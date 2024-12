Convegno “I MARITTIMI DEL DIPORTO: TITOLI, MERCATO E CONTRATTUALISTICA – I servizi di USCLAC-UNCDIM-SMACD”, Viareggio 28 gennaio 2025

Il sindacato dei lavoratori marittimi USCLAC-UNCDIM-SMACD (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando / Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina / Stato Maggiore Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina), con il supporto di CASCODI, organizza il convegno intitolato “I MARITTIMI DEL DIPORTO: TITOLI, MERCATO E CONTRATTUALISTICA – I servizi di USCLAC-UNCDIM-SMACD”,

Nel corso dell’evento, in programma a Viareggio presso l’hotel Esplanade martedì 28 gennaio 2025 dalle 9.30 alle 15, si tratteranno temi importanti come i titoli professionali del diporto, la responsabilità dei comandanti e degli equipaggi degli yacht e il loro inquadramento normativo, le opportunità sul mercato del lavoro, la formazione per il personale navigante e altri.

Sono previsti gli interventi di esperti del settore fra cui

associazioni di categoria

associazioni di comandanti e marittimi

avvocati ed esperti di diritto

rappresentanti delle istituzioni

assicuratori

agenzie marittime

centri di formazione

società di classificazione

cantieri

e altri qualificati professionisti della nautica da diporto, oltre naturalmente ai vertici del sindacato.

L’evento è realizzato in collaborazione con Assytech, UnipolSai, C&C Marine e Gente di Mare, oltre a Cascodi.

Vi invitiamo a segnare fin d’ora la data, sarà nostra cura farvi avere un programma più dettagliato, compresi i relatori e i titoli degli interventi, dopo le feste.