anche il c.d. “dominio subacqueo” non può costituire l’ambito di sviluppo autonomo di alcuna attività senza un riferimento con le attività di superficie. Vengono sottolineati il legame tra la dimensione sottomarina e le attività di regolazione delle attività marittime che si svolgono in superficie (L- 26.01.2026, n°9).

Il lavoro operato dalla Guardia Costiera nella tutela dell’Underwater: identificare ‘firme’ acustiche di navi e/o droni o altre fonti diverse; integrare dati AIS e immagini Sat per individuare alterazioni del fono marino o manomissioni dei cavi; identificare eventuali veicoli subacquei ostili nelle vicinanze di tratte critiche e altro come evidenziato nella lezione del Com.te Balestra.



Abele Carruezzo

Per ulteriori informazioni contattare il Direttore del Corso Avv. Giuseppe Graziano – e-mail: avv.graziano@gmail.com – Mobile: 331 9201861.



Si allega di seguito le slide della lezione.