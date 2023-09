Sono aperte le iscrizioni alla 51° edizione della BVI Spring Regatta & Sailing Festival (1-7 aprile 2024)

Scrub Island Race, BVISR 2023. www.ingridabery.com Copyright Ingrid Abery 2023.

Milano– È stato pubblicato in questi giorni il bando della BVI Spring Regatta & Sailing Festival 2024, le iscrizioni sono quindi ufficialmente aperte! L’evento, della durata di una settimana, si svolgerà dal 1° al 7 aprile 2024 offrendo un calendario fitto di regate ed eventi nelle splendide acque delle Isole Vergini britanniche.

La manifestazione, giunta alla 51’ edizione, avrà inizio lunedì 1° aprile con la cerimonia di apertura del Sailing Festival, mentre le giornate di martedì 2 e mercoledì 3 aprile saranno dedicate al warm-up, con regate divertenti e rilassanti. Il 2 aprile, la tradizionale Round Tortola Race porterà lungo 36 miglia nautiche intorno all’isola di Tortola. Il 3 aprile, lo Scrub Island Invitational condurrà i velisti a circa 12 miglia di bolina per una favolosa festa sull’isola, presso lo Scrub Island Resort. La regata relativamente breve a Scrub Island include un po’ di tempo libero per godersi l’eccezionale ospitalità di Scrub Island.

Giovedì 4 aprile, skipper, amici e famiglie avranno l’opportunità di esplorare le acque delle BVI o di ritrovarsi insieme al largo del Nanny Cay Resort & Marina. In questa giornata, coloro che si uniscono solo per la BVI Spring Regatta, potranno registrarsi e preparare le barche e i loro team per il grande evento: la 51a BVI Spring Regatta, che prenderà il via il 5 aprile e durerà fino al 7: tre giorni dedicati ad una delle migliori regate dei Caraibi, organizzata da un team di professionisti di grande eccellenza a livello globale.

L’evento ha la capacità di attrarre diverse tipologie di imbarcazioni e di velisti e, a seconda dei giorni di permanenza, il calendario offre qualcosa di diverso e di appeal per tutti, in acqua a e sulla terra ferma.

Il BVI Spring Regatta & Sailing Festival non sarebbe possibile senza i suoi sponsor, che per l’edizione 2024 sono: Nanny Cay Resort & Marina, BVI Tourist Board, Mount Gay, Scrub Island

Resort, Marina & Spa, The Moorings, Sol, Portland Ship Yard, Sea Hawk New Nautical Coatings Inc./ Akzo Nobel.

Per partecipare alla BVI Spring Regatta & Sailing Festival 2024 consultate questo link QUI. Per ulteriori informazioni: www.bvispringregatta.org

Foto: © Ingrid Abery/https://www.ingridabery.com