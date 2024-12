SAVE THE DATE: CALLIOPE, Casa dell’Innovazione per il One Health

Tecnologie e soluzioni aerospaziali

Per il One Health

Demonstration day

16 dicembre 2024, ore 9.00 – Castello Aragonese, Taranto

REGISTRATI ORA



I sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS, droni) e i satelliti per l’osservazione della Terra contribuiscono alla conoscenza della situazione ambientale e territoriale, presupposto per l’organizzazione di interventi di mitigazione dei rischi e per la progettazione dello sviluppo dell’ecosistema territoriale. Tuttavia, lo sviluppo di soluzioni aerospaziali innovative e sostenibili richiede importanti avanzamenti nelle conoscenze tecnologiche e nei regolamenti aeronautici.

Con il progetto CALLIOPE, il DTA ha messo a punto un sistema di comando e controllo, processi, procedure e soluzioni tecnologiche per l’estrazione di dati ed informazioni storicizzate dell’ambiente e il territorio tarantino basate sull’uso di droni equipaggiati con sensori avanzati e sull’uso di dati spaziali prodotti dalla costellazione COPERNICUS.

Durante la giornata i sistemi messi a punto saranno presentati e dimostrati operativamente.

L’azione del DTA nel progetto CALLIOPE favorisce lo sviluppo industriale del settore aerospaziale, driver di progresso, e la protezione e salvaguardia dell’ambiente.

L’evento rientra tra le iniziative della “Giornata dello Spazio” organizzata da ASI in tutta Italia.

ORE 9.00_ ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE

Introduzione e programma dei lavori

ore 9.30

-Dott. Giuseppe Acierno, Presidente e Direttore Generale DTA

-Avv. Edmondo Ruggiero, Ass. Urbanistica e Mobilità, Comune di Taranto

-Ing. A. Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico, Regione Puglia

-Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud

Le tecnologie aerospaziali per il One Health

ore 10.00_ L’INIZIATIVA “CASE DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI” E LE TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

-Dott. Paolo Casalino, Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

ore 10.10_ NUOVE FRONTIERE DEL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA PER LA SALUTE:

LA MISSIONE ASI/NASA MAIA

-Ing. Francesco Longo, Direzione Ingegneria e Tecnologie, Responsabile Ufficio Osservazione della Terra, Vice Direttore Vicario, ASI

ore 10.20_ LE SOLUZIONI TECNOLOGIE DEL PROGETTO CALLIOPE, IL RUOLO DELL’AEROSPAZIO

-Ing. F. Vitulano, Technology Manager, Progetto CALLIOPE Comune di Taranto

ore 10.30_ L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLO U-SPACE E L’IMPATTO DEGLI UAS NELLE CITTÀ

-Ing. Giancarlo Ferrara, Drone/U-space R&D Work Programme Manager, EUROCONTROL

ore 10.40_ I REGOLAMENTI UAS E U-SPACE E IL RUOLO DELLE CITTÀ

-Ing. Giovanni Barraco, Direttore Unità Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa, ENAC

ore 10.50_ UAS PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTALE

-Dott. Roberto Greco, Componente del GdL droni SNPA (ARPA Puglia)

ore 11.00_ COFFEE BREAK

Osservazione del territorio con UAS: i risultati del DTA e i bisogni del territorio

ore 11.30_ SERVIZI UAS PER IL PROGRAMMA CALLIOPE

-Dott. Antonio Zilli, Project manager DTA per il progetto CALLIOPE, DTA

ore 11.50_ DIMOSTRAZIONE DI SISTEMI DI COMMANDO E CONTROLLO E OPERAZIONI UAS

-Ing. Vincenzo D’Avino, Flight test engineer, DTA

-Ing. Alon Abelson, CEO & Co-founder, High Lander

ore 12.30_ LE ATTIVITÀ DI ARPA PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE TARANTINO

-Avv. Vito Bruno, Direttore Generale, ARPA Puglia

ore 12.40_ FATTORI AMBIENTALI DEL PORTO DI TARANTO

-Prof. Avv. S. Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto

ore 12.50_ MARINA MILITARE TARANTO E OPERAZIONI UAS NELL’AREA TARANTINA

-Marina Militare – Taranto

ore 13.00_ NETWORKING LUNCH

Case delle Tecnologie a confronto

ore 14.30_ CASA DELLE TECNOLOGIE DI BARI – MOBILITÀ INNOVATIVA

-Prof. Michele Ruta, Referente scientifico CTE Città di Bari, Politecnico di Bari

L’osservazione spaziale della terra e i servizi del DTA per Taranto e le prospettive future

ore 14.40_SERVIZI DI EARTH OBSERVATION PER CALLIOPE – PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

-Dott. Massimo Zotti, Head of Government & Security SBU, Planetek Italia

ore 15.10_ IL PROGRAMMA IRIDE E PAYLOAD DATA GROUND SEGMENT

-Ing. Francesco Fornari, Offering Development – Defence & Aerospace, Exprivia

ore 15.20_ ESA BUSINESS INCUBATION CENTER – BRINDISI:

UN PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI START-UP NEL SETTORE SPAZIO

-Ing. Mario Erario, Project Manager, ESA BIC Brindisi

ore 15.30_ ESPERIENZA E RISULTATI PER IL SETTORE AEROSPAZIALE IN PUGLIA CON IL PROGRAMMA CASE DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI

-Dott. Giuseppe Acierno, Presidente e Direttore Generale, DTA

ore 15.40_ NETWORKING COFFEE BREAK E CHIUSURA DEI LAVORI