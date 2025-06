CASAL VELINO – SAPERI DI MARE’: UN NUOVO PROGETTO SUL VALORE CULTURALE E IDENTITARIO LEGATO AL MARE E ALLA PESCA

Casal Velino (SA)– Casal Velino, località cilentana ricca di biodiversità marina e tradizioni marinare, vanta una forte identità legata al mare e alla pesca, con particolare rilievo alla piccola pesca artigianale, alla lavorazione del pesce azzurro e alle attività di pescicoltura che negli anni hanno integrato la filiera ittica locale.

Il lungomare e l’adiacente area portuale di Casal Velino accolgono il progetto ‘Casal Velino – Saperi di mare’, promosso dal Comune di Casal Velino, organizzato da Projenia SCS e finanziato dalla Regione Campania Assessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Caccia , Pesca ed Acquacoltura – Azione 4 O.S. 2.2 PN FEAMPA 2021-27. Si tratta di un contenitore di eventi strettamente legati alle peculiarità del territorio ospitante, in modo particolare a quegli aspetti che ruotano intorno al mare.

Il programma è stato presentato nel dettaglio in conferenza stampa dal sindaco di Casal Velino Silvia Pisapia, da Luca Mauriello, CEO di Projenia SCS, da Augusto Ozzella, direttore artistico di ‘Casal Velino – Saperi di mare’, Anna Nigro, membro del CdA di Banca Magna Grecia e dall’Ammiraglio Giuseppe Minotauro, presidente della Delegazione di Casal Velino della Lega Navale Italiana. Ha moderato la giornalista Silvana Romano.

«Il progetto rappresenta un’occasione per mostrare le tante anime del nostro territorio – afferma il sindaco di Casal Velino Silvia Pisapia – che non è solo meta balneare, ma anche luogo di storia, artigianato e cultura marinara».

Tra fine giugno e metà settembre laboratori, performance artistiche site-specific, degustazioni, show-cooking, workshop e conferenze tematiche (queste ultime organizzate in collaborazione con Banca Magna Grecia e Lega Navale – Divisione di Casal Velino), intendono valorizzare il territorio di Casal Velino, trasformandolo in un laboratorio culturale diffuso, accessibile e partecipato, dove le tradizioni locali incontrano pratiche contemporanee di sostenibilità, educazione e innovazione.

«Valorizzare le tipicità ittiche del territorio di Marina di Casal Velino – spiega Luca Mauriello, CEO di Projenia SCS – significa riconoscere alle attività di pesca locale non solo un valore economico, ma anche culturale e nutrizionale. Conoscere le specie del nostro mare, le loro stagionalità e i metodi di pesca sostenibile vuol dire promuovere una cultura alimentare consapevole, pienamente inserita nella tradizione della dieta mediterranea. È un modo per dare dignità al lavoro dei pescatori e rafforzare il legame tra identità territoriale e sviluppo sostenibile».

Con ‘Casal Velino – Saperi di mare’ Projenia SCS, organizzatrice del progetto, che ha alle spalle una comprovata esperienza nell’accompagnamento delle start-up e nello sviluppo di strategie di innovazione e sostenibilità, valorizza le eccellenze del territorio, ne esalta le peculiarità, e aggiunge valore, trasformando le unicità locali in prodotti culturali di ampia fruizione.

Info e adesioni: info@casalvelinosaperidimare.it

www.casalvelinosaperidimare.it

PROGRAMMA

26 Giugno ore 15:30 – convegno Dove il mare racconta: storie di pesca e tradizioni a Casal Velino

Appuntamento nella Sala convegni del Molo di sopraflutto del porto di Casal Velino Marina. A seguire laboratorio formativo-gastronomico sui prodotti della pesca con attività ludico-didattiche.

28 Giugno ore 10:00 – La prudenza non va in vacanza: sicurezza in spiaggia, in mare e nella nautica da diporto

Conferenza tematica ed esercitazioni pratiche che hanno lo scopo di avvicinare alle tematiche legate all’ambiente marino, alla sicurezza in mare, alla navigazione sostenibile e alla tradizione marinaresca locale. Evento a cura della Lega Navale Italiana-Delegazione di Casal Velino nella Sala convegni Molo di sopraflutto del porto di Casal Velino.

17 luglio ore 18:30 – Finanza e filiere locali. La Banca Magna Grecia per lo sviluppo dell’artigianato e della pesca

Convegno tematico a cura della BCC Magna Grecia nella Sala convegni Molo di sopraflutto del Porto di Casal Velino Marina. A seguire degustazione di prodotti tipici locali.

25/31 luglio – Onde d’arte: il mare si racconta

Gli artisti Laura Pagliai, Mary Pappalardo, Alessandro Rillo, Giuseppe Toscano e Gennaro Vallifuoco realizzeranno cinque totem site specific, posizionati sul lungomare di Casal Velino, che fungeranno da opere d’arte permanenti con l’obiettivo di valorizzare lo spazio pubblico attraverso l’arte contemporanea.

28 agosto ore 20:00 – Showcooking con Giuseppe Daddio

Sulla terrazza Molo di sopraflutto del porto di Casal Velino Marina si terrà questo evento formativo dello chef Daddio, che ha portato la cucina italiana sulla tavola della regina Elisabetta e di Papa Francesco. La tradizione culinaria cilentana, rielaborata con competenza e creatività, sarà protagonista dello showcooking.

Evento riservato a ristoratori, chef, albergatori, giornalisti enogastronomici e food-blogger. Per partecipare compilare il form sul sito casalvelinosaperidimare.it. Il form sarà disponibile da lunedì 14 luglio.

6 settembre ore 10:00 – conferenza tematica Il mare e la costa del Cilento: storia, navigazione e costruzioni navali tipiche

Nella Sala convegni Molo di sopraflutto del porto di Casal Velino Marina attraverso questo incontro, a cura della Lega Navale Italiana – Delegazione di Casal Velino, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire argomenti come l’ecosistema marino e costiero, le buone pratiche per la tutela del mare come risorsa, l’orientamento nautico e la conoscenza del porto come spazio vivo di comunità.

13 settembre ore 18:30 – Il Cilento tra presenze, progetti e prospettive

Convegno tematico organizzato in collaborazione con la BCC Magna Grecia nella Sala convegni Molo di sopraflutto del porto di Casal Velino Marina.