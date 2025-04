Da Santa Margherita Ligure prende il largo la Campagna 2025 di Nave Italia

Tre giorni di eventi per celebrare il mare come strumento educativo

Tra le tappe di quest’anno, una missione internazionale in Grecia per progetti di cooperazione

Genova – Sarà Santa Margherita Ligure, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, a ospitare la presentazione ufficiale della Campagna 2025 di Nave Italia, il brigantino più inclusivo del Mediterraneo, promosso dalla Fondazione Tender To Nave Italia ETS in collaborazione con la Marina Militare. L’iniziativa coincide simbolicamente con la giornata del Mare e dà il via alla diciottesima stagione del progetto, che si arricchisce quest’anno di una novità storica: Nave Italia diventa ufficialmente di proprietà della Fondazione – continuando a portare i colori della Marina Militare – grazie al contributo e alla fiducia dei partner che ne hanno condiviso la missione fin dal principio.

Tre giornate pensate per coinvolgere scuole, istituzioni, aziende, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di rendere visibile – e condivisa – la forza educativa del mare.

Il via sarà dato venerdì 11 aprile con l’accoglienza a bordo di Nave Italia – ormeggiata nel porto turistico- degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure, in una mattinata dedicata all’educazione civica e all’inclusione, attraverso la scoperta del brigantino e il contatto diretto con il personale della Marina Militare e della Fondazione Tender to Nave Italia.

Sabato 12 aprile, alle ore 10:30, si terrà la cerimonia ufficiale di presentazione della Campagna 2025. Dopo l’incontro con i ragazzi della Fondazione Aut-Aut di La Spezia, interverranno rappresentanti delle principali istituzioni civili e militari: tra loro, il Comandante delle Scuole della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Antonio Natale, il Comandante Interregionale Marittimo Nord Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, il Sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazio, il Presidente della Fondazione Tender To Nave Italia Marco Tronchetti Provera e il Direttore Scientifico Paolo Cornaglia Ferraris. Durante la mattinata si terranno la benedizione della nave e la presentazione del calendario completo dei progetti della nuova campagna.

Nel pomeriggio, a Villa Durazzo, si svolgerà un’esclusiva asta benefica su invito. I fondi raccolti saranno destinati a finanziare le attività educative e riabilitative della Fondazione. Tra gli oggetti battuti all’asta, la racchetta autografata di Jannik Sinner, un ruotino da Formula 1 donato da Pirelli, alcuni cimeli in legno facenti parte dell’attrezzatura marinaresca di coperta delle Unità a vela maggiori della Marina Militare, palloni da calcio firmati dalle squadre di Genoa, Sampdoria, Spezia, Pro Recco, e altri memorabilia.

Domenica 13 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, Nave Italia sarà eccezionalmente aperta al pubblico e visitabile gratuitamente. Sarà l’occasione per avvicinare cittadini e famiglie al cuore del progetto, conoscere l’equipaggio e scoprire come il mare possa diventare spazio di crescita, cura e formazione. E’ possibile prenotarsi sul sito di Nave Italia www.naveitalia.org.

La Campagna 2025 inizierà ufficialmente il 29 aprile con la partenza da La Spezia e si concluderà a ottobre, dopo un itinerario che toccherà numerosi porti italiani e includerà, per la prima volta, una missione internazionale in Grecia nel mese di giugno. In totale saranno coinvolti oltre 300 beneficiari, accompagnati da più di 100 operatori specializzati, tra educatori, sanitari e tecnici. I 20 progetti previsti si realizzeranno secondo il Metodo Nave Italia, articolato in tre fasi: preparazione, navigazione e consolidamento.

Dal 2007 a oggi, Nave Italia ha accolto a bordo 7.867 persone e realizzato 371 progetti educativi e riabilitativi. Un impegno concreto per trasformare ogni fragilità in risorsa, riconosciuto anche a livello istituzionale con l’Adesione del Presidente della Repubblica ricevuta nel 2023.