Rotterdam, studenti fanno ricerche sull’infrastruttura portuale di CO2

(Gruppo di studenti durante la presentazione dei risultati della ricerca; foto courtesy Value Group)

Un gruppo multidisciplinare di studenti dell’Università di Scienze Applicate di Rotterdam (UAS) ha concluso un progetto di ricerca per il Value Group

Rotterdam. La ricerca ha avuto tema centrale lo sviluppo di un concetto scalabile di chiatte e hub a CO2 per il Porto di Rotterdam.

Il Value Group è composto da Value Maritime e Value Carbon e fornisce soluzioni end-to-end di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio che trasformano la CO2 in valore sia in mare che a terra.

Recentemente, il team – composto da Jens van IJsseldijk, Angela Mallens, Casper Nobel, Thijmen van Oosterhout e Thomas Roelevink – ha presentato i propri risultati a un pubblico di oltre 100 ricercatori, professionisti del settore e rappresentanti governativi.

Ricerca e ambito operativo

Gli studenti si sono impegnati a rispondere alla seguente domanda di ricerca: Cosa è necessario per realizzare un’infrastruttura scalabile per caricare e scaricare CO2 tramite una soluzione di chiatte flessibile, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili?

Il progetto si concentrava sull’analisi e l’ottimizzazione dei processi coinvolti nel trasferimento della CO2 catturata dalle navi alle chiatte e successivamente nello scarico a terra.

L’obiettivo era identificare soluzioni pratiche, scalabili e conformi che supportassero lo sviluppo futuro delle infrastrutture logistiche a base di CO2 nel Porto di Rotterdam.

Risultati chiave

Il team ha sviluppato e identificato con successo: – Protocolli di (de)bunkering nave-nave e nave-terra, allineati ai requisiti normativi e operativi. – Un design hardware concettuale per apparecchiature operative basate su chiatte per consentire operazioni sicure ed efficienti di trasferimento di CO2. – Un modello quantitativo di emissioni per calcolare le emissioni di gas serra durante le attività di carico e scarico e valutarne il contributo alle emissioni complessive. – Posizioni ottimali all’interno del Porto di Rotterdam per futuri investimenti infrastrutturali, a supporto della stabilità logistica a lungo termine nella gestione della CO2.

La posizione proposta per il molo che gli studenti hanno ideato è OCAP presso il Botlekweg 169.

Hanno inoltre presentato una soluzione concettuale per chiatte di CO2 e una checklist per il trasbordo di CO2.

Inoltre, è stato creato un modello di emissioni operative di CO2 e gli studenti hanno allineato le raccomandazioni con le procedure attuali del Porto di Rotterdam e del DCMR.

Infine, hanno considerato i futuri sviluppi normativi, incluso il quadro previsto dal Ministero delle Infrastrutture e della Gestione delle Acque, nelle loro ricerche.

Istruzione e innovazione

Secondo il Value Group, collaborazioni come queste permettono agli studenti di contribuire a un impatto tangibile acquisendo al contempo esperienza pratica nel settore.

L’azienda aggiunge di non vedere l’ora di approfondire le conoscenze e le intuizioni generate da questa collaborazione.

Abele Carruezzo