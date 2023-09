Il WindFestival 2023 si prepara al via a Andora – dal 28 settembre al 1 ottobre

Andora-Il WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, si prepara al via: dal 28 settembre al 1 ottobre per la prima volta sarà Andora il palcoscenico di questa grande kermesse sportiva di fine stagione.

Questa dodicesima edizione, organizzata da Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D. e dal Comune di Andora, si declinerà sul lungomare e a terra con veleggiate, competizioni, escursioni nell’entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature ma anche class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline. L’area interessata sarà molto ampia e prevede tutto il Parco delle Farfalle e le spiagge di fronte, tutta la spiaggia libera di fronte all’ex hotel Ariston, parte della passeggiata a mare, Piazza Doria e l’inizio della zona pedonale di Via Roma.

Gli organizzatori Valter Scotto e Andrea Ippolito hanno commentato: “Siamo contenti perché nonostante i tempi strettissimi per il passaggio dalla vecchia destinazione ad Andora la risposta della città è stata estremamente positiva e possiamo già confermare che avremo circa 70 stand tra associazioni sportive, progetti sulla disabilità, aziende espositrici e partner commerciali.”

Cinque grandi aree tematiche saranno pronte a offrire agli appassionati e al pubblico un’ampia scelta fra numerose attività sportive di mare e di terra rivolte non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini. Come nelle passate edizioni il WindFestival darà ampio spazio alle discipline adaptive all’interno dell’area Paralympic.

Serate musicali giovedì, venerdì e sabato sera e sabato presso il Parco delle Farfalle e, prima dell’attesissimo Bikini Contest, ci saranno i “Windfestival Awards” dove verranno premiati personaggi che si sono distinti sia in competizioni sportive sia come sport ambassadors ovviamente su discipline legate all’evento.

L’edizione 2023 del WindFestival è coorganizzata con il Comune di Andora e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria e dal Comitato Italiano Paralimpico. Si ringraziano tutti gli operatori commerciali che stanno supportando la manifestazione.