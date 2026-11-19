Mercoledì 25 novembre al Galata Museo del Mare inaugura l’esposizione curata da Emanuele Piccardo. L’apertura sarà preceduta da una camminata attraverso i luoghi delle trasformazioni urbane, per leggere dal vivo il rapporto tra Genova e il suo porto

Genova– Il rapporto tra Genova e il suo porto è cambiato profondamente nel corso dei secoli, seguendo l’evoluzione delle attività portuali e dello sviluppo urbano. Come si è trasformato questo rapporto? Quali interventi hanno modificato concretamente il volto della città e quali progetti, rimasti sulla carta, avrebbero potuto cambiarlo? A queste domande vuole rispondere “Genova, la città e il porto”, la mostra curata dal critico di architettura e fotografo Emanuele Piccardo, che inaugura mercoledì 25 novembre alle 17.30 nella Project Room del Galata Museo del Mare, l’area espositiva sita a fianco alla biglietteria del museo. L’inaugurazione sarà preceduta da una camminata urbana con appuntamento alle 17.00 davanti a Palazzo San Giorgio, per un percorso attraverso alcuni dei luoghi protagonisti delle trasformazioni del rapporto tra città e porto. Un’occasione per osservare direttamente gli spazi, riconoscere gli interventi realizzati e confrontarsi con i progetti che hanno immaginato un diverso futuro per Genova, prima di proseguire il racconto all’interno della Project Room del Galata.

«Il progetto Genova e le Trasformazioni Urbane promosso dal Comune rappresenta un’importante occasione per raccontare l’evoluzione della città nei secoli attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei suoi musei, archivi e luoghi di cultura. Come Galata siamo orgogliosi di contribuire al racconto con questa mostra che parte da una prospettiva che ci appartiene profondamente, quella del rapporto tra Genova, il suo mare e il suo porto. Vogliamo che il museo sia un luogo capace di custodire e valorizzare la memoria, ma anche di confrontarsi con il presente, accogliendo nuovi linguaggi e riflessioni sulle trasformazioni della città e sul suo futuro» – dichiara Elena Putti, direttrice del Mu.MA.

«”Genova, la città e il porto” nasce dalla volontà di rileggere oltre quarant’anni di trasformazioni, mettendo a confronto progetti, visioni e idee di città spesso molto diverse tra loro. Non si tratta soltanto di raccontare ciò che è stato realizzato, ma anche di riportare l’attenzione sulle proposte rimaste sulla carta. Dal Cono di John Portman alle proposte di Rem Koolhaas per Ponte Parodi, fino all’Affresco di Renzo Piano del 2004, emerge una storia fatta non soltanto di interventi realizzati, ma anche di occasioni e visioni che avrebbero potuto modificare profondamente il volto della città. Rileggerle oggi significa interrogarsi sulle scelte urbanistiche del passato e sulle possibilità di trasformazione ancora aperte per Genova.» – sottolinea Emanuele Piccardo, architetto e fotografo e curatore della mostra.

La mostra ripercorre le principali trasformazioni del fronte portuale a partire dal 1981, dai progetti di Giancarlo De Carlo per Pré e la Darsena e di Renzo Piano per il Molo, passando per l’Esposizione Colombiana del 1992 e il recupero del Porto Antico, fino alle proposte di Rem Koolhaas per la sopraelevata e per Ponte Parodi, fino alle trasformazioni più recenti come il Waterfront di Levante.

Attraverso dieci casi studio, il percorso mette a confronto differenti visioni con particolare attenzione ai progetti che hanno immaginato un futuro diverso per Genova, anche quando non sono stati realizzati. A corollario dei progetti sarà esposta la ricerca fotografica di Marco Introini, Emanuele Piccardo e Pietro Luigi Piccardo sulla relazione tra città e porto. A completare e approfondire il percorso fotografico, saranno presenti nella sala espositiva anche due documentari della Fondazione Ansaldo: Sopraelevata, una strada d’acciaio, di Valentino Orsini, e Genova, ritratto di una città, di Giuliano Montaldo. Il pubblico potrà inoltre ascoltare una selezione di podcast dedicati a alcuni dei più significativi testi che hanno raccontato il rapporto tra Genova e il suo porto, ampliando così lo sguardo sulle trasformazioni e sulla storia di questo legame.

La mostra, inclusa nel biglietto di ingresso al museo e visitabile fino al 4 aprile, invita a rileggere attraverso architettura, fotografia e documenti le trasformazioni del porto e a interrogarsi sulle prospettive future di una città da sempre legata al mare.

La mostra si inserisce nel programma conclusivo di Genova e le Trasformazioni Urbane, il progetto culturale promosso dal Comune di Genova nel 2026 in occasione del ventennale dell’iscrizione delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Un anno di iniziative che ha messo in relazione musei, archivi e biblioteche per raccontare l’evoluzione urbanistica, architettonica e sociale della città, intrecciando la grande storia delle trasformazioni con le memorie e le esperienze della comunità.

Galata Museo del Mare

Il Galata Museo del Mare è una delle realtà culturali appartenenti al Comune di Genova. Insieme alla Commenda di Prè, sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei), a Villa Doria Centurione, già Museo Navale di Pegli, e al complesso monumentale della Lanterna di Genova, fa parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni che ne cura la gestione e la direzione artistica, scientifica e culturale. I servizi di accoglienza, bigliettazione, marketing e comunicazione del Galata Museo del Mare sono affidati, in concessione, a Genova Cultura S.C.A.R.L., costituita tra CNS – Consorzio Nazionale Servizi e Socioculturale S.C.S. A supporto dell’Istituzione opera la Fondazione Promotori Musei del Mare ETS, i cui soci rappresentano oltre 80 aziende attive nei settori marittimo e dello shipping.