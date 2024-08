SMM ospiterà per la prima volta conferenze di alto livello in fase aperta

(Shipbuilding, Machinery and Marine Technology trade fair)

La principale fiera internazionale del commercio marittimo metterà in cima alla sua agenda la decarbonizzazione, la digitalizzazione, il reclutamento, la sicurezza marittima e la difesa

Amburgo. Fra i tanti saloni della nautica sparsi per il mondo, quello di Amburgo presenta una sua specificità nel campo dell'industria navale per le novità costruttive che si propongono.

Dal 3 al 6 settembre, il ‘Who' dell'industria marittima si riunisce alla 31a SMM 2024. Oltre alle attuali sfide geopolitiche, l'agenda della fiera di punta globale ad Amburgo si concentrerà sulla decarbonizzazione delle navi, l'intelligenza artificiale (AI) e il reclutamento di giovani talenti.

SMM, guidando la transizione marittima, si concentrerà sulla transizione energetica marittima e sulla trasformazione digitale. Un attraente programma di conferenze e una vasta gamma di opportunità di networking completeranno la mostra.

Puntare alla carbon neutrality entro il 2050, guidare il cambiamento digitale, affrontare le catene di approvvigionamento globali volatili e una situazione geopolitica traballante: questi sono tempi difficili per l'industria marittima. Per la prima volta, le conferenze si svolgeranno nelle quattro fasi di transizione, liberamente accessibili a tutti i visitatori: Green Stage, Open Stage, Cruise & Ferry Stage e Digital & Security Stage.

L'attuale spinta del settore a decarbonizzare è una corsa contro il tempo. La sfida principale è quella di fornire quantità sufficienti di combustibili alternativi – come idrogeno verde, metanolo o ammoniaca – creando al contempo l'infrastruttura di distribuzione richiesta. In questo contesto, SMM è un'importante interfaccia tra i leader della tecnologia europea e i principali cantieri navali asiatici,visto il forte interesse da parte di Cina, Corea e Giappone, le tre principali nazioni della cantieristica:consentire agli armatori di tutto il mondo di affrontare enormi sfide tecnologiche nel rinnovamento e nella manutenzione della flotta in modo su misura per le loro esigenze, tempestivo ed economicamente fattibile.

Tra numerosi conflitti internazionali, l'importanza della prontezza operativa militare si è concentrata; molti paesi stanno modernizzando le loro flotte. Alla SMM, le Marine e le Guardie Costiere possono trovare i giusti partner di cooperazione e beneficiare delle innovazioni trasportate dalla navigazione civile. Espositori come NVL Group, MTU o Kongsberg forniscono soluzioni all'avanguardia che possono essere utilizzate in entrambi i segmenti.

SMM si aspetta più di 2.000 espositori e 40.000 partecipanti da 120 paesi. Secondo l'organizzatore SMM Claus Ulrich Selbach, direttore della Business Unit – Maritime and Technology Fairs di Amburgo Messe und Congress – la ragione principale dietro la popolarità ininterrotta della principale fiera marittima internazionale è chiara: “Le aziende sanno che esporre qui dà loro una visibilità eccezionale; e apprezzano il fatto che come organizzatori di questa fiera siamo bravi ad anticipare le nuove tendenze. La digitalizzazione – e in particolare il ruolo dell'IA – sarà al vertice sul futuro marittimo.

L'evento di quest'anno lo dimostra ancora una volta: vedendo la rapida crescente importanza delle innovazioni intelligenti, SMM fornisce per la prima volta una sezione specificamente dedicata all'Intelligenza Artificiale”. In AI CENTER, le start-up metteranno in evidenza tecnologie e progetti basati sull'intelligenza artificiale per l'industria marittima. “È qui che i leader di pensiero e i pionieri si incontrano per stabilire il ritmo per il futuro dello shipping mondiale”, afferma il direttore Selbach.

L'industria marittima ha urgente bisogno di carburanti alternativi per raggiungere la sua ambizione di neutralità delle emissioni di carbonio; al SMM sono convinti che – metanolo o ammoniaca – la base sarà l'idrogeno. La sua produzione a emissioni zero richiederà enormi quantità di elettricità verde, che sarà generata principalmente dalle turbine eoliche.

La ricerca di adeguati concetti di propulsione alternativi sarà all'ordine del giorno di diverse sessioni sul Green Stage. La società britannica Core Power ha presentato una proposta che è molto dibattuta nel settore: introdurre l'energia nucleare al trasporto commerciale. Altri combustibili alternativi saranno discussi durante la sessione “Propulsione del futuro – cosa proporrà il futuro commercio globale?” Qualunque sia il carburante verde renderà la gara: gli esperti del panel tema “Green Fuels for the Maritime Sector – Integrating Vessel Demands in the Future Fuel Supply Chain” sottolineerà l'importanza di garantire un approvvigionamento di carburante affidabile per le spedizioni future.

Sul fronte del ‘reclutamento', la carenza di manodopera qualificata ostacola la crescita industriale e il settore marittimo non è un'eccezione – motivo sufficiente – per l'SMM per richiamare un'ampia attenzione all'argomento. Che si tratti di operatori di traghetto o di gestione portuale, l'obiettivo è quello di mostrare ai giovani talenti quanto sia attraente l'industria marittima e quali opportunità di carriera offre.

Al Career Forum, le principali organizzazioni marittime come l'Associazione degli armatori tedeschi VDR e il cluster marittimo della Germania settentrionale forniranno informazioni sulla pianificazione della carriera e sui percorsi di carriera nel trasporto marittimo e le Università presenteranno i loro programmi di educazione marittima. Il raduno studentesco, organizzato da VSM, l'Associazione tedesca per la costruzione navale e la tecnologia marina, è rivolto agli studenti delle scuole. Qui, hanno l'opportunità di esplorare i campi espositivi con gli studenti delle discipline marittime e di conoscere varie aziende, nonché opportunità di formazione e studio; settembre.

Altro argomento chiave è la sicurezza marittima e la protezione delle infrastrutture marittime; la nuova situazione della sicurezza richiede risposte a livello sociale. Nessun modello di business nel settore marittimo rimarrà competitivo senza un concetto di sicurezza aggiornato e un'adeguata resilienza.

Un segmento importante di SMM è dedicato all'allestimento interno delle navi passeggeri. Una sessione intitolata Designing Ships – Un aggiornamento annuale esaminerà le tendenze nell'allestimento e nell'architettura degli interni delle navi da crociera. I progettisti di navi e i rappresentanti degli operatori di crociere identificheranno le sfide alla decarbonizzazione delle navi da crociera fluviali e cercheranno di tracciare un percorso nel futuro della navigazione in crociera. Nella Cruise Lines International Association (CLIA), SMM ha potuto conquistare un partner per questo gruppo di argomenti.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito di SMM.

Abele Carruezzo