A BRINDISI LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA COSTIERA 2025

La Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica ha individuato, per la Puglia, la città di Brindisi, nota per il suo antichissimo porto e terminale della Regina Viarum (Via Appia), per la presentazione del Calendario istituzionale della Guardia Costiera 2025 che si terrà nel Nuovo Teatro Verdi, martedì 10 dicembre, con inizio alle ore 11.00.

Il calendario si caratterizza per la sua originalità, sia nella tecnica che nel linguaggio, ed è stato realizzato da un artista emergente, Leonardo Petrucci, che ha saputo riassumere in dodici opere l’evoluzione delle Capitanerie di Porto nei 160 anni della loro storia.

L’evento, condotto dal presentatore Antonio Stornaiolo, avrà inizio con l’esecuzione dell’Inno nazionale a cui farà seguito la proiezione del video storico della Direzione Marittima di Bari.

Seguiranno i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, del Vicepresidente della Provincia di Brindisi, del Consigliere Bruno in rappresentanza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica Contrammiraglio Vincenzo Leone e del Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale.

A seguire la proiezione del video di presentazione del Calendario istituzionale 2025 della Guardia Costiera e del cortometraggio “Gli eroi vestiti in bianco” del regista Alessandro Parrello (che sarà presente in sala).

Il Nuovo Teatro Verdi vedrà la presenza di numerose scolaresche che hanno collaborato fattivamente alla realizzazione dell’iniziativa, in piena sintonia con l’Ufficio Scolastico regionale e provinciale. Presenti, inoltre, rappresentanze di “Leonardo Elicotteri” e di Confindustria Brindisi alle quale la Guardia Costiera ha rivolto un ringraziamento per il supporto fornito in questa occasione.