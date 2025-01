PESCARE SHOW 2025: RIMINI E NAPOLI UNITE DALLA PASSIONE PER LA PESCA SPORTIVA

-Dal 7 al 9 febbraio 2025 l’esordio in Fiera di Rimini del Salone di Italian Exhibition Group. L’8 febbraio le premiazioni Azzurri FIPSAS-Medaglie 2024

-Novità di mercato, aree esperienziali, special guest, eventi formativi: un’esperienza immersiva, che nel 2025 si arricchisce di partnership nazionali e internazionali

-Dal 21 al 23 marzo, Pescare Show torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli per la sua 2ª edizione

pescareshow.it



Rimini/Napoli – Il 2025 si annuncia come un anno di novità per la community della pesca. Pescare Show, il salone di Italian Exhibition Group (IEG) dedicato alla pesca sportiva, alla nautica da diporto e all’outdoor, sbarca per la prima volta in Fiera di Rimini dal 7 al 9 febbraio 2025, rispondendo alla crescente domanda del settore con un’offerta ancora più ricca e coinvolgente. Con 4 padiglioni occupati e un’ampia area per le attività esperienziali, a partire dalle piscine esterne del lato est del quartiere riminese, la manifestazione offre l’opportunità di vivere appieno una delle passioni outdoor più praticate a livello nazionale, tra novità di mercato, figure di spicco del settore e nuove partnership prestigiose. Il Salone si sposta poi a Napoli, dal 21 al 23 marzo alla Mostra d’Oltremare, per la sua seconda edizione campana.

NUOVE PARTNERSHIP NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Pescare Show nel 2025 si arricchisce di nuove collaborazioni, nazionali e internazionali che si sommano alle partnership consolidate con FIPSAS-Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquee, EFFA-European Fly Fishing Association, ASSO.N.A.T., Italian Fishing Tv e H2O Magazine. Tra queste, spiccano quelle con IGFA-International Game Fish Association – organizzazione senza scopo di lucro che promuove pratiche di pesca responsabili ed etiche –, Inside Fishing – associazione che organizza manifestazioni di pesca sportiva con esche artificiali –, IFTA-Italian Fly Tiers Association – vocata alla promozione e divulgazione dell’arte del Fly Tying –, Spey Band – associazione di riferimento in Italia per il mondo dello Spey Casting. E ancora, con il Club Nautico di Rimini – che nel 2024 ha visto Pescare Show come partner nelle attività della Scuola di Mare e nel XXI Trofeo Città di Rimini per la Gara Big Game in Drifting – e con FIPO-Federazione Italiana Produttori Operatori articoli pesca sportiva. La manifestazione sarà poi supportata dai media partner internazionali Angling International e Tackle Trade World.

IL MONDO DELLO SPORT A PESCARE SHOW RIMINI

Nell’ambito della prima edizione riminese di Pescare Show, sono in programma diversi eventi che vedranno protagonisti gli sport acquatici. Tra questi, le premiazioni degli AZZURRI FIPSAS – Medaglie 2024 si terranno l’8 febbraio 2025 alle ore 14.00, con la presenza in Fiera di Rimini di oltre 300 atleti in rappresentanza dei tantissimi podi internazionali conquistati dalla Federazione nel corso del 2024. Alle 128 medaglie conquistate, di cui 50 d’oro, 29 d’argento e 49 di bronzo, si sono andate ad aggiungere le 190 medaglie (95 oro, 73 argento e 22 bronzo) vinte in occasione del 2° Campionato Mondiale CMAS di Apnea e Nuoto Pinnato per Diversamente Abili, portando il totale a 318 medaglie. Il Salone vedrà anche le premiazioni del trofeo Amo d’Oro FIPO 2024 ai pescatori del mare e delle acque interne che hanno trionfato nei campionati nazionali e nelle competizioni internazionali.

UN EVENTO COMPLETO E COINVOLGENTE

Nella nuova location riminese, Pescare Show si prepara ad offrire un’esperienza ancora più ricca e completa alla community del settore, dagli amatori alle aziende fino ai professionisti. Oltre alla parte espositiva con le ultime novità in termini di attrezzature, abbigliamento e accessori per la pesca e le attività outdoor, Pescare Show Rimini porta in vetrina innovazioni e anteprime di mercato della nautica da diporto, tra motoristica ed elettronica, cantieristica e imbarcazioni da pesca. In fiera anche un’area dedicata ai viaggi da pesca con la presenza di agenzie specializzate e lodge che presenteranno le destinazioni più suggestive, in Italia e all’estero. E poi, tante attività in programma nelle aree speciali, tra dimostrazioni pratiche ed esperienze immersive, talk e convegni con la partecipazione di special guest, influencer e ambassador delle aziende.

PESCARE SHOW TORNA A NAPOLI

Pescare Show torna a grande richiesta del pubblico e delle aziende nel capoluogo campano per la sua seconda edizione, da venerdì 21 a domenica 23 marzo 2024, alla Mostra d’Oltremare. L’evento, che si svolgerà su una superficie ancora più ampia, conferma il suo ruolo come punto di riferimento per gli appassionati di pesca sportiva del Centro e Sud Italia. Tra le novità di questa edizione, un’area dedicata alla nautica da diporto per la pesca, con una selezione di novità di mercato di motoristica ed elettronica. E poi accessori, strumentazione e abbigliamento, ma anche tante aree speciali per prove di lancio e dimostrazioni, incontri con influencer e divulgatori, convegni e incontri di formazione grazie alla partnership con FIPSAS e alla collaborazione e presenza della Regione Campania.