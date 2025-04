DAL 12 AL 15 APRILE NAVE AMERIGO VESPUCCI E IL VILLAGGIO IN ITALIA A BRINDISI CON UN RICCO PALINSESTO DI EVENTI

(Porto di Brindisi, viale Regina Margherita)

Attesi al Villaggio IN Italia di Brindisi il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A

Sarà possibile prenotare la propria visita gratuitamente sul sito www.tourvespucci.it

L’apertura delle prenotazioni sarà comunicata sui canali social del Tour Vespucci

Dopo Brindisi, Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia sosteranno a Taranto dal 16 al 22 aprile

Nave Amerigo Vespucci dopo il successo del Tour Mondiale è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare.

Nave Amerigo Vespucci sosterà al Porto di Brindisi (sesta tappa del Tour Mediterraneo) in viale Regina Margherita, da sabato 12 a martedì 15 aprile.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

A Brindisi il progetto Generazione Vespucci con la Favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” dedicato per ai più piccoli a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble” (prenotabile sul sito www.tourvespucci.it).

In mare accanto a Nave Amerigo Vespucci sabato 12 aprile si terrà il “Flyboard Show” un’esibizione che unisce adrenalina, passione e romanticismo. Gli spettacoli organizzati dal Consorzio ASI di Brindisi si terranno alle 10:30 – 11:00, 15:00 – 15:30 e alle 19:30 – 20:00 nella versione spettacolo notturno con tuta led.

Lunedì 14 aprile presso la Conference Hall del Villaggio IN Italia si susseguiranno una serie di appuntamenti: in vista della Giornata del Made in Italy 2025, che ricorrerà il 15 aprile, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy organizza la conferenza “I domini del Blu, Il dominio del Blu” con la presentazione del Libro Bianco per la Politica Industriale (Blue Economy) e la tavola rotonda sul tema “Uomo e Mare” con l’intervento del Ministro per l’industria e il Made in Italy Adolfo Urso; il talk ANSA, media partner del Tour, dal titolo “Il Tour Vespucci celebra il Made in Italy al Villaggio IN Italia di Brindisi (trasmesso in streaming sui canali ANSA.it e YouTube Tour Vespucci), e il panel “Autonomia e vita indipendente: dalla scelta al diritto” a cura del Ministero per le Disabilità e l’evento – “Terra e mare: i fattori di sviluppo dell’economia mediterranea”. organizzato da FederUnacoma – Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura.

Lunedì 14 aprile alle 19:00 presso la Scalinata Virgiliana si terrà il concerto “Rotta verso la leggenda: Tributo all’Amerigo Vespucci” a cura della “Diolovuole Band” (su prenotazione sul sito www.tourvespucci.it)

A Brindisi, infine, nella giornata del 14 aprile si imbarcherà a bordo di Nave Amerigo Vespucci, per un breve periodo, il primo gruppo di allievi della prima classe dell’Accademia Navale.

All’interno del Villaggio IN Italia sarà presente l’area ristoro a cura di Eataly.

Le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci: sarà possibile riservare gratuitamente la propria visita sul sito ufficiale www.tourvespucci.it. L'apertura delle prenotazioni sarà comunicata sui social media ufficiali del Tour Vespucci (l'unica forma di prenotazione ufficiale è sui canali ufficiali Tour Vespucci). Al termine della prenotazione sul sito sarà inviato un QR code che dovrà essere esibito all'ingresso nella fascia oraria riservata.

Il Villaggio IN Italia sarà aperto al pubblico (ingresso libero) sabato 12 aprile dalle 10.30 alle 21.30, domenica 13 e lunedì 14 aprile dalle 9.30 alle 21.30.

Nelle giornate di apertura sarà possibile assistere alle esibizioni musicali a cura della Fanfara di Presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud (sabato 12 aprile ore 15.30; domenica 13 aprile ore 10.30 e 15.30; lunedì 14 aprile ore 10.00).

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani -; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

RAI e ANSA, media partner del Tour Mondiale, sono al fianco del Tour Mediterraneo con un palinsesto speciale.

La tappa di Brindisi del Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia è stata realizzata grazie al supporto di: Giochi del Mediterraneo, Main Sponsor; Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel, Fincantieri, ENI, FederUnacoma, Renexia Partner; AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), Fondazione AIOM e SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, Partner Scientifici.