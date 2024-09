Un grande evento inclusivo organizzato da HSA Italiache porterà sott’acqua oltre 40 persone con disabilità

Cagliari, domenica 29 settembre 2024

Presenti anche la Marina Militare e una delegazione di istruttori HSA dalla Serbia

Il 29 settembre torna a Cagliari la Subacquea Zero Barriere di HSA: in programma una giornata all’insegna del divertimento e dell’inclusione. Un open day gratuito dedicato alle persone con disabilità che avranno la possibilità di provare ad immergersi con le bombole sotto l’attenta guida degli istruttori subacquei specializzati HSA.

Partecipano alle attività anche alcuni esperti subacquei disabili HSA che si immergono da diversi anni in molte località nel mondo, sia come testimonial che per godersi una bella immersione di fine stagione nel golfo di Cagliari.

L’evento è organizzato da HSA Italia, l’agenzia didattica di riferimento internazionale, pioniera e leader da oltre quarant’anni nell’insegnamento della subacquea a persone con differenti disabilità, e dall’Associazione cagliaritana Seaworld con in testa il suo presidente Marco Barbarossa, aperta a tutti e molto attiva sul territorio per le immersioni e le attività subacquee e acquatiche a 360° compresa la formazione delle Sirene con i corsi Mermaid. Diverse le iniziative sociali, ludiche e ricreative organizzate da Seaworld con finalità anche culturali ed educative che coinvolgono, oltre alle persone con disabilità, ragazzi, bambini e famigliari, anche nella conoscenza e rispetto dell’ambiente e tutela della vita umana con l’attuazione di corsi di formazione per sportivi e personale (non medico-sanitario) sull’utilizzo del defibrillatore nelle emergenze cardiache.

Zero Barriere HSA è un format ormai collaudato da molti anni, che ha ricevuto il patrocinio dal Ministero del Turismo e di Anasend – Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili.

Il programma della giornata

Domenica 29 settembre l’appuntamento è alle ore 9.00 presso il porticciolo di Marina Piccola a Cagliari. Da lì partiranno le due attività cuore dell’evento, rivolte ai sub esperti e ai neofiti che parteciperanno alle prove gratuite d’immersione.

I sub HSA esperti dopo un briefing sulle attività in cui spiegheranno ai presenti il loro approccio verso la subacquea e le sensazioni che vivono grazie alle immersioni, si imbarcheranno sui gommoni per immergersi nei fondali del golfo di Cagliari mentre tutti i partecipanti alle prove gratuite si sposteranno nella spiaggetta adiacente dove, sotto la guida sicura degli istruttori HSA, proveranno l’emozione di immergersi nelle cristalline acque del Poetto.

Nello staff di istruttori arruolati da HSA per l’occasione anche Stojan Bogosavljev responsabile di HSA per la Serbia unitamente a dieci dei suoi istruttori e assistenti che per essere partecipare a questa importante iniziativa, hanno affrontato un lungo viaggio, e Giandomenico Cicciarella responsabile del Porto Conte Diving Center nonché di HSA Alghero.

Tra le associazioni presenti, un gruppo di ragazzi con disabilità della Polisportiva Olimpia Onlus, che da oltre 30 anni con la spinta inesauribile del loro presidente Carlo Mascia, promuove sul territorio della Sardegna, con particolare riferimento all’area del Sud dell’Isola, la pratica sportiva come strumento per l’inclusione sociale di persone con disabilità intellettiva.

A dirigere le attività sarà Stefano Torti, professionista del training subacqueo e fra i primi Course Director ed Evaluator HSA, con all’attivo lo sviluppo di un’infinità di eventi e tanta formazione con l’addestramento di migliaia di istruttori, guide e sub con e senza disabilità, che commenta: “Provo sempre un grande entusiasmo quando mi dedico all’organizzazione di giornate come questa all’insegna dell’amicizia e di una naturale integrazione tra le persone. Un grande impegno, un insieme fortemente inclusivo, al quale come HSA, dedichiamo diverse risorse con costanza nell’organizzare le giornate Zero Barriere HSA in tutta Italia e all’estero, per dare la possibilità sempre a più persone con disabilità di partecipare, provare nuove e stimolanti attività in mare non all’ordine del giorno. La nostra mission è di allargare la partecipazione, per un’attività subacquea sempre più per tutti. La gioia più grande, che ripaga dell’impegno mio e di tutti coloro che si dedicano concretamente al successo dell’evento, è vedere i sorrisi, la gioia nei partecipanti, amici e famigliari. Giornate così non si scordano e aiutano il quotidiano vivere”.

Per questo appuntamento cagliaritano saranno presenti i palombari della Marina Militare appartenenti al nucleo di Cagliari con il loro Comandante C.C. Gabriele Paparo che si immergeranno assieme ai subacquei disabili e agli istruttori HSA condividendo esperienze uniche ed emozioni profonde in un contesto di straordinaria inclusività.

Commenta Marco Barbarossa, formatore HSA e presidente di Seaworld Cagliari: “La nostra associazione è aperta a tutti, siamo membri di HSA da tantissimi anni, insieme a loro abbiamo organizzato corsi di formazione per istruttori subacquei ed eventi anche fuori dalla Sardegna comprese le Maldive. La gioia che puoi vedere in chi per la prima volta lascia a terra la carrozzina e si tuffa nel nostro mare azzurro ti ripaga in un istante di tutto l’impegno speso nelle fasi di formazione e organizzazione. In acqua non ci sono barriere o ostacoli su cui cadere: puoi volare senza peso, con maggiore libertà, alla scoperta delle bellezze del mondo sommerso. Il mare ti avvolge. Anche i sub con disabilità visiva possono godere appieno di tale bellezza, esplorandolo su e giù e condividendo le tante emozioni, i piaceri e i ricordi con i compagni in immersione. Un mare infinito da vivere, sentendolo e toccando con le mani le meraviglie della sua immensa flora e fauna. All’evento saranno presenti anche dei miei allievi con disabilità visiva di Cagliari, che ho addestrato recentemente per condividere con gli altri la loro significativa esperienza”.

Un ringraziamento speciale va a Luciano Randaccio presidente dello Yacht Club di Cagliari che per l’occasione ha messo a disposizione la struttura come appoggio logistico.

Il sistema didattico di alta qualità creato da HSA è disponibile anche su piattaforma digitale HSA Online Training, compreso il metodo innovativo e unico della certificazione multilivello che ha aperto la strada per effettuare immersioni sicure da parte dei subacquei con disabilità. I corsi di formazione istruttori e guide, che dal 1981 si tengono in differenti località in Italia e in 50 paesi nel mondo, continuano con successo, favorendo l’espansione del programma subacqueo ricreativo HSA.

Come partecipare alle prove gratuite

Per prendere parte alle prove gratuite d’immersione per persone disabili e prenotare la presenza contattare l’Associazione Seaworld Cagliari al 393 0187978.