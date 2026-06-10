Rotte, cammini e culture del mare: SEIF 2026 porta all’Isola d’Elba gli “Itinerari Mediterranei”

-Fondazione Acqua dell’Elba presenta l’ottava edizione di SEIF – Sea Essence International Festival, in programma dal 26 al 28 giugno 2026 sull’Isola d’Elba e dedicata al tema degli “Itinerari Mediterranei”.

-Rotte in barca a vela, cammini, turismo rigenerativo, Scuole Blu, arte, musica e attività educative compongono il programma di una tre giorni dedicata al mare come spazio di incontro, conoscenza e responsabilità condivisa.

-Tra gli appuntamenti in programma: Premio SEIF, laboratori con Legambiente, diving, focus sulle Blue Schools, percorso sulla Via dell’Essenza, inaugurazione della mostra permanente “Premio Arte Acqua dell’Elba” svolta in partnership con Accademia di Belle Arti di Brera e concerti serali.

Dal 26 al 28 giugno 2026, all’Isola d’Elba torna SEIF – Sea Essence International Festival, il festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. Promosso da Fondazione Acqua dell’Elba e giunto alla sua ottava edizione, anche quest’anno il festival trasformerà l’isola in un palcoscenico per dare voce al mare. Tema del 2026 saranno gli “Itinerari Mediterranei”: percorsi geografici e traiettorie di senso attraverso i quali leggere il mare come bene comune, ecosistema da proteggere e spazio di incontro tra comunità, cammini, rotte, esperienze educative e culturali.

Gli “Itinerari Mediterranei”: rotte, culture e connessioni del Mare Nostrum

Il festival si svilupperà attraverso diversi itinerari che accompagneranno il pubblico alla scoperta del Mediterraneo e dell’Isola d’Elba. Si partirà dagli itinerari fisici, con il racconto delle rotte in barca a vela e dei cammini storici che attraversano le isole. Ampio spazio sarà dedicato anche agli itinerari della sostenibilità, per promuovere un modello di turismo rigenerativo capace di valorizzare i territori costieri e proteggere gli ecosistemi marini. Gli itinerari culturali offriranno l’occasione per riscoprire il Mediterraneo come luogo di incontro tra popoli, culture e tradizioni che da secoli si intrecciano sulle sue sponde. Tra gli appuntamenti più significativi ci sarà la valorizzazione della Via dell’Essenza, che entrerà ufficialmente nella rete dei Cammini d’Italia e che il festival proporrà come esperienza aperta a tutta la cittadinanza per conoscere, attraverso i profumi e le piante del territorio, l’identità dell’Isola d’Elba.

Infine, gli itinerari educativi vedranno protagoniste le nuove generazioni con i percorsi di Ocean Literacy (Educazione all’Oceano) e il consolidamento della rete europea delle Scuole Blu, che collegherà le scuole elbane ad altre realtà nazionali per promuovere una cittadinanza attiva a difesa degli oceani.

SEIF 2026: il programma dell’ottava edizione

Il programma dell’edizione 2026 conferma la formula di evento diffuso sul territorio, articolandosi su tre giornate che animeranno i comuni di Marciana, Portoferraio e Marciana Marina.

SEIF 2026 prenderà il via venerdì 26 giugno a Procchio, in via del Mare, con una giornata interamente dedicata al cuore tematico dell’edizione, tra laboratori curati da Legambiente e attività di diving, che proseguiranno lungo tutto l’arco della giornata. Il palinsesto serale si aprirà con l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei Sindaci dell’Isola d’Elba e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Il racconto degli itinerari prenderà avvio dalle rotte in barca a vela, con Lorenzo Cipriani, che condividerà la sua esperienza di navigazione nel Mediterraneo. Lo sguardo si sposterà poi sugli itinerari culturali delle isole mediterranee, grazie alla partnership con la Rotta dei Fenici, rete internazionale che collega luoghi, comunità e culture lungo le antiche vie del mare. Ampio spazio sarà dedicato a La Via dell’Essenza e al suo ingresso ufficiale nella rete dei Cammini d’Italia e d’Europa, un riconoscimento che inserisce il sentiero costiero dell’Isola d’Elba in un patrimonio escursionistico di respiro continentale.

A chiudere il panel, una riflessione sul turismo rigenerativo con Claudio Della Lucia e con la moderazione di Massimo Cervelli, per tracciare insieme le basi di un nuovo modello di sviluppo capace di valorizzare i territori costieri nel rispetto degli ecosistemi che li abitano. La serata sarà impreziosita dalle note del concerto “I sensi del mare”, con il pianista e compositore Paul Robino, che accompagnerà il pubblico verso la consegna del Premio SEIF 2026 che quest’anno verrà arricchito anche da una menzione speciale Letteraria a chi avrà saputo incarnare nelle propri scritti, l’essenza del mare e dei valori del Festival SEIF.

Sabato 27 giugno, il festival partirà già dalle ore 9.30 con la scoperta della Via dell’Essenza attraverso un trekking aperto al pubblico che partirà dalla spiaggia della Fenicetta a Marciana Marina. La Via dell’Essenza è un sentiero costiero, realizzato da Fondazione Acqua dell’Elba e dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, che rappresenta la sintesi perfetta tra turismo lento, scoperta del territorio e una narrazione olfattiva dell’anima dell’Isola d’Elba. Una passeggiata con il pubblico, la cittadinanza, le realtà economiche del territorio e la stampa per scoprire di persona le bellezze naturali dell’Isola d’Elba.

Per la serata, invece, il festival approderà a Portoferraio a partire dalle ore 18, e sarà interamente dedicato a uno dei progetti più significativi sostenuti dalla Fondazione Acqua dell’Elba: le Scuole Blu. Gli istituti aderenti al progetto, ideato dalla Commissione Europea e promosso da UNESCO-IOC nell’ambito del Decennio del Mare, si riuniranno infatti all’Isola d’Elba con rappresentanti da diverse parti d’Italia. Dopo i saluti istituzionali, si aprirà un confronto moderato da Senio Bonini, vicedirettore del TG1. Il dibattito vedrà la partecipazione dei promotori nazionali e internazionali del progetto Scuole Blu (UNESCO-IOC, Fondazione Acqua dell’Elba, ANCIM e il Parco Nazionale Arcipelago Toscano) e del Forum Giovanile Isola d’Elba.

L’incontro darà poi voce direttamente alle studentesse e agli studenti delle Scuole Blu italiane , che presenteranno esperienze, progetti e buone pratiche sviluppati nel corso dell’anno scolastico sui temi della tutela del mare, della sostenibilità e della cittadinanza attiva. Sarà un momento di confronto tra giovani provenienti da territori diversi, accomunati dall’impegno per la conoscenza e la salvaguardia degli ecosistemi marini, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle nuove generazioni come protagoniste del cambiamento e ambasciatrici di una nuova cultura del mare.

La crescita della rete delle Scuole Blu sarà testimoniata anche dalla partecipazione della Città della Spezia, dimostrando l’importanza del coinvolgimento di nuovi territori accomunati dalla cultura del mare e dalla tutela degli ecosistemi marini. Tutte e quattro le Scuole Blu della Spezia prenderanno parte all’evento del 27 giugno, rafforzando il legame tra comunità che condividono lo stesso orizzonte mediterraneo e il patrimonio ambientale del Santuario Pelagos. A guidare la delegazione spezzina sarà l’assessore alla Ricerca e Università, all’Urbanistica e Sviluppo Economico del Comune della Spezia, Patrizia Saccone, che accompagnerà gli istituti coinvolti in questo importante momento di confronto nazionale.

A chiudere la serata sarà lo spettacolo di “DARIO BALLANTINI in LIVE ACOUSTIC TRIO” che porterà sul palco uno degli artisti più versatili e apprezzati del panorama italiano, in una performance dedicata al mare che intreccia musica dal vivo e narrazione. L’appuntamento sarà offerto dal Comune di Portoferraio.

Il viaggio negli “Itinerari Mediterranei” vivrà la sua terza giornata domenica 28 giugno a Marciana Marina., Come nei primi due giorni, mattina e pomeriggio vedranno alternarsi nuovi laboratori e attività di diving, mentre la sera l’arte diventerà protagonista con l’inaugurazione della mostra permanente della collezione “Premio Arte Acqua dell’Elba” svolta da 9 anni in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Brera. L’evento si svolgerà presso la sede della Fondazione Acqua dell’Elba e consoliderà il profondo rapporto instaurato in questi anni tra SEIF, l’arte contemporanea e la valorizzazione dei nuovi talenti e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Infine, a coronamento dell’ottava edizione del festival ci saranno le suggestive note del concerto “PICCOLA ORCHESTRA DEI POPOLI” dell’Orchestra del Mare, con un monologo liberamente tratto da Memoria del legno di Paolo Rumiz, per la regia di Ciro Menale; seguirà il concerto con gli strumenti del mare.

“Con SEIF 2026 vogliamo raccontare il Mediterraneo come un grande sistema di itinerari che nel mare trovano un punto di incontro”, commenta Fabio Murzi, presidente della Fondazione Acqua dell’Elba. “Il mare è un bene comune da conoscere, proteggere e valorizzare attraverso la partecipazione di territori, istituzioni, scuole, imprese e cittadini”.

“Gli ‘Itinerari Mediterranei’ ci permettono di parlare di mare in modo concreto e trasversale: dalle rotte alle isole, dai cammini alla scuola, dalla tutela degli ecosistemi marini al turismo rigenerativo”, aggiunge Rossella Muroni, direttrice Scientifica di SEIF. “SEIF nasce proprio per unire linguaggi diversi e rendere la cultura del mare accessibile, partecipata e capace di generare responsabilità condivisa”.

I patrocini di SEIF 2026

SEIF 2026 ha ricevuto l’endorsement del Decennio del Mare Unesco e la partnership della Pro Loco di Marciana Marina, del Comune di Marciana e del Comune di Portoferraio. L’edizione di quest’anno ha inoltre ottenuto il patrocinio del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, il patrocinio del Ministero per la protezione civile e le politiche del Mare, Guardia Costiera – Capitaneria di Porto, Ispra, ASVIS, Federparchi, Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Università IULM, Accademia di Belle Arti di Brera, RUS – Rete Università Sostenibili, SDSN – Sustainable Developement Solutions Network, Associazione Isole Minori, Symbola, Legambiente, Marevivo, Rotta dei Fenici, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Forum Giovanile Isola d’Elba, Comune della Spezia, Comune di Marciana Marina, Comune di Marciana, Comune di Portoferraio, Comune di Campo nell’Elba, Comune di Capoliveri, Comune di Porto Azzurro, Comune di Rio e VisitElba.