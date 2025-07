Il Capitano di Porto nel Regno delle due Sicilie: prototipo della moderna Capitaneria di porto

Nel Regno delle Due Sicilie, la figura del capitano di porto ha rappresentato una delle più avanzate e moderne espressioni dell’amministrazione marittima preunitaria, anticipando molti degli elementi che sarebbero stati successivamente recepiti nell’ordinamento italiano con la nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto e, in epoca contemporanea, della Guardia Costiera. L’analisi storica e normativa dimostra come il modello borbonico abbia costituito un vero e proprio prototipo, sia per l’organizzazione territoriale e funzionale, sia per le competenze attribuite a questa figura.

La disciplina dei porti e delle attività marittime nel Mezzogiorno d’Italia affonda le sue radici nel periodo vicereale, quando la necessità di contrastare il contrabbando e garantire il gettito fiscale portò all’emanazione di prammatiche che limitarono le operazioni mercantili agli approdi ufficialmente controllati, affidando ai “mastri portulani” e ai “portulanoti” la gestione delle rade e dei porti minori i.

Tuttavia, fu con Carlo di Borbone che si assistette a una vera modernizzazione, con la creazione di organi consultivi e giurisdizionali specifici per la materia marittima e il commercio, come il Supremo Magistrato di Commercio e il Consolato di Mare e di Terra ii.

Il salto di qualità si ebbe con il decreto del 21 luglio 1806 di Giuseppe Napoleone, che introdusse la figura del capitano di porto come ufficiale della Real Marina, responsabile della gestione operativa e amministrativa degli scali, coadiuvato da un vero e proprio ufficio (“officina”) iii.

La struttura era articolata in un capitano di porto, un tenente, un aiutante, un segretario-cassiere e personale subalterno, con compiti che spaziavano dalla riscossione dei diritti portuali alla vigilanza sulle operazioni di carico e scarico, fino all’assistenza alle navi in difficoltà iv.

La legislazione borbonica suddivise le coste in circondari e quartieri marittimi, ciascuno affidato a ufficiali di marina, con i capitani di porto a capo dei singoli porti secondo una classificazione in quattro classi, sulla base dell’importanza strategica ed economica degli scaliv. Ai porti di prima classe, come Napoli, erano preposti ufficiali superiori, mentre quelli di seconda, terza e quarta classe erano affidati a ufficiali subalterni o a piloti dello Stato Maggiore vi.

Il regolamento del 23 aprile 1817 dettagliava le attribuzioni del capitano di porto, che comprendevano:

a) l’assegnazione degli ormeggi e la regolare sistemazione delle navi;

b) il controllo delle operazioni di carico e scarico, in coordinamento con le autorità doganali;

c) la conservazione e manutenzione del porto;

d) la direzione delle manovre di ingresso e uscita delle navi;

e) la vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza (gestione delle polveri da sparo, prevenzione incendi, smaltimento delle zavorre);

f) la tutela che oggi diremmo ambientale (avrà cura che gli abitanti non gettino materie immonde nel porto, o ne’ canali che hanno scolo nel medesimo, ed in vigilerà che le autorità corrispondenti facciano mettere de’ cancelli di ferro agli smaltitoj che portano lo scol nel porto, affinchè possa passare per essi soltanto l’acqua; baderà similmente che da’ bastimenti non siano gettati in mare vetri, zavora, immondezze, o altro, che nel riempire il porto possano formare de’ tagliatori, obbligandoli a portar detto materiale in un luogo designato: ed indicherà a’ padroni il sito della spiaggia, donde debbono trarre la zavorra necessaria pe’ loro bastimenti).

g) la tutela della concorrenza in porto (obbligherà i proprietari de’ legni non atti più alla navigazione di chiedere alla direzione della navigazione di commercio il permesso di demolirli, per non togliere inutilmente il luogo agli altri; qualunque bastimento a cui sarà stato assegnato un posto, non potrà esserne rimosso per dar luogo ad un altro, meno nella circostanza che la concorrenza di molti, la disuguaglianza del fondo del porto, e quella della portata de’ bastimenti non renda necessaria questa misura).

h) la tenuta dei registri di movimento delle navi e la trasmissione dei rapporti alle autorità superiori;

i) la collaborazione con le autorità sanitarie e la partecipazione alle deputazioni di salute pubblica[7]vii.

Il capitano di porto aveva inoltre il potere di intervenire nelle controversie tra equipaggi, di coordinare le operazioni di soccorso in caso di sinistri marittimi e di assicurare il rispetto delle leggi portuali anche con l’ausilio della forza pubblicaviii.

L’elemento di maggiore modernità fu l’attribuzione della funzione a ufficiali della Real Marina, con una chiara connotazione militare e una struttura gerarchica che anticipava il modello delle future capitanerie di porto italiane. Il capitano di porto era, a tutti gli effetti, il punto di raccordo tra l’amministrazione civile e quella militare, con compiti di polizia marittima, controllo doganale, sicurezza della navigazione e difesa costieraix.

La presenza di una rete di comunicazione (il corpo telegrafico costiero) e l’organizzazione in compartimenti e circondari marittimi costituirono elementi di assoluta avanguardia, che sarebbero stati ripresi dall’ordinamento unitario con il Regio Decreto del 1865 e, infine, con la nascita della moderna Guardia Costiera.

Il modello borbonico fu riconosciuto come il più avanzato tra quelli degli stati preunitari, tanto che Cavour e Persano ne proposero l’adozione per la neonata Marina italiana. Il Codice della Marina Mercantile del 1865 recepì molte delle soluzioni organizzative sperimentate nel Regno delle Due Sicilie, confermando la centralità del capitano di porto quale figura chiave nella gestione della sicurezza e dell’ordine nei porti italiani.

La figura del capitano di porto nel Regno delle Due Sicilie rappresentò il prototipo istituzionale della moderna Guardia Costiera, anticipando nella sostanza e nella forma le funzioni oggi attribuite al Corpo delle Capitanerie di Porto. L’organizzazione territoriale, la dimensione militare, la specializzazione professionale e l’ampiezza delle competenze costituiscono l’eredità più significativa lasciata dal sistema borbonico all’amministrazione marittima italiana.

Tabella 1 – Confronto organizzazione portuale: Regno delle Due Sicilie vs Regno d’Italia

Tabella 2 – Cronologia evoluzione Capitanerie e Guardia Costiera

Tabella 3 – Innovazioni del sistema borbonico e anticipo sull’Italia unita

Tabella 4 – Porti principali del Regno delle Due Sicilie

Ugo Patroni Griffi

Ordinario di diritto commerciale e docente di Infratrutture e logistica sostenibili Università Aldo Moro Bari

Docente di Diritto commerciale Luiss – Guido Carli Roma

Regolamento pel servizio de' porti del 23 aprile 1817, n. 701, in Trizio, cit., pp. 8-10.

