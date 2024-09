SECONDA EDIZIONE FORUM RISORSA MARE

Il Mare, da risorsa marginale a pilastro della strategia Paese nel Mediterraneo

25 e 26 SETTEMBRE 2024

mercoledì 25 – dalle 09.30 alle 19

giovedì 26 – dalle 09.30 alle 17

Marina Convention Center – Via Filippo Patti 30 – c/o Molo Trapezoidale Palermo

In occasione della II edizione di Forum Risorsa Mare, verrà presentato un avanzamento delle priorità di intervento e di promozione per il settore, nel contesto del Piano del Mare, presentato lo scorso anno al Forum Risorsa Mare di Trieste.

Intervengono i principali rappresentati istituzionali del Governo, del mondo dell’impresa e delle associazioni legate all’economia del mare.

Accrediti: risorsamare2024@webershandwickitalia.it

“RISORSA MARE” è una piattaforma lanciata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il supporto di importanti aziende e Istituzioni Partner (Fincantieri, Assarmatori, Assonautica Italiana – OsserMare, Caronte&Tourist, Gruppo MSC, Marinedì).

L’iniziativa mette al centro la competitività e l’attrattività della filiera del mare nel suo complesso, aggregando le diverse componenti del sistema politico socio-economico nazionale ed europeo attorno alle priorità di intervento e promozione per il settore, soprattutto in chiave industriale: sicurezza marittima e Mar Mediterraneo, pesca e dimensione subacquea, trasporti e crocieristica, portualità, ambiente e isole minori, formazione, sport e nautica.

Tra i temi in programma:

-25 settembre 2024 (ore 09:30-19:30): sport, nautica e turismo del mare; la filiera della pesca oggi, tra sfide di crescita e sostenibilità; l’industria italiana del mare; ecosistemi di alta formazione e Istituti nautici: il mare ha bisogno di competenze; Isole minori; la percezione del mare.

-26 settembre 2024 (ore 09:30-17:30): l’Italia ai vertici internazionali della dimensione subacquea; industria marittima e porti; ambiente e aree marine protette.

The European House – Ambrosetti in collaboration with the Italian Minister for Civil Protection and Maritime Policies Nello Musumeci and under the patronage of the Italian Presidency of the Council of Ministers, and the support of important companies and Institutions (Fincantieri, Assarmatori, Assonautica Italiana – OsserMare, Caronte&Tourist, MSC Group, Marinedì).

The initiative focuses on the competitiveness and attractiveness of the whole maritime supply chain, aggregating the different components of the national and European socio-economic political system around the priorities of intervention and promotion for the sector, especially from an industrial perspective: maritime security and the Mediterranean Sea, fisheries and underwater dimension, transportation and cruising, ports, environment and smaller islands, training, sports and nautics.

Among the topics in program:

-September 25, 2024 (9.30 am – 7.30 pm): sport, nautics and sea tourism; the fishing supply chain today, between challenges of growth and sustainability; the Italian sea industry; higher education ecosystems and Nautical Institutes: the sea needs skills; Minor Islands; the perception of the sea.

-September 26, 2024 (9.30 am – 5.30 pm): Italy at the international top of underwater dimension; maritime industry and ports; environment and marine protected areas.

Mercoledì 25 settembre 2024 – Wednesday, September 25, 2024

-Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani, Italia / Minister for Sport and Youth, Italy)

-Giovanni Acampora (Presidente, Assonautica Italiana / President, Assonautica Italiana)

-Aldo Berlinguer (Professore Ordinario, Università di Cagliari; Presidente dell’Osservatorio sull’Insularità di Eurispes / Full Professor, University of Cagliari; President of the Eurispes Observatory on Insularity)

-Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca, Italia / Minister of University and Research, Italy)

-Guido Boffo (Direttore, Il Messaggero / Editor-in-Chief, Il Messaggero)

-Nicola Carlone (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera / Commander General of the Italian Coast Guard)



-Daniele Cassioli (Campione paralimpico di sci nautico; Fondatore e Presidente, Real Eyes Sport / Paralympic water-skiing champion; Founder & President, Real Eyes Sport)

-Enrico Credendino (Capo di Stato Maggiore, Marina Militare / Chief of the Italian Navy)

-Luca De Carlo (Presidente della Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione alimentare, Senato della Repubblica / President of the Permanent Commission Industry, commerce, torusim, agriculture and food production, Senate of the Italian Republic)

-Giuseppe Gerli (Comandante del Comparto Aeronavale, Guardia di Finanza / Commander, Aeronaval Section, Italian Finance Guard)

-Abderrahmane Hentour (Direttore del Controllo delle Attività della Pesca, dell’Acquacoltura e della Regolamentazione del Mercato, Ministero della Pesca e delle Produzioni ittiche, Algeria / Director of Fisheries Control, Aquaculture and Market Regulation, Ministry of Fisheries and Fish Production, Algeria)



-Erik Jakobsen (Partner and Chairman, Menon Economics)

-Juan Manuel Lafuente Mir (Consigliere del Mare e del Ciclo dell’Acqua, Governo delle Isole Baleari, Spagna / Councilor of the Sea and Water Cycle, Government of the Balearic Islands, Spain)

-Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo / Mayor of Palermo)

-Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Italia / Minister of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry, Italy)



-Renato Marconi (Amministratore Unico, Marinedi / CEO, Marinedi)

-Elena Martínez Carqués (Direttore, Instituto Social de la Marina, Spagna / Director, Instituto Sociale de la Marina, Spain)

-Francesco Maselli (Giornalista e scrittore; Corrispondente per l’Italia, L’Opinion / Journalist and writer; Correspondent for Italy, L’Opinion)

-Lorenzo Matacena (Amministratore Delegato, Gruppo Caronte & Tourist / CEO, Gruppo Caronte & Tourist)

-Luigi Merlo (Direttore dei Rapporti Istituzionali per l’Italia, Gruppo MSC / Director of Institutional Relations of Italy, MSC Group)

Mercoledì 25 settembre 2024 – Wednesday, September 25, 2024

-Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Italia / Minister for Civil Protection and Sea Policies, Italy)

-Gianpaolo Nardone (Comandante, Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, Venezia / Commander, Military Naval School “Francesco Morosini”, Venice)

-Sergio Ortelli (Presidente, Associazione Nazionale Comuni Isole Minori – ANCIM / President, Italian National Association of Minor Islands Municipalities – ANCIM)

-Panagiotis Paschalakis (President & Founder, Safe Water Sports, Grecia)

-Francesco Petracchini (Coordinatore dell’Osservatorio sulle Isole Minori, CNR / Coordinator of the Observatory on Minor Islands, CNR-National Research Center)



-Antonello Piraneo (Direttore, La Sicilia / Editor-in-Chief, La Sicilia)

-Alberti Rossi (Segretario Generale, Assarmatori / Secretary-General, Assarmatori)

-Maria Antonietta Spadorcia (Vice Direttore, Tg2 – RAI / Deputy Editor-in-Chief, Tg2 – RAI)

-Alessandro Trivisonne (Direttore dei Corsi Allievi e Ufficiale, Accademia Navale di Livorno / Director of Cadet and Officer Courses, Military Naval Academy of Livorno)



-Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy / Minister of Enterprises and Made in Italy) videomessaggio / videomessage

-Pietro Vento (Direttore, Demopolis – Istituto Nazionale di Ricerche / Director, Demopolis – National Research Institute)

Giovedì 26 settembre 2024 – Thursday, September 26, 2024

-Nayef Al Fayez (Chief Commissioner, Aqaba Special Economic Zone Authority – ASEZA, Giordania)

-Fabio Ballini (Associate Professor in the Maritime Energy Management Specialization, World Maritime University, Svezia)

-Chris Bonett (Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, Malta / Minister of Transport, Infrastructure and Public Works, Malta)



-Hannan Carmeli (Co-Founder & Managing Partner, theDOCK, Israele)

-Licia Colò (Autrice e conduttrice televisiva, Eden – Un pianeta da salvare, La7 / Author and Anchorwoman, Eden – Un pianeta da salvare, La7)

-Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, TEHA Group e The European House – Ambrosetti)

-Francesco Di Sarcina (Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale / President, Eastern Sicily Sea Port System Authority)

-Pierroberto Folgiero (Amministratore Delegato, Fincantieri / CEO, Fincantieri)

Giovedì 26 settembre 2024 – Thursday, September 26, 2024

-Flavia Giacobbe (Direttore, Formiche / Editor-in-Chief, Formiche)

-Rodolfo Giampieri (Presidente, Assoporti / President, Assoporti)

-Vito Lacerenza (Comandante del Reparto Sommergibili, Marina Militare / Commander of the Italian Navy’s Submarine Department)

-Jamie McMichael-Phillips (Director, The Nippon Foundation – GEBCO Seabed 2030 Project, Giappone)



-Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Italia / Minister of Environment and Energy Security, Italy)

-Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri, Italia / Prime Minister, Italy) videomessaggio / videomessage

-Pasqualino Monti (Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale; Presidente, MedPorts / President, Western Sicily Sea Port System Authority; President, MedPorts)

-Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Italia / Minister for Civil Protection and Sea Policies, Italy)

-Pierpaolo Ribuffo (Ammiraglio di Divisione; Coordinatore, Dipartimento per le Politiche del mare / Rear Admiral; Coordinator, Department of Sea Policies)



-Marco Romano (Direttore, Giornale di Sicilia / Editor-in-Chief, Giornale di Sicilia)

-Giampiero Sammuri (Presidente, Parco Nazionale Arcipelago Toscano / President, Tuscan Archipelago National Park)

-Antonio Tajani (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Italia / Deputy Prime Minister; Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Italy)

-Antonello Testa (Coordinatore, Osservatorio Nazionale Economia del Mare – OsserMare / Coordinator, National Observatory of the Sea Economy – OsserMare)

-Mario Vattani (Commissario Generale per l’Italia, Expo 2025 Osaka / Commissioner General for Italy, Expo 2025 Osaka)

-Luciano Violante (Presidente, Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine / President, Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine)