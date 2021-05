NORWEGIAN CRUISE LINE PRESENTA LA NORWEGIAN PRIMA

WIESBADEN– Norwegian Cruise Line, l’innovatore nei viaggi crocieristici a livello globale con una storia di 54 anni segnata da primati e successi, ha aperto oggi le prenotazioni della prima delle sei navi della sua attesissima prossima classe di navi, Prima Class, la nuova classe di navi del brand in quasi 10 anni.

Con l’inizio delle operazioni nell’estate del 2022, la Norwegian Prima, la prima delle sei navi, sarà lunga 295 metri, per una stazza di 142.500 tonnellate lorde e in grado di ospitare 3.215 ospiti (in doppia occupazione). La nave si preannuncia come un punto di svolta per Norwegian Cruise Line, offrendo agli ospiti itinerari emozionanti, spazi più ampi, un servizio elevato, un design accurato e una sorprendente varietà di nuove esperienze oltre all’eccezionale servizio di Norwegian.

“Nonostante il fatto che non navighiamo da più di un anno, non abbiamo mai smesso di lavorare e di innovare, non abbiamo mai fatto una pausa”, ha affermato Harry Sommer, President e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line. “Infatti, abbiamo raddoppiato gli investimenti nel nostro brand per offrire agli ospiti esperienze indimenticabili che vanno oltre le aspettative. Non solo riprenderemo a navigare a luglio, ma siamo felici e orgogliosi di annunciare l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo, dando il benvenuto alla Prima Class e alla capostipite di una linea di navi con Norwegian Prima”.

Sommer ha proseguito, “La Norwegian Prima è una rappresentazione esemplare dell’evoluzione del nostro brand, che unisce la nostra filosofia ‘Guest First’ al nostro spirito di innovazione, per portare tutto ciò che i nostri ospiti amano di NCL a un livello superiore con questa nuovissima classe di navi progettata affinché l’ospite sia sempre il protagonista.”

La spettacolare nave, costruita a Marghera (Venezia), da Fincantieri presenta anche una straordinaria opera d’arte sullo scafo, ideata dal writer italiano Manuel Di Rita, conosciuto come “Peeta”. Per la prima volta su una nave NCL, l’accattivante decorazione dello scafo si estende ora anche alla sovrastruttura anteriore della nave. Tra gli architetti di livello mondiale che hanno contribuito alla progettazione di Norwegian Prima figurano il designer italiano Piero Lissoni e importanti studi di architettura come Rockwell Group, SMC Design, Tillberg Design of Sweden, YSA DESIGN e Studio Dado con sede a Miami, che ha concettualizzato e definito l’estetica di vari ristoranti, cabine e aree pubbliche a bordo.

“Il nome ‘Prima’, è un omaggio spontaneo che si lega alla nostra eredità di primati nel settore e un giusto tributo ai nostri nuovi partner, i cantieri navali italiani di Fincantieri”, ha aggiunto Sommer.

“Siamo molto onorati di collaborare con Norwegian Cruise Line per lo sviluppo della loro prossima classe di navi”, ha dichiarato Giuseppe Bono, CEO di Fincantieri. “La Norwegian Prima segna l’inizio della nostra collaborazione, che vedrà la consegna di sei navi di nuova generazione, progettate per portare l’esperienza degli ospiti a un nuovo livello, focalizzandosi su un design che rivede il concetto di spazio. Emergendo da questa crisi globale, questo annuncio rappresenta un forte segnale di speranza per il settore crocieristico e testimonia il ruolo di leadership globale di Fincantieri nel settore”.

Ampi spazi aperti ed esperienze elevate che vanno oltre le aspettative

“Abbiamo innovato con uno scopo specifico e creato la Norwegian Prima per andare oltre i confini della crociera convenzionale, offrendo ai nostri ospiti spazi più ampi, arte e design e un servizio di prima classe per regalare esperienze indimenticabili”, ha aggiunto Sommer.

La Norwegian Prima offrirà un elevato standard di servizio e il rapporto di spazio più elevato di qualsiasi nuova nave nella categoria delle crociere contemporanee e premium, proponendo agli ospiti un’esperienza impareggiabile. Offrirà la più ampia varietà di categorie di suite disponibili in mare con 13 diverse tipologie, nonché le più grandi suite con tre camere da letto di qualsiasi nuova nave da crociera e le più grandi cabine con vista sull’oceano e con balcone di NCL, inclusi i bagni e le docce più grandi di sempre del brand per le categorie di cabine standard. La Norwegian Prima offrirà anche lo spazio esterno sul ponte più ampio di qualsiasi nuova nave da crociera, incluso più spazio totale sul ponte della piscina rispetto a qualsiasi altra nave della flotta di NCL, nonché molteplici piscine a sfioro e vaste aree esterne che consentiranno agli ospiti di ammirare il mare, la brezza dell’oceano e una varietà di esperienze elevate.

The Haven By Norwegian

Per offrire agli ospiti un’esperienza impareggiabile nelle crociere di lusso, The Haven by Norwegian sulla Norwegian Prima è stato innalzato per offrire il complesso di suite più esclusivo di sempre del brand. La keycard ultra premium che consente l’accesso esclusivo alla nave nella nave, offre agli ospiti comfort privati, servizi dedicati e le sistemazioni più lussuose a bordo. Per la prima volta, la compagnia di crociera ha trasferito tutte le 107 suite The Haven a poppa della nave a breve distanza a piedi da ascensori privati, riservati esclusivamente agli ospiti The Haven, che salgono direttamente nelle aree pubbliche di The Haven sui ponti 16 e 17. NCL ha evoluto il design di The Haven per essere più aperto che mai al mare. Per la prima volta, ogni area pubblica di The Haven offrirà splendide viste sul mare e sulle destinazione della crociera. The Haven Courtyard sulla Norwegian Prima è stato trasformato in un nuovo, ampio Haven Sundeck, che vanta una splendida nuova piscina a sfioro e una nuova spa all’aperto con sauna con pareti in vetro e cold room per la crioterapia.

Spingendo i confini del design unico all’interno dello spazio esclusivo reinventato, tutte le aree pubbliche e le suite di The Haven sono state progettate da Piero Lissoni, uno dei designer italiani più importanti. Lissoni ha fornito un design elegante e sofisticato a The Haven Sundeck, The Haven Restaurant, The Haven Lounge & Bar e Outdoor Spa: Sauna e Cold Room.

Vita all’aperto su Ocean Boulevard

Promuovendo l’esperienza che mette gli ospiti al primo posto e comprendendo l’importante legame che hanno con gli spazi esterni e la vicinanza al mare, NCL ha innovato il famoso concetto di The Waterfront e lo ha reinventato raddoppiando lo spazio e aggiungendo una varietà di esperienze e più opzioni di ristoranti grazie all’introduzione di Ocean Boulevard.

Situato sul ponte otto, Ocean Boulevard si estende su una superficie di oltre 4,000 metri quadrati, avvolgendo l’intero ponte, consentendo agli ospiti di camminare intorno all’intera nave e godere di incredibili viste sull’oceano oltre a numerose attività all’aperto a cadenza quotidiana che possono scegliere nel corso della loro vacanza in crociera.

Cucina dal mondo con Indulge Food Hall

Come parte delle molteplici esperienze offerte su Ocean Boulevard, NCL ha introdotto la prima “piazza” all’aperto di lusso del marchio con Indulge Food Hall. Creato per elevare l’esperienza sensoriale degli ospiti sulla Norwegian Prima, Indulge Food Hall offre ai visitatori diversi menu da una varietà di diversi food spot, nonché un mix di posti a sedere interni ed esterni.

La prima food hall di NCL è stata progettata con cura, offrendo varie proposte gastronomiche e mettendo in evidenza colori e sapori accattivanti con 11 postazioni tra cui i locali preferiti dai clienti NCL come Coco’s che serve dolci artigianali, Q Texas Smokehouse che propone delizioso comfort food americano e BBQ e Starbucks. Indulge ospiterà novità assolute tra cui Seaside Rotisserie che offre una vasta gamma di pietanze allo spiedo, Nudls che serve piatti a base di spaghetti da tutto il mondo, dalla cucina italiana a quella thailandese, Tamara che prepara piatti classici indiani e molteplici opzioni di cibo vegetariano, Il Quartiere Latino che serve piatti classici della cucina latina con un tocco in più, Tapas Food Truck che offre uno street food di ispirazione spagnola, Garden Kitchen dove gli ospiti possono ordinare insalate personalizzate con più di due dozzine di ingredienti tra cui scegliere, Just Desserts con prodotti da dessert classici come torte e Just Ice Cream che serve appetitosi gusti di gelato.

Ancora più opzioni di ristorazione su Ocean Boulevard

Oltre alle offerte culinarie disponibili sull’Ocean Boulevard della Norwegian Prima, il sito ospiterà altri tre punti di ristoro interni ed esterni, tra cui Onda By Scarpetta, Los Lobos e The Local Bar & Grill. Onda by Scarpetta, ha debuttato su Norwegian Encore nel 2019 ed è disponibile su Norwegian Spirit, metterà in mostra i sapori ricchi e audaci per i quali sono noti i moderni e pluripremiati ristoranti italiani Scarpetta. Disegnato dal celebre Studio Dado, sarà caratterizzato da un’atmosfera elegante, design moderno e ampie vedute dell’oceano interne ed esterne. Los Lobos, il ristorante messicano premium del brand, torna sulla Norwegian Prima per offrire sapori tradizionali messicani con un tocco moderno; anche questo è stato progettato dallo Studio Dado. Il rinnovato Local Bar & Grill ambientato in un’atmosfera da beach club di lusso presenterà musica dal vivo dove gli ospiti possono rilassarsi e gustare cocktail e cucina classica americana.

Una giornata su Ocean Boulevard: The Concourse, Infinity Beach, Oceanwalk e La Terraza

Creata per essere una destinazione in sé e per sé all’interno della Norwegian Prima e per promuovere le esperienze quotidiane degli ospiti disponibili su Ocean Boulevard, la Società svelerà ulteriori “prime assolute” per il brand, tra cui The Concourse, un giardino di sculture all’aperto con un art wall progettato dal famoso artista David Harber e sei installazioni create da Alexander Krivosheiw con un’arte immersiva ispirata alla mitologia antica e alle forme astratte contemporanee.

Le sculture, valutate oltre due milioni di dollari, offrono effetti sorprendenti che cambiano al tramonto, rendendole perfette per le foto e per i social media. Gli ospiti possono anche rilassarsi presso Infinity Beach con due piscine a sfioro, una su ciascun lato della nave e vicino alla superficie dell’oceano, che è una novità del settore che consente ai bagnanti di ammirare la vastità dell’oceano mentre ci si immerge all’aria aperta. I due ponti in vetro Oceanwalk, anch’essi nuovi per il Brand, offriranno agli ospiti panorami fotogenici e mozzafiato che li faranno sentire come se camminassero sull’aria o sull’acqua. La Terraza, una sala all’aperto, offre un rifugio pittoresco per i visitatori che possono ammirare panorami sul mare.

La lista degli itinerari da sogno sulla nave più innovativa

Estate 2022: Nord Europa e Regno Unito

Dopo una serie di crociere inaugurali, a partire dall’agosto 2022, la Norwegian Prima sarà la nave più nuova in partenza dal Nord Europa. Dal 17 agosto al 13 settembre 2022, sono in programma una serie di viaggi di 8 giorni da Amsterdam (Paesi Bassi) e Copenaghen (Danimarca), offrendo agli ospiti l’opportunità di esplorare il Nord Europa, i fiordi norvegesi e le regioni baltiche.

Autunno / Inverno 2022: Bermuda e Caraibi

Il 23 settembre, la Norwegian Prima partirà da Southampton, in Inghilterra, per un viaggio transatlantico di 12 giorni visitando Lerwick, in Scozia, con una tappa a Reykjavik, in Islanda, prima di arrivare ad Halifax, in Nuova Scozia, e terminare il suo viaggio a New York, per poi iniziare un itinerario di cinque giorni di andata e ritorno il 10 ottobre a Bermuda, dove farà il suo debutto e sarà la nave più nuova che naviga nella stagione autunnale e invernale. Il 15 ottobre, partirà da New York per un coinvolgente itinerario caraibico di 12 giorni, dove sarà la nave più recente nella regione e per la prima volta in assoluto per NCL, la nave visiterà Galveston, TX.

Sono previste tappe a Willemstad, Curacao; Kralendijk, Bonaire; Oranjestad, Aruba, tutte con soste visite comprese tra le nove e le dieci ore in porto. Il 31 ottobre, la Norwegian Prima darà il via alla sua stagione caraibica partendo da Galveston, TX, a Miami con un itinerario di 11 giorni con tappe a Willemstad, Curacao; Kralendijk, Bonaire e l’isola privata recentemente rinnovata Great Stirrup Cay, Bahamas. Dal 19 novembre al 3 dicembre, la Norwegian Prima partirà da Miami offrendo tre crociere di sette giorni nei Caraibi occidentali che visiteranno Harvest Caye, la destinazione turistica privata della compagnia in Belize, oltre ad altri porti importanti tra cui Cozumel Messico e isola di Roatan, Honduras.

Autunno / Inverno 2022-2023: Caraibi occidentali con partenza da Orlando, Florida (Port Canaveral)

Dall’11 dicembre 2022 al 19 marzo 2023, la Norwegian Prima raggiungerà Orlando, Florida (Port Canaveral), per 15 viaggi di andata e ritorno nei Caraibi occidentali con itinerari di cinque, sette e nove giorni che visiteranno destinazioni importanti, compreso Cozumel, Messico; Ocho Rios, Giamaica; Grand Cayman, Isole Cayman e l’isola privata di NCL, Great Stirrup Cay, alle Bahamas.

Primavera 2023: Bermuda

Dal 28 marzo al 7 maggio, la Norwegian Prima sarà protagonista di una mini stagione di cinque viaggi di andata e ritorno per lo più di sette giorni a Bermuda con partenza da New York. Farà scalo a Norfolk, in Virginia, la porta di accesso a Virginia Beach e all’area storica di Colonial Williamsburg. La nave raggiungerà i Royal Naval Dockyard a Bermuda. Gli itinerari includono uno o due pernottamenti al Royal Naval Dockyard per consentire agli ospiti la libertà di visitare al destinazione, esplorare i suoi negozi, ristoranti e spiagge incontaminate.

Primavera ed estate 2023: Nord Europa

Il 14 maggio, la Norwegian Prima torna in Islanda e nel Nord Europa, partendo per un viaggio transatlantico di 11 giorni da New York City a Reykjavik, in Islanda, visitando Halifax e Sydney, in Nuova Scozia, prima di effettuare soste in diversi porti islandesi di sicuro fascino, tra cui Akureyri, che si trova sul fiordo più lungo in Islanda e Isafjordur, dove gli ospiti possono ammirare la storia vichinga islandese e le meraviglie naturali incontaminate. Il viaggio culmina a Reykjavik con un pernottamento, dove gli ospiti possono prendere parte alle esperienze cosmopolite della capitale islandese e della città più grande con arte contemporanea, una scena culinaria in crescita e una fiorente cultura musicale, pur mantenendo un legame con la natura incontaminata, rappresentata qui da elementi iconici come le sorgenti geotermiche e le escursioni dedicate al whale watching.

Dal 25 maggio al 7 settembre, la stagione estiva 2023 della Norwegian Prima offrirà un mix di crociere di 10 e 11 giorni in Norvegia e Islanda da Reykjavik (Islanda) e Southampton (Inghilterra), con ampie soste comprese tra le 9 e le 14 ore in porto. Durante il viaggio, gli ospiti avranno l’opportunità unica di navigare attraverso i meravigliosi fiordi, patrimonio mondiale dell’UNESCO, dove la Norwegian Prima sarà una delle poche navi ammesse perché soddisfa i criteri per navigare in queste acque protette. Altre destinazioni degne di nota includono una tappa a Geiranger, Norvegia, con 14 ore in porto dove gli ospiti possono visitare il fiordo più famoso della Norvegia, il fiordo di Geiranger, un maestoso fiordo blu, protetto dall’UNESCO, profondo oltre nove miglia circondato da maestose ed innevate cime montuose, cascate selvagge e vegetazione lussureggiante. Le famose cascate Seven Sisters e The Bridal Veil sono solo due delle numerose cascate che scendono lungo il ripido fianco della montagna in tutto il fiordo di Geiranger. La Norwegian Prima farà scalo anche a Olden, in Norvegia, e disporrà di 10 ore in porto con accesso allo sbalorditivo ghiacciaio Briksdal, un ramo del famoso ghiacciaio Jostedal, dove gli ospiti possono prendere parte a escursioni uniche.

Il 17 settembre, la Norwegian Prima conclude la sua stagione estiva 2023 con un viaggio di andata e ritorno di 14 giorni da Southampton, in Inghilterra, con soste tra le 7 e le 10 ore in porto e con interessanti scali a Dublino, in Irlanda; Isafjordur e Akureyri, Islanda, con pernottamento a Reykjavik e soste a Geiranger, Olden e Stavanger, Norvegia.