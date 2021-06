MSC WORLD EUROPA, BENVENUTI NEL FUTURO DELLE CROCIERE

Scritto da Redazione Cantieri, Diporto, Europa, Internazionale, Nautica, News, Turismo

-Oggi MSC Crociere apre le vendite della futura ammiraglia, la più innovativa ed ecologicamente avanzata della flotta.

-MSC World Europa trascorrerà la stagione inaugurale negli Emirati Arabi durante l’inverno 2022/23 e a marzo 2023 si dirigerà verso il Mar Mediterraneo per trascorrere l’estate con crociere di 7 notti con tappe a Genova, Napoli e Messina, Malta, Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

MSC Crociere ha aperto le vendite delle crociere a bordo di MSC World Europa, la nave più innovativa ed ecologicamente avanzata della Compagnia e la prima della pioneristica MSC World Class. Questa ammiraglia di nuova generazione avrà un design innovativo con ambienti e spazi ultramoderni, diversi da tutto ciò che è attualmente disponibile nel settore. L’intento è infatti ridefinire l’intera esperienza di crociera che è possibile vivere a bordo. MSC World Europa, prima ammiraglia della pioneristica MSC World Class, introduce sul mercato un concetto di nave completamente nuovo con tecnologie all’avanguardia finalizzate a garantire un’esperienza a bordo ancora più ricca.

La nuova ammiraglia – attualmente in costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire,

entrerà in servizio nel dicembre 2022 e trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Golfo Persico offrendo agli ospiti la più avanzata esperienza di crociera invernale. La stagione inizierà con una speciale crociera di 4 notti da Doha in Qatar e proseguirà verso l’homeport della nave a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

-ALCUNE PILLOLE DI MSC EUROPA

-Design innovativo: una silhouette futuristica con la caratteristica prua a 90 gradi a forma di freccia che taglierà l’acqua con facilità ed eleganza. L’impressionante e inedita forma a Y a poppa si apre sull’Europa Promenade, lunga 104 metri, che offre una vista mozzafiato sull’oceano ed è divisa in una parte aperta al cielo e un’altra metà coperta da un imponente schermo a LED, che trasmetterà giochi di luci durante l’intero arco della giornata.

-una vera e propria metropoli urbana ultramoderna in mare con quartieri completamente distinti, ognuno con il proprio stile e le proprie esperienze.

-La nave disporrà di 13 punti di ristoro, inclusi sei incredibili ristoranti di tematici

-ben 19 diverse categorie di cabine tra cui scegliere e il 65% delle cabine con balcone.

-Con 333 metri di lunghezza, 22 ponti e 40.000 m² di spazio pubblico, MSC World Europa è la nave più lunga della flotta MSC Crociere.

-MSC World Europa sarà la prima nave della flotta MSC Crociere ad essere alimentata a GNL e la più avanzata dal punto di vista ambientale