Competenze per il Futuro: Formazione Tecnica e Mercato del Lavoro

Sabato 28/6/2025 – Orario: 10:00 – 13:00 – LTS Expo, Napoli Mostra d’Oltremare

Programma

09.50: Saluti Istituzionali e Introduzione

Angioletto de Negri – Amministratore Progecta e Founder LTS

Rappresentante Regione Campania*

Modera: Maurizio De Cesare Dir. Resp. Porto&interporto

10.00 – 11.30 Panel 1 – “Mare Nostrum: Sfide e Opportunità nel Lavoro Marittimo”

Analizzare la carenza di personale qualificato nel settore marittimo e le strategie per attrarre e formare nuove risorse.

Antonio Scamardella Presidente Fondazione ITS Duca degli Abruzzi di Catania

Clemente Borrelli Direttore Generale Fondazione ITS Caboto di Gaeta

Lisa Gianrossi Coord. Mobilità Sostenibile e Logistica ITS Academy La Spezia

Rosario Trapanese Director New Development and Strategy di IMAT

Michele Siniscalchi Responsabile formazione pers. marittimo Gruppo Grimaldi

Vincenzo Scotto D’Aniello Responsabile Cargo Crew Grimaldi Euromed

Stefano Peduto, Responsabile Relazioni Industriali di Assarmatori

Francesco Lombardo Funzionario Ris. Umane e Rel. Industriali Confitarma

Alessandro Frati, HR Marine Learning & Develop. Coordinator Costa Crociere

11.30 – 13:00: Panel 2 – “Logistica 4.0: Percorsi Formativi per un Settore in Crescita”

-Obiettivo: Indagare la carenza di figure tecniche specializzate nel settore della logistica e le soluzioni formative per rispondere alle nuove esigenze.

Antonio Scamardella Presidente Fondazione ITS Catania Duca degli Abruzzi

Clemente Borrelli Direttore Generale ITS Caboto di Gaeta

Federica Catani Dir. Scuola Naz. Trasporti Logistica La Spezia (da remoto)

Lisa Gianrossi Coord. Mobilità Sostenibile e Logistica ITS Academy La Spezia

Brucato Giuliana Direttore Generale Automar SpA /ALIS (da remoto)

Mauro Nicosia Presidente Confetra Sicilia (da remoto)

Fabrizio Monticelli Ceo ForMare Innovation Hub for Blue Economy

Alessandro Ferrari Dir. Gen. Assiterminal (da remoto)

13:00: Chiusura dei Lavori

