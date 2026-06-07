Parliamo di Economia circolare: definizione

(screenshot courtesy dal video e infografica Press Office Parlamento Europeo)

Oltre la definizione, l’importanza e i benefici, il must è ripara, riutilizza e ricicla!

Strasburgo. Una progettazione e una produzione devono essere funzionali all’economia circolare, con l’obiettivo di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell’economia dell’UE. La transizione verso un’economia circolare è già in corso, con imprese all’avanguardia, consumatori e Autorità pubbliche in Europa che aderiscono a questo modello sostenibile. La Commissione UE è impegnata nel passaggio verso l’economia circolare per offrire opportunità a tutti, senza lasciare indietro nessuno.

Il Parlamento UE ha l’obiettivo di convincere gli europei a passare a un’economia circolare utilizzando le materie prime in modo più efficiente e riducendo gli sprechi.

L’Unione Europea produce più di 2,1 miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno e per questo occorre aggiornare la legislazione attuale sulla gestione dei rifiuti, al fine di promuovere un passaggio verso un modello più sostenibile noto come economia circolare.

Ma cosa significa esattamente economia circolare? E quali sarebbero i benefici?

Economia circolare

L’economia circolare è un “Modello di produzione e consumo”, che comporta la condivisione, il noleggio, il riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione e il riciclo di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. In questo modo, il “ciclo di vita” dei prodotti viene esteso nel tempo. In pratica, tale modello implica una “riduzione degli sprechi” al minimo.

Infatti, quando prodotto raggiunge la fine della sua vita, i suoi materiali vengono mantenuti all’interno dell’economia ove possibile grazie al riciclo; questi possono essere utilizzati produttivamente molte volte, creando così ulteriore ‘valore’.

L’economia circolare – in sostanza – rappresenta una deviazione dal modello economico ‘tradizionale e lineare’, basato sul prendere un prodotto – consumare – e buttare via.

Mentre, il modello circolare si basa su grandi quantità di materiali e energia economici e facilmente accessibili. Fa parte anche di questo modello “Obsolenscenza programmata”, quando un prodotto è stato progettato per avere una vita limitata per incoraggiare i consumatori a riacquistarlo. Il Parlamento Europeo ha chiesto misure per affrontare questa pratica.

Benefici: perché dobbiamo passare a un’economia circolare?



Proteggere l’ambiente

Il riutilizzo e il riciclo dei prodotti rallenterebbero l’uso delle risorse naturali, ridurrebbero la disgregazione del paesaggio e degli habitat e contribuirebbero a limitarne la cd “Perdita di biodiversità”. Un altro vantaggio dell’economia circolare è una riduzione delle emissioni annuali totali di gas serra.

L’industria green sostiene che creare prodotti più efficienti e sostenibili fin dall’inizio aiuterebbe a ridurre il consumo di energia e risorse, poiché si stima che oltre l’80% dell’impatto ambientale di un prodotto sia determinato durante la fase di progettazione.

Inoltre, il packaging è un problema crescente e, in media, il cittadino europeo medio genera circa 190 chili di rifiuti di imballaggio all’anno. Per la Commissione UE l’obiettivo è affrontare l’eccesso di imballaggio e migliorarne il design per promuovere il riutilizzo e il riciclo.

Riduzione della dipendenza dalle materie prime

Dal punto di vista sociale, la popolazione mondiale sta crescendo e con essa la domanda di materie prime, pur riconoscendo che la fornitura di materie prime cruciali è limitata.

Le forniture finite significano anche che alcuni paesi dell’UE dipendono da altri paesi per le loro materie prime. Secondo Eurostat, ogni europeo ha consumato 14,9 tonnellate di materie prime nel 2022 (ultimo anno rilevato).

Il totale valore del commercio (importazioni + esportazioni) delle materie prime tra l’UE e il resto del mondo nel 2023 erano 165 miliardi di euro. Le esportazioni erano inferiori alle importazioni, il che ha portato a un deficit commerciale di 29 miliardi di euro.

Il riciclo delle materie prime mitiga i rischi associati all’offerta, come la volatilità dei prezzi, la disponibilità e la dipendenza dalle importazioni.

Questo vale in particolare per le materie prime critiche, necessarie per la produzione di tecnologie fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici, come batterie e motori elettrici.

Creare posti di lavoro e risparmiare denaro ai consumatori

Avvicinarsi a un’economia più circolare potrebbe aumentare la competitività, stimolare l’innovazione, stimolare la crescita economica e creare posti di lavoro (si contano 700.000 posti di lavoro solo nell’UE entro il 2030.

La riprogettazione di materiali e prodotti per uso circolare stimolerebbe anche l’innovazione in diversi settori dell’economia.

Ai consumatori verranno forniti prodotti più durevoli e innovativi che aumenteranno la qualità della vita e faranno risparmiare denaro nel lungo periodo.

Cosa sta facendo l’UE per diventare un’economia circolare?

L’Unione Europea vuole costruire un’economia circolare e climaticamente neutra da raggiungere al 2050; considerando che negli ultimi anni l’UE ha introdotto molte nuove misure per ridurre i rifiuti e rendere i prodotti più sostenibili.

Occorrono leggi e regolamenti nuovi ed altri da aggiornare in ambiti che riguardano l’ecodesign, l’imballaggio, il greenwashing, il diritto alla riparazione, la gestione dei rifiuti e altre aree chiave.

Abele Carruezzo