ELEGANZA SENZA TEMPO AL VILLA D’ESTE STYLE VINTAGE YACHTING

Scritto da Redazione Diporto, Eventi, Italia, Nautica, News

In parata gli scafi d’epoca e classici nell’edizione 2021 del prestigioso appuntamento

Grande successo per l’edizione 2021 del Villa d’Este Style Vintage Yachting, evento dedicato a scafi d’epoca e classici tenutosi domenica 20 giugno nell’incantevole cornice di Villa d’Este.

L’esclusivo appuntamento ideato per celebrare le eccellenze del lago di Como, ha reso omaggio al connubio tra hospitality di alto livello, di cui Villa d’Este è emblema, e l’antica tradizione nautica, in particolare il savoir faire lariano, con i suoi cantieri rinomati in tutto il mondo. Importante sottolineare l’aspetto culturale dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici – Registro Storico Nautico) e nata con l’obiettivo di preservare e divulgare l’interesse per questo tipo di imbarcazioni, tramandandola di generazione in generazione.

Protagoniste della manifestazione oltre 15 scafi dal fascino intramontabile che, partiti da Bellagio e dopo aver navigato lungo scenari suggestivi fino a Nesso, si sono dirette alla volta di Cernobbio per raggiungere in parata l’iconico hotel ed essere ammirate in tutta la loro straordinaria bellezza. A rinnovare il rapporto speciale tra Villa d’Este e il mondo nautico, la partecipazione a questo indimenticabile evento di due gioielli appartenenti alla collezione privata dell’Hotel. Le illustri “Abbate Villa d’Este Super” del 1961 e “Vaporina Cranchi” del 1960, entrambe iscritte al registro storico nautico ASDEC, hanno accompagnato meravigliosi modelli quali un Abbate Turismo, un Abbate Super, un Colombo Roman, un Colombo Super Indios, un Colombo da corsa, un Riva Ariston, tre Riva Super Florida, un Riva Ariston.

Non è passata inosservata la terza imbarcazione di proprietà di Villa d’Este, un’incantevole “Lucia a remi” del 1971, costruita dal Cantiere Riva di Laglio.

“Siamo molto felici di ospitare con Villa d’Este Style Vintage Yachting un nuovo evento che celebra l’eccellenza del lago di Como in tutte le sue forme. Ammirare imbarcazioni d’epoca di rara bellezza in questi paesaggi suggestivi, dà vita ad un’esperienza unica e indimenticabile, che solo Villa d’Este è in grado di offrire”, afferma il Dottor Giuseppe Fontana, Presidente del Gruppo Villa d’Este.

“Questo evento è un omaggio alla relazione speciale tra Villa d’Este e il Lago di Como, indissolubile e dal fascino senza tempo” sottolinea il Signor Danilo Zucchetti, Direttore Generale del Gruppo Villa d’Este.

“Il Lago di Como con i suoi scorci iconici è la cornice perfetta per valorizzare tradizione, talento e dedizione che si cela in ogni imbarcazione. E’ importante salvaguardare l’eredità culturale della nautica italiana e tramandare storia e passione di generazione in generazione”, dichiara Fabio Malcovati, Presidente di ASDEC.

In occasione dell’evento è stato annunciato “Villa d’Este Style – Electric Yachting”, nuovo progetto ideato da Villa d’Este in collaborazione con ER Innovation, dedicato agli scafi elettrici, la cui prima edizione avrà luogo il prossimo 11-12 settembre 2021. Testimonial d’eccezione della manifestazione “Villa d’Este Style –Electric Yachting” una “Ernesto”, imbarcazione elettrica realizzata dal celebre Cantiere Ernesto Riva che coniuga perfettamente tecnologia e tradizione.

Foto: bluepassionphoto