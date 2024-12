NEL GOLFO DI NAPOLI LA VELEGGIATA IN MEMORIA DI BARBARA NOVIELLO

Barbara Noviello, socia Club Nautico della Vela e manager di Teoresi Group

21 dicembre 2024 – Un tributo all’eccellenza e alla passione velica

Il Club Nautico della Vela, con il sostegno di Teoresi Group, organizza sabato 21 dicembre 2024 una Veleggiata commemorativa nello suggestivo scenario del Golfo di Napoli.

L’evento è dedicato a Barbara Noviello, figura di spicco nel panorama velico e professionale campano, socia del Club e manager di Teoresi Group.

Barbara Noviello è stata un punto di riferimento per molti, unendo la sua passione per la vela, a una carriera professionale brillante e una leadership apprezzata da colleghi e amici. La Veleggiata non sarà solo una celebrazione sportiva, ma anche un’occasione per ricordare la sua dedizione alla diffusione della cultura del mare e della vela.

La partenza è prevista alle ore 10.00 nelle acque antistanti il Castel dell’Ovo, con un percorso che si esprimerà verso la punta di Posillipo e, a seguire, nelle acque antistanti il lungomare Caracciolo.

L’appuntamento è per tutti gli appassionati di mare e vela, pronti a solcare le onde del Golfo in memoria di una donna straordinaria, il cui contributo al mondo della vela e alla comunità sarà ricordato con affetto e stima.