YACHT&GARDEN 2025: TRE GIORNI DI IMMERSIONE NELLA BELLEZZA DEL VERDE E DEL MARE

Da venerdì 16 a domenica 18 maggio la diciassettesima edizione della mostra-mercato del giardino mediterraneo a Marina Genova

Oltre 150 tra vivaisti specializzati, artigianato di qualità, alimenti e cosmetici bio, arredo da giardino, abbigliamento, libri e riviste. Ricco il programma di eventi collaterali finalizzati alla divulgazione della cultura del verde e del mare tra arte, incontri con esperti, laboratori, consigli di giardinaggio e appuntamenti per i bambini.

A fare da prestigiosa cornice alla manifestazione, Marina Genova ospiterà inoltre la terza edizione del Classic Boat Show con le più belle imbarcazioni d’epoca del Mediterraneo e la partecipazione di associazioni, artisti e artigiani legati alla Nautica Tradizionale e alla Marineria

Genova, 13 gennaio 2025 – Da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025 torna a Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, giunta quest’anno alla diciassettesima edizione.

Yacht&Garden è ormai riconosciuta a livello nazionale come evento di riferimento per gli appassionati di verde e di mare e per chi condivide, attorno a queste due anime della manifestazione, temi quali la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la sostenibilità, la valorizzazione del territorio, il recupero degli antichi mestieri.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il giardino fiorito di Yacht&Garden ospita anche quest’anno il Classic Boat Show, il Salone dedicato alla nautica tradizionale e alla marineria, a Genova per la terza edizione.

Tra i moli e le banchine di Marina Genova, dove per l’occasione saranno ormeggiate imbarcazioni classiche e d’epoca, a vela e a motore, di particolare prestigio, sono attesi oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia.

Chi ama il mare, la natura e il giardinaggio potrà scoprire così piante, fiori ed essenze adatti al giardino mediterraneo, ma anche arredo e antiquariato, attrezzatura da giardino, vasi e cesteria, stampe botaniche ed erbari antichi, tessuti, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, alimenti e cosmetici bio, libri, riviste e tanto altro ancora, comprese le proposte di artisti e artigiani legati alla marineria.

Ricco e variegato il programma di eventi collaterali, organizzati in collaborazione con importanti partner e istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare e divulgare la cultura del verde e del mare: incontri con esperti, consigli di giardinaggio, laboratori, dimostrazioni, mostre, musica e danza senza dimenticare una serie di appuntamenti dedicati ai bambini, tra spettacoli, animazioni e attività marinaresche.

Curato da Daniela Cavallaro, Yacht&Garden è promosso e organizzato da S.S.P., Società Sviluppo Porti Srl. Marina Genova si conferma ancora una volta polo nautico di eccellenza nel Mediterraneo e luogo di incontro vivo e accogliente nel ponente genovese e portale di accesso alle eccellenze dell’intero territorio ligure.