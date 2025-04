6-12 APRILE 2025: UN “MARE” DI EVENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL MARE E DELLA GIORNATA REGIONALE DELLA COSTA

In occasione della Giornata regionale della Costa, indetta con Legge Regionale n.15/2024 e fissata il 12 aprile, la Regione Puglia, in collaborazione con la Direzione Marittima di Bari e con la partecipazione del Comando Interregionale Marittimo Sud – Marina Militare e del Comando Regionale della Guardia di Finanza, ha previsto di realizzare, tra il 6 ed il 12 aprile, una serie di iniziative volte a celebrare, promuovere e valorizzare ulteriormente il territorio costiero ed il suo inestimabile patrimonio.

La settimana celebrativa del sistema mare-costa, denominata “Settimana Blu”, si aprirà domenica 6 aprile con un’attività di ”beach clean up” di carattere regionale e consistente nella pulizia dai rifiuti plastici ed ingombranti di diversi tratti di spiaggia ricadenti in ogni provincia della Puglia.

Nei giorni seguenti, dal 7 al 10 aprile, una serie di convegni e tavole rotonde inerenti ai molteplici ambiti di interesse marittimo e costiero si susseguiranno nelle diverse provincie legando così le diverse realtà, Enti e stakeholder della marittimità e portualità pugliese in quattro macro eventi tematici, permettendo così ai partecipanti di definire e coordinare insieme le azioni di gestione e promozione da attuare per il futuro del sistema costiero regionale. In particolare a Brindisi il giorno 9 aprile presso la sala Convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si svolgerà il convegno dal titolo “Le professioni del mare e la blue economy” con la partecipazione di autorevoli relatori del settore.

Le celebrazioni legate alla Giornata regionale della Costa si concluderanno la sera del 12 aprile con il concerto “Mare Nostrum” a cura dell’Istituzione

Concertistica – Orchestrale Sinfonica della Città metropolitana di Bari. Nella splendida cornice del Teatro Kursaal Santalucia di Bari, l’orchestra delizierà i presenti con una serie di brani a tema mare e costa appositamente composti per l’occasione.

L’evento clou della Settimana Blu si svolgerà in Puglia l’11 aprile, in occasione della “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, e vedrà la partecipazione del Ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L’evento, nella prima parte della giornata, avrà luogo a Brindisi presso il Lungomare Regina Margherita dove, alla presenza del Ministro, verrà simulata un’attività di ricerca e soccorso in mare con i mezzi navali della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare.

Nella seconda parte della giornata, l’evento proseguirà a Lecce presso il Teatro Politeama Greco, cornice nella quale avverrà la premiazione dei vincitori del concorso nazionale indetto dal Ministero dell’istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2024-2025.

In entrambe le location saranno coinvolti gli alunni degli istituti scolastici dell’hinterland brindisino e leccese che effettueranno intermezzi musicali, coreutici e sfilate a tema mare.

Una settimana, dunque, ricca di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno attivamente Enti locali e regionali, molteplici associazioni di settore e tutto il cluster marittimo pugliese con l’intento di valorizzare, tutelare e promuovere il sistema marittimo-costiero regionale.

Si allegano programmi e locandine degli eventi