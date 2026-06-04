La cute del lavoratore del mare: una questione di diritto

(screenshot courtesy video del Prof Ugo Patroni Griffi)

Il Clinico e il Giurista a confronto a Forte dei Marmi per la World Health Academy of Dermatology e la Lega contro i tumori (LILT)

Forte dei Marmi. Lezione interessante del Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi sulla “Sicurezza, salute e responsabilità nel sistema portuale italiano tra norma vigente, regime provvisorio e transizione”, in riferimento alla salute del lavoratore del mare, sempre esposto per molte ore a salsedine, vento, riflessi di luce e radiazione solare nell’operare su piazzali, banchine e terminal.

Il quadro giuridico sulla questione, e a protezione del lavoratore del mare, appare inadeguato – afferma il Prof. Patroni Griffi – anzi l’obiettivo è cercare di trasformare il regime provvisorio italiano in una vera alleanza terapeutica e istituzionale.

La sicurezza sul lavoro evolve e restare aggiornati non è più un’opzione: è una necessità.

In questa lezione magistrale, chiara e approfondita, Patroni Griffi, dell’Università agli Studi – Aldo Moro – di Bari, e come studioso appassionato di Diritto Commerciale e Marittimo, analizza, anche dal punto di vista giuridico nazionale ed internazionale, le responsabilità dei vertici aziendali, con un focus operativo sugli assetti organizzativi, sui processi decisionali e sui modelli di governance della sicurezza; importante interpretare correttamente le norme, gestire i rischi in modo strutturato per rafforzare l’organizzazione della salute e la sicurezza del lavoratore del mare.

Dall’esperienza maturata alla presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale e del Molise, prospettiva importante, il Prof. Patroni Griffi ha potuto constatare – da giurista – l’incontro materiale e quotidiano tra il Diritto e il Lavoro sul mare: tra le norme – internazionali, europee, nazionali – e i corpi degli uomini e delle donne che in banchina ci stanno otto, dieci, dodici ore al giorno.

Nel sottolineare che il porto di oggi è sempre più una ‘fabbrica’ all’aperto – Patroni Griffi – analizza in modo puntuale l’operatività del lavoratore del mare che incontra quotidianamente fattori di rischio cumulativo elevatissimo.

In tema di Diritto della sicurezza sul lavoro marittimo e portuale, non sono mancate le valutazioni sulle Convenzioni Internazionali: l’International Labour Organization (ILO) con il suo Codice di pratica sulla sicurezza nei porti del 2016; e l’International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) dell’IMO sui controlli delle emissioni di SOx dalle navi in porto; queste interfacciate poi con la normativa italiana ed in particolare con il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL con riferimento ai danni subiti dai lavoratori del mare causati dalle radiazioni UV solari, dal particolato e da emissioni di SOx, soprattutto in banchina.

Lo Skin Health in Port Workers (SKINPORT) – sottolinea ancora Patroni Griffi – è un importante modello, primo in Italia – come integrazione strutturata tra screening dermatologico, formazione sulla sicurezza e governance portuale. Nato per i porti liguri nel 2025, poi esteso nei porti ai Gioia Tauro, Ravenna, Reggio Calabria e Crotone; si auspica che tale Protocollo venga esteso a tutti i porti italiani.

Infine, conclude Patroni Griffi, occorre chiedere – come comunità scientifica, come Accademia, come LILT – il reinserimento del melanoma da UV nelle tabelle INAIL delle malattie professionali, in modo che la dermatologia, esca dall’ambulatorio per essere gestita dalla governance portuale.

Le Autorità di Sistema Portuale, nella loro natura ibrida di regolatori di prossimità, hanno gli strumenti per essere il motore di un cambio di paradigma. Sono interlocutori naturali della dermatologia oncologica, della LILT e dell’Università.

Abele Carruezzo

*Per gli approfondimenti del caso: la lezione del Prof Ugo Patroni Griffi e le slide relative



https://www.ilnautilus.it/nautiluslab/pubblicazioni/2026-06-04/la-cute-del-lavoratore-del-mare-una-questione-di-diritto_188884/