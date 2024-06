UNA NUOVA EDIZIONE DELLA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA È ALLE PORTE

“Un evento sportivo emozionante che mi permette di portare un pezzo del mio mondo in questo luogo, nella mia stagione preferita” Giorgio Armani

Porto Cervo-Il Cocktail di benvenuto sulla terrazza panoramica dello YCCS apre ufficialmente la Giorgio Armani Superyacht Regatta. La comune passione per il mare vede insieme, per il terzo anno consecutivo, lo YCCS e Giorgio Armani. Si tratta della 17^ edizione della Superyacht Regatta e, come da quattro anni a questa parte, ne sarà parte il Southern Wind Rendezvous riservato agli yacht dell’omonimo cantiere.

La Giorgio Armani Superyacht Regatta è in programma fino a sabato 8 giugno

Domattina, i superyacht a vela presenti lasceranno le banchine antistanti lo Yacht Club per dirigersi sulla linea di partenza, per poi sfilare tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena, seguendo il percorso predisposto dal Comitato di Regata in funzione delle condizioni del vento. Il programma in mare si concluderà sabato 8 con la premiazione in piazza Azzurra dove, per tutta la durata dell’evento, è stato allestito il pop-up Armani, aperto a tutti i partecipanti e al pubblico, presso cui scoprire la collezione Giorgio Armani Mare.

Oltre alle regate, cui prendono parte con uno spirito di amichevole competizione equipaggi composti da famiglie e amici supportati da alcuni professionisti della vela, la Giorgio Armani Superyacht è ricca di esclusivi appuntamenti sociali. Il momento più atteso della settimana sarà la Cena degli Armatori, a cui è possibile prendere parte su invito, la sera del 5 giugno allo Yacht Club Costa Smeralda. La cena sarà realizzata “a quattro mani” dagli chef YCCS con un menù dello chef stellato Massimo Tringali dell’Emporio Armani Ristorante a Parigi. Da non perdere, il giorno successivo, la cena Southern Wind “Night in Blue” nel caratteristico borgo di San Pantaleo e il Beach Party al tramonto che si terrà nella suggestiva location del Cone Club di Baja Sardinia. Ogni giorno al rientro dal mare, armatori ed equipaggi si potranno ritrovare presso il pop-up Giorgio Armani Mare in Piazza Azzurra per un aperitivo post-regata dove condividere le emozioni vissute in barca.

“Porto Cervo è un vero e proprio gioiello, reso unico dalla sua particolare posizione: un borgo incastonato nella natura, circondato da acque di un colore mai visto. Ed è qui che qui che ha luogo la Giorgio Armani Superyacht Regatta, quest’anno alla sua terza edizione; un evento sportivo emozionante che mi permette di portare un pezzo del mio mondo in questo luogo, nella mia stagione preferita.” Queste le parole di Giorgio Armani sull’evento.

Tra le barche presenti sarà sfida a due tra il Southern Wind RP 100 Morgana di Francesco De Santis con a bordo il due volte oro olimpico Luis Doreste e lo Swan 115 Moat del socio YCCS Juan Ball, con il campione argentino Guillermo Parada alla tattica, mentre in banchina vedremo anche il Solaris 111 CeFeA di Marc Giorgetti, azionista di maggioranza del cantiere di Aquileia. Molto nutrita la presenza del cantiere Southern Wind, fondato 33 anni fa dall’italiano Willy Persico e specializzato nella costruzione di imbarcazioni a vela altamente performanti nel range tra i 100 e i 120 piedi, circa 30 metri e oltre. In particolare faranno il loro debutto due SW96, Liberty e Nyumba GT il primo esemplare con motorizzazione ibrida del cantiere, frutto di un attento lavoro di ricerca e sviluppo tecnologico per rendere sempre più sostenibili i superyacht a vela di Southern Wind. Tra i presenti anche il SW 82 Grande Orazio del socio YCCS Massimiliano Florio.

Le previsioni meteo indicano venti moderati dai quadranti occidentali per la prima giornata, seguita da un calo con rotazione verso nord per giovedì, infine una moderata ripresa del vento dai quadranti orientali per venerdì con intensificazione il sabato.