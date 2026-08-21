SHI e KAIST lanciano il ‘Centro di Ricerca Marittima Avanzata’

(Photo courtesy by AMRC: Sung-an Choi,Vice presidente e CEO di SHI, e Chook-sik Bae, presidente KAIST, insieme a funzionari dell’Istituto di Ricerca Navale e Offshore di SHI e del Dipartimento di Ingegneria Meccanica di KAIST,partecipano alla cerimonia di apertura di AMRC)

Samsung Heavy Industries (SHI) e Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) lanciano il Centro di Ricerca Congiunta per IA, Propulsione Verde e Costruzione Navale Intelligente

Quando Industria e Università disegnano il futuro!

Campus universitario di KAIST a Daejeon. La scorsa settimana, il colosso sudcoreano della cantieristica navale Samsung Heavy Industries e il Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) hanno tenuto una cerimonia di presentazione del “SHI-KAIST Advanced Maritime Research Center (AMRC)”, con l’obiettivo di studiare le future tecnologie navali e marittime come l’intelligenza artificiale (IA), l’energia e la trasformazione digitale.

Samsung Heavy Industries ha dichiarato che i partner intendono condurre ricerche congiunte in aree legate alla tecnologia della costruzione navale – come l’intelligenza artificiale, la robotica e le soluzioni ecologiche – tramite AMRC e KAIST.

Le principali aree di ricerca includono: – Navigazione autonoma e tecnologia di navigazione intelligente AI per navigazione; – Sistemi di propulsione a carburante zero e a basso contenuto di carbonio; – Cantieri navali intelligenti e innovazione nella produzione di gemelli digitali; – e Tecnologia robotica specializzata per la costruzione navale e l’ingegneria oceanica.

I dettagli del Centro di Ricerca sule quattro aree chiave

Tecnologia di IA per la navigazione autonoma e intelligente: Le parti ricercheranno congiuntamente algoritmi di IA per far progredire i sistemi di navigazione autonoma, inclusa la navigazione ottimale per i percorsi.

Sistemi di propulsione a carburante a zero e basse emissioni di carbonio: Le parti ricercheranno le soluzioni di fornitura di attrezzature di base e carburante per navi alimentate ad ammoniaca e idrogeno.

Cantieri Navali Intelligenti e Innovazione nella Produzione di Gemelli Digitali: Le parti collaboreranno nello sviluppo di tecnologie basate sull’IA per la trasformazione digitale dei processi di costruzione navale, come la gestione della produzione.

Robotica specializzata per la costruzione navale e l’ingegneria navale: Le parti prevedono di ricercare congiuntamente la tecnologia robotica per l’automazione dei processi in loco come saldatura, rivestimento e ispezione.

Inoltre, Samsung Heavy Industries e KAIST prevedono di promuovere il finanziamento della ricerca studentesca e i programmi di borse di studio attraverso un Fondo di Cooperazione Industria-Accademia.

“In futuro, l’IA fisica che guida l’innovazione negli ambienti industriali reali determinerà sempre più la competitività manifatturiera”, ha dichiarato Choong-sik Bae, presidente di KAIST. “L’industria cantieristica e offshore è un campo di primo piano per creare nuovo valore attraverso la convergenza tra ingegneria meccanica, IA e robotica. Ci aspettiamo che il nuovo Centro di Ricerca cresca fino a diventare un polo di ricerca che affronti sfide complesse in contesti industriali e stabilisce nuovi standard per le tecnologie future”.

“Troviamo particolarmente significativo che la nostra partnership trentaduennale con KAIST abbia portato alla creazione dell’Advanced Maritime Research Center”, ha dichiarato Sung-an Choi, Vicepresidente e CEO di SHI. “Attraverso questo ultimo accordo, l’azienda mira a garantire la competitività tecnologica per le future industrie cantieristiche e offshore – e a coltivare talenti – in settori quali la navigazione autonoma, le navi ecologiche e la produzione intelligente”.

La partnership industria-accademia più longeva della Corea, durata 32 anni, si evolve in un quadro di ricerca congiunto permanente.

Abele Carruezzo