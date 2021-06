Sea4All a Lignano Sabbiadoro UD: a bordo di Càpita un fine settimana inclusivo spettacolare di mare e vela

Scritto da Redazione Cultura, Diporto, Italia, Nautica, News

Maggio soleggiato a bordo di Càpita, il daysailer accessibile, per veleggiate spettacolari per tutti con la tipica brezza termica del periodo che, a Lignano Sabbiadoro, regala emozioni uniche per affinare la conduziona a vela con Code-0 e Gennaker a riva (le colorate vele di prua).

Sciabordio dell’acqua nella quiete dell’ambiente marino che si appresta ad affrontare la stagione turistica e atmosfera goliardica a bordo, per poi ritrovarsi a allegramente terra e condividere bicchierate accopagnate da prelibatezze di varia provenienza attentamente selezionate o preparate dai Soci buongustai del sodalizio Tiliaventum.

Sea4All contiua incessante, con intensi programmi per il 2021 che comprendono team inclusivi regata (saremo anche alla Barcolana), corsi, open day, escursioni, momenti agggreggativi e tanto altro

altre info e riprese delle giornate http://www.tiliaventum.com

Le attività inclusive e gratuite Sea4All sono patrocinate da Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Lignano Sabbiadoro Friuli Venezia Giulia Turismo CIP-FVG, e sono rese possibili grazie all’apprezzamento e sostegno di ZampaFoundation, Marina Punta Faro Resort, Guidosimplex, Giotto Earth Listener, Tecnolam Belluno, Triring XYZ, Banca di Udine, Keepsmart, Intras Lignano e tanti altri oltre al corposo impegno e disponibilità di Soci armatori e volontari.